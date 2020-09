Arturia PolyBrute Analogsynthesizer mit Matrix & Morphing

Den Preis sehe ich in der Region unter den „psychologischen“ 3.000 € (selbst mit Touché Controller); Sequential schafft das mit Prophet 6 und 12 ja auch.

Die Elektronik für die zusätzlichen (analogen) Stimmen gegenüber dem MatrixBrute kostet da nicht mehr so viel. Weiter verfolgt Arturia eine sehr konsequente Designphilosophie (z.B. alle Produkte mit identischen Drehknöpfen und alle Keyboards mit Aftertouch) was ihnen m.E. hilft gute Einkaufspreise zu bekommen.

Rein vom Bild zu urteilen verzichtet Arturia auf das klappbare Panel. Bei etwas höherer Bauform könnten die einzelnen Stimmen als separate, steckbare Karten ausgeführt sein (ist so übrigens bei Pro-6 und OB-6 gelöst). Das würde helfen, die Produktionskosten niedrig zu halten. [Nebenbei: der MFB Synth-Pro zeigt sehr schön, auf welch geringem Platz (und zu welchem Preis) sich 8 Stimmen unterbringen lassen].

Größter Kompromiß ist wohl die Reduktion der Matrix auf 8 x 12 pads, rein optisch wirkt sie etwas unausgewogen. Speziell für den Sequenzer wird es interessant, wie sie die Darstellung von patterns mit 16/32/64 steps umgesetzt haben.

Mich freut auf jeden Fall, daß wir mit Arturia, Novation und Waldorf sowie einigen weiteren wieder ein paar europäische Mitspieler haben, die wirkliche Impulse setzen.