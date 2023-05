Superbooth 23: Nanopolis Antigone, Eurorack-Synthesizer

Multi-Synthese, polyphon, multitimbral

Nanopolis Antigone ist ein sehr komplexer Digital-Synthesizer in Form eines 26 TE breiten Eurorack-Moduls. Der Entwickler arbeitet an dem Projekt schon seit mehreren Jahren und präsentiert sich nun erstmals auf der Superbooth 23 am Stand O435.

Die 32 Bit / 48 kHz-Engine von Antigone vielfältig eingesetzt werden. Es kann vierstimmig polyphon, vierfach monophon oder mono + duophon gespielt werden.

Im multitimbralen Modus gibt es in jedem Kanal einen sogenannten Machine Slot in dem jeweils eine Syntheseform genutzt werden kann, darunter sind Wavetable, FM, Virtuell Analog, Sampler. Da die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, können noch weitere Algorithmen hinzukommen. Dazu kommt pro Kanal vier Slots für Modulatoren, wie Hüllkurven, LFOs, S&H usw.

Weiterhin gibt es vier globale Slots für Modulatoren sowie einen Note Processor Slot für Arpeggiator, Chords oder Sequencer.

Wenn das Modul polyphone genutzt wird, dann wird der Algorithmus von Slot 1 auf die anaderen Slots kopiert. Die Patrameter werden über Slot 1 gesteuert, aber es ist auch möglich, die Parameter in den anderen Slots mit Offset-Werte zu versehen.

Projekte werden auf einer microSD-Card (max. 128 GB) gespeichert, die auf der Platine des Moduls zugänglich ist. Der RAM für Samples und Wavtables ist nur 16 MB groß.

Die Bedienung erfolgt über eine OLED-Anzeige mit vier Endloss-Reglern und einem Encoder mit Click-Funktion. Zur Ansteuerung sind vier Gate/Clock-Eingänge sowie sechs CV-Eingänge vorhanden, die auf fast alle Parameter zugewiesen werden können.

Auch die vier Audioausgänge lassen sich konfigurieren, als 4x Mono, 2x Stereo oder als Kombination 1 Mono + 1 Stereo.

Nanopolis Antigone befindet sich noch in der Entwicklung, auch das Panel kann noch geändert werden. Zu Release-Termin und Preis gibt es noch keine Angaben.