Behringer Crave Analog-Synthesizer semimodular

Bestimmt habe ich auch eine naive Seite. Das ist mit Sicherheit nicht nur schlecht. Aber ich gelte als guter Beobachter und mache mir Gedanken. Häufig mehr als andere. Lösen kann ich nicht alles und Leichen habe ich vielleicht auch im Keller (ups), aber ich Buddel sie nicht zu und tue so, als gäbe es sie nicht. Das wiederum ist alles andere als naiv. So bin ich es an mancher Stelle und an anderer nicht.

Ich entziehe mich nicht der Verantwortung für das was geschieht – im Gegenteil. Aber während viele zur Fackel greifen, stelle ich mich doch immer wieder selbst auf den Scheiterhaufen. Das mag auch naiv sein – von der Gegenseite betrachtet, aber so ist das eben. Alles eine Frage des Blickwinkels :)

Immerhin tu ich an vielen Stellen was ich kann. Ich könnte auch noch mehr an die Wurzeln gehen, aber es ist noch nicht die Zeit sich zu opfern. Lebendig bringe ich mehr Veränderung und vielleicht ja noch ein paar Leser-Storys XD