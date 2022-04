Superbooth 22: Korg Volca FM 2. Generation, Synthesizer/Groovebox

Doppelte Polyphonie & mehr

Der Korg Volca FM 2. Generation bietet mit größerer Prozessorleistung mehr von allem. Vor allem aber die doppelte Anzahl an Stimmen.

Äußerlich hat sich am Volca FM kaum etwas geändert, noch nicht einmal eine 2 findet sich auf der Oberfläche (außer beim Sequencer ;-). Nur anhand der 3,5 mm MIDI-I/O-Buchse, die den 5-Pin MIDI-Eingang ersetzen, kann man die erste von der zweiten Generation optisch unterscheiden. Und mit dem Sequencer des Volca können somit via MIDI auch externe Klangerzeuger angesteuert werden.

Aber im Inneren hat sich einiges getan. Der Synthesizer bietet nun sechs Stimmen, womit sich nun auch etwas größere Akkorde oder einfache Harmonien, Bassline und Melodie parallel spielen lassen. Die 6-Operatoren-Engine verfügt über alle 32 vom Yamaha DX7 her bekannten Algorithmen. Originale DX7-Patches können via SysEx-Dump importiert werden.

Weiterhin wird nun Velocity verarbeitet, wenn der Volca FM über MIDI angesteuert wird. Parallel zum bisherigen Chorus steht jetzt auch ein Reverb zur Verfügung. Mit einer Random-Funktion lassen sich im neuen Volca FM Presets per Zufall generieren. Insgesamt können jetzt 64 Presets im Gerät gespeichert werden.

Der Online-Editor „Synthmata“ von Oscillator Sink, der vollen Zugriff auf alle Operator-Parameter ermöglicht, funktioniert auch für die 2. Generation.

Zum Lieferumfang des Volca FM gehören mehrere Programme: Ozone Elements von iZotope, Skoove, die DAW Reason Lite und ein Software-Synthesizer-Bundle.

Korg Volca FM 2. Generation soll voraussichtlich ab Mai verfügbar sein. Somit dürfte die FM Mini-Groovebox auch auf der Superbooth 22 (Korg-Stand E100) zu sehen sein. Der Preis ist mit 189,- Euro angegeben.

Den Testbericht zum ersten Volca FM findet ihr unter diesem Link.

Der YT-Kanal Loopop zeigt schon eine erste Review: