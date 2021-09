Superbooth 21: UDO Audio Super 6 Desktop, Analog/Hybrid-Synthesizer

Desktop-Variante des Super 6

Der Teaser hat es ja erahnen lassen: UDO Audio Super 6 Desktop ist die Tastatur-lose Variante des Synthesizers von Entwickler George Hearn.

Super 6 Desktop ist ein 12-stimmiger, binauraler Analog/Hybrid-Synthesizer in einem kompakten Pultgehäuse. Optional kann das Gerät mit Rack-Winkel versehen werden, wo es bei Einbau eine Höhe von 7 HE benötigt. Eine zweite Alternative der Montage ist die Möglichkeit, das Gerät an eine VESA-Halterung für Computermonitore anzubringen, wofür die passenden Bohrungen auf der Unterseite vorhanden sind.

Laut Hersteller wurde für den Synthesizer nur große, hochwertige Potentiometer und Schalter verwendet, die eine äußerst lange Lebensdauer haben sollen.

Gegenüber der Keyboard-Version gibt es ein paar zusätzliche Funktionen, wie Drift Control, eine unabhängige Steuerung für das Hochpassfilter und die Pan Spread-Funktion sowie erweiterte Hüllkurven und polyphoner Aftertouch. Mit einem zukünftigen Update soll für eine erweiterte Polyphonie die Verbindung mit dem Super 6 Keyboard über Polychain möglich sein und der MPE-Standard unterstützt werden.

Die weiteren Features des UDO Audio Super 6 Desktop entsprechen der Keyboard-Version, die wir im vergangenen Jahr bereits getestet hatten.

Ab hier die Meldung vom 8. September

Mit einem kurzen Videoclip auf Instagram teasert UDO Audio einen neuen Synthesizer an. Was sich da genau in den weißen Laken räkelt, ist aber kaum zu erahnen. Also, wer ist da „In bed with UDO“?

Die entscheidenden zwei Stellen im Clip zeigen vermutlich erst das seitliche Profil des Gerätes. Kurz darauf folgt ein neckischer Blick auf Tasten, wobei klar die Bezeichnung „Patch“ zu erkennen ist, und ein Poti.

Der naheliegende Gedanke ist, dass es sich um eine Desktop-Version des Synthesizer Super 6 handelt. Das ist der übliche Weg, speziell bei kleineren Herstellern, dass eine tastaturlose Variante erst nach einiger Zeit nachgereicht wird. Auch die Anordnung der schwarzen und weißen Taster um „Patch“ herum, lassen eine Ähnlichkeit zum Panel des Super 6-Keyboards erkennen.

Die zweite mögliche Variante wäre eine kleinere Version, entweder mit kürzerer Tastatur oder gar eine monofone Version, quasi ein Super 1?

Sollte es sich jedoch tatsächlich um einen ganz neuen Synthesizer handeln, der nichts mit dem Super 6 zu tun hat, dann werden wir auf der Superbooth am Stand B005 ganz hübsch überrascht sein.

