Live – Musikmesse 2017: ESI Planet 22x, MIDIMATE eX, Audio-/MIDI-Interface

Auch der Hersteller ESI Audiotechnik bringt zwei neue Produkte mit auf die Frankfurter Musikmesse, das Audiointerface ESI Planet 22x sowie das USB-MIDI-Interface ESI MIDIMATE eX.

Das ESI Planet 22x ist ein kompaktes Audiointerface mit Netzwerkschnittstelle aus Basis von Dante. Gewandelt wird beim Planet 22x mit hochwertigen 24 Bit / 192 kHz AD/DA-Konvertern, die laut Hersteller einen Dynamikumfang von 118 dB(a) (AD) bzw. 123 dB(a) (DA) aufweisen.

Über zwei analoge Eingänge, umschaltbar auf Hi-Z sowie zwei analoge Ausgänge verfügt das ESI Planet 22x, ein Kopfhöreranschluss ist ebenfalls mit an Bord. Durch die Dante-Unterstützung arbeitet das Audiointerface mit allen kompatiblen Audiogeräten innerhalb eines Netzwerks zusammen, für solch ein kompaktes Interface ein echtes Novum. So kann ein bestehendes Netzwerk kostengünstig um weitere Kanäle erweitert werden bzw. zusammen mit der Dante Virtual Soundcard für Recording-Anwendungen auf Mac und PC genutzt werden.

Als zweites neues Produkt stellt der Hersteller das ESI MIDIMATE eX vor. Hierbei handelt es sich um ein USB-MIDI-Interface in Form eines Kabel. Das 2 m lange Kabel ist mit einem anthrazitfarbenen Gewebe ummantelt und macht einen soliden Eindruck. Praxisnah ist, dass das Kabel ein- und ausgehende MIDI-Verbindungen automatisch erkennt, man muss also nicht mehr auf die Beschriftungen MIDI IN und MIDI OUT achten, das macht das Interface-Kabel von selbst. Ebenfalls möglich ist die Nutzung als reines Ein- bzw. Ausgangsinterface, also mit jeweils zwei Ein- oder Ausgängen. Ausgelegt ist das ESI MIDIMATE eX für USB3.0/2.0, erhältlich ist es ab April.

Die Preise für ESI Planet 22x und MIDIMATE eX reichen wir schnellstmöglich nach.