Superbooth 22: Oberheim OB-X8 polyphoner Analog-Synthesizer

Erste Bilder und Informationen

Eigentlich wollte man uns gar nicht lange warten lassen, dennoch ist ein Leak zuvorgekommen. Der Synthesizer, mit dem Tom seine Rückkehr feiert, heißt Oberheim OB-X8 und ist eine Art „Best-of“ seiner früheren Analogschiffe.

Einem Datenblatt zufolge hat der OB-X8 diese Features zu bieten:

Der Synthesizer ist achtstimmig und hat einen vollständig analogen Signalpfad. Pro Stimme gibt es zwei VCOs nach Vorbild von SEM bzw. OB-X mit Sine, Triangle, Saw, Square, dazu kommt ein Noise Generator. Das Filter folgt ebenfalls dem SEM, verfügt über Tief-, Band- und Hochpass sowie Notch und basiert auf einem Curtis-Chip. Es soll den gleichen Charakter wie OB-Xa und OB-8 haben. Das Verhalten der Hüllkurven sollen an die verschiedenen Obherheim-Klassiker angepasst werden können. Die Klangerzeugung reagiert auf Velocity, mit der Lautstärke und Filter-Cutoff gesteuert werden können. Auch Aftertouch wird von der 61er Fatar-Tastatur erzeugt.

Es gibt ähnlich wie beim Sequential Prophet-5/10 einen Vintage-Regler, mit dem sich eine Abweichung von Stimme zu Stimme einstellen lässt.

Der OB-X8 ist bi-timbral und kann zwei Presets gleichzeitig erzeugen, die sich als Split oder Layer spielen lassen. Außerdem ist ein Unison-Modus vorhanden, mit dem der Synthesizer monophon mit 1 bis 8 Voice-Stacks gespielt werden kann. Das Keyboard hat insgesamt 600 Speicherplätze für Presets. Ab Werk sind 400 Sounds vorprogrammiert, darunter die Presets der Klassiker OB-X, OB-Xa, OB-SX und OB-8.

An Anschlüssen gibt es Stereo/Mono-Ausgang, MIDI-In/Out/Thru, USB, Arpeggiator Clock-Eingang, Eingänge zur Steuerung von Volume, Sustain und Filter.

Eine offizielle Preisangabe für den Oberheim OB-X8 gibt es noch nicht, aber unbestätigte Spekulationen ohne Basis (5.000 US-Dollar) kursieren bereits. Hoffen wir, dass wir den Synthesizer nächste Woche auf der Superbooth am Stand O301 antesten können.

Ab hier die Meldung vom 27. April

Während neue Sequential-Synthesizer in der Regel prompt angekündigt und gleich darauf verfügbar sind, entscheidet sich Tom Oberheim für die Teaser-Taktik. Erst kürzlich hatten wir über die Auferstehung der Marke Oberheim berichtet. Mit einem Video illustrierte man nicht nur die Entwicklung eines neuen Synthesizers, sondern zeigte auch, dass mit Marcus Ryle und Dave Smith alte Weggefährten mit an Bord sind.

Was genau man plant, ist noch geheim. Doch ein kleiner „glimpse“ wird uns in Form eines 23-sekündigen Videos gestattet. Leider ist es nur auf den Twitter- und Facebook-Seiten von Oberheim verfügbar, so dass wir es hier an dieser Stelle nicht einbinden, sondern nur unten bei den Links darauf verweisen können.

Immerhin erkennt man, dass der Synthesizer mit Reglern und Tasten im alten Oberheim-Look ausgestattet und das Gerät offenbar nicht allzu klein dimensioniert ist. Ob es sich um einen Expander oder ein Keyboard handelt, ist nicht eindeutig auszumachen.

Wichtiger noch: Man kann den Synthesizer hören! Ergo ist zumindest ein Prototyp fertig und spielbereit. Zwar spielt der von diversen Sequential-Demos her bekannte Musiker J3PO nur recht einfache Töne, aber daran erkennt man, dass der Synthesizer polyphon ist und den typisch weichen Oberheim-Sound hat.

Wir bleiben natürlich dran und sind gespannt auf die Vorstellung des neuen Oberheim-Synthesizers. Immerhin verspricht uns Oberheim: „we promise the wait will be over soon!“ Da Oberheim inzwischen auf der Superbooth 22 als Aussteller (noch ohne Standangabe) gelistet ist, hoffen wir, dass spätestens dann der Synthesizer präsentiert wird.