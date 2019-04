Superlative SB-1 Space Bee, SH-101 Clone-Synthesizer

Nach wie vor finde ich den SB-1 Schick,

und die Tasten schauen noch ok und Spielbar aus

in den Zeiten wo Roli Seaboard`s die Studios erobern finde ich passt es voll in unsere Zeit;-)

Wenn es so weiter geht mit der Designentwicklungen so hat man bald ein kleines Flachbrett future Studio Setup in form eines Kartenschrankes bei sich stehen und unsere heiß geliebten Synthburgen sind wahrscheinlich dann nur noch Retro:-)) oder inkompatibel zu neun Generationen an Studio Möbel, da braucht man dazu noch ein extra Raum damit`s wider Passt;-)

Dennoch finde ich den SB-1 erstmal sehr Interessant und wenn er wirklich Sound hält was er verspricht, dann auf jeden fall vor jedem Behringer Clon, und der Akku naja wenn es Optional wäre fände ich persönlich es besser, aber irgend etwas ist bekanntlich ja immer.