Behringer LM Drum, Sampling Drum Machine im LinnDrum-Look

Sample-fähiger Vintage-Drummy

Heute wurde erstmals ein Prototyp der Behringer LM Drum Sampling Drum Machine veröffentlicht.

Vor längerer Zeit gab es bereits einen Leak und Spekulationen zu einer Behringer LMX, nun kommt die offizielle Ankündigung. Die Informationen dazu sind zwar recht knapp, doch ein Blick auf die Bilder enthüllt doch schon einiges. Die Audiotests hat der Prototyp offenbar bestanden und auch die Entwicklung des User Interface soll abgeschlossen sein. Trotzdem spricht man sicherheitshalber noch von einem „long way from production“, all zu bald dürfen wir die LM-Drum wohl noch nicht erwarten.

Optisch ist die Drum Machine an die LinnDrum angelehnt, doch offenbar handelt es sich nicht um einen direkten Klon, sondern um einen Drum-Sampler – der allerdings wie eine LinnDrum aussieht. Das Panel sagt „8 / 12 Bit Sample Drum Machine“, also total Vintage (gibt es tatsächlich keinen 16 Bit-Modus?) und auf der Rückseite gibt es einen (Mono)-Eingang mit der Bezeichnung „Rec“. Das heißt also ganz klar, dass die LM Drum selbst samplen kann, wofür auch das Display mit Waveform-Darstellung spricht. Die wichtigen Fragen hier sind nach der Speicherkapazität und dem Speichermedium. Auch ein USB-Port ist auf dem (unvollständigen) Bild der Rückseite nicht zu erkennen. Doch da es USB bei den anderen Behringer Drum Machines gibt, kann man diese Buchse auch hier erwarten.

Sicherlich wird die Maschine auch über On-Board-Samples verfügen, von denen ein Teil im Stil der 80er PCM-Drummaschine gehalten sein wird. Und bei dem Look darf man wohl auch Sound von LM1, LinnDrum und Linn 9000 erwarten.

Ansonsten gibt es anschlagdynamische 16 Pads, die neben Real Time-Eingabe auch zur Step-Programmierung dienen, dazu Level- und Panorama-Mixer und ein paar Tune-Regler für einige der Instrumente. Die 16 Pads stehen dann wohl auch für die Größe eines Drumkits und die entsprechende Polyphonie, eventuell abzüglich von Stimmenausschluß für Open/Closed Hihat zum Beipspiel. Inwieweit es noch mehr Menü-basierte Parameter gibt, wird sich später zeigen. Doch da es sich um einen Drum-Sampler handelt, wären gleiche Möglichkeiten der Klangbearbeitung für alle Sounds bzw. alle 16 Slots selbstverständlich. Wave Designer und Analog Filter wurden offensichtlich von der Behringer RD-8 bzw. RD-9 übernommen, sicherlich mit den gleichen analogen Bauteilen wie dem 3320 VCF-Chip und dem 2164 VCA-Chip.

Soweit die ersten Infos zur Behringer LM Drum, jetzt heißt es wieder: warten.