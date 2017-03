Top News: Behringer OSCar & Behringer ARP 2600

Vorwort zur Meldung durch die Redaktion

Liebe Synth-Fangemeinde,

noch während unsere NEWS-Meldung vom Model D aus den Fugen platzt, kommt Uli Behringer bereits mit einer weiteren Meldung um die Ecke. Nun stellt sich für die Redaktion natürlich die Frage, wie viel Raum geben wir einer Marke, wie stark unterstützen wir durch redaktionelle Meldungen die PR-Maschinerie des Absenders?

Glauben Sie uns, die Entscheidung fällt uns da nicht leicht. So haben wir uns z.B. bei den damaligen News-Meldungen zum „DeepMind 12“ nach Bekanntgabe des Namens, der Features und des Preises bewusst ausgeklinkt, auf der anderen Seite haben wir aber bis zu diesem Zeitpunkt ca. 5 Meldungen gebracht, die allesamt auch noch enorme Reichweiten erzielten.

Die Ankündigung eines Minimoog-Clones ist definitiv eine Meldung wert, aber wie sieht es nun mit den Posts von Uli Behringer in öffentlichen Foren aus? Sollte man daraus auch NEWS-Meldungen erstellen?

Im Falle des aktuellen Posts haben wir uns dafür entschieden. Dass Uli einen BEHRINGER OSCar plant und sogar den ARP 2600 im Visier hat, ist durchaus interessant. Nun ist Uli Behringer aber auch ein gerissener PR-Fuchs, der weiß, wie man öffentliches Interesse schürt. Machen wir uns also durch diese Meldung zum PR-Werkzeug der Behringer-Promotion?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.

Ihre AMAZONA.de-Redaktion

BEHRINGER will ARP 2600 bauen

Und wieder sorgt Uli mit einer weiteren Aussage auf GEARSLUTZ für Aufsehen.

„Aside from the Oscar synth, I can confirm that the 2600 is high on our priority list as it is a truly remarkable synth; I always wanted one for myself:-)

„We are currently trying to acquire an original unit for benchmark purposes. We hope we will be able to show you a first design draft within the next few weeks, while we’re studying the circuit diagrams to provide you with an estimated retail price. Once ready we will reach out to you to see if there is enough interest.“

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ich im Januar 2017 ein langes Telefonat mit Uli hatte, bei dem er genau wissen wollte, welche Synthesizer meiner Meinung nach eine Sonderstellung einnehmen würden. Mit Sicherheit hatte Uli ähnliche Gespräche auch noch mit Insidern anderer Länder. Für mich waren das ganz klar der ARP 2600 sowie der OSC OSCar. Mein dritter Favorit war übrigens der PPG WAVE 2.3.

Entscheidend für meine Wahl waren die Alleinstellungsmerkmale, die alle drei verbinden. Ist das Hundertste Minimoog-Plagiat wirklich spannend? Brauchen wir wirklich noch weitere polyphone Analogsynthesizer auf Basis eines OB-X, Jupiter-8 oder Juno-106? Beim OSCar und auch beim PPG Wave reizt mich die hybride Mischung, die Möglichkeit, Klänge zu erzeugen, die eben nicht mit einem Juno möglich sind. Und am ARP 2600? Vorverdrahtet und doch modular. Alles, was man braucht in einem kompaktern Gehäuse. Also im Prinzip das Gegenteil vom derzeitigen Eurorack-Trend. Nun, war ja auch nur meine persönliche Meinung.

Auf der anderen Seite sieht man aber mal wieder, wie Uli Behringer Marktanalyse betreibt. Klar fühle ich mich geschmeichelt, dass ich hier persönlich vom Inhaber eines der größten Musikkonzerne persönlich um Rat gefragt worden bin, auf der anderen Seite schlägt Uli mit seinen Telefonaten (und wie gesagt, er sprach sicher nicht nur mit mir), einen Weg ein, der einzigartig ist – und meines Erachtens auch zum Erfolg führen könnte. Statt ausgiebiger Marktanalysen und Statistiken, sucht er das Gespräch mit dem User. Was also aktuell auf GEARSLUTZ passiert, ist der zweite Schritt, nämlich die gewonnenen Erkenntnisse und die Meinung von „Wenigen“ mit der Meinung von „Vielen“ zu teilen.

Mal ganz ehrlich.- DAS IST DOCH EINE MELDUNG WERT.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Herr Yamaha, ein Herr Roland oder ein Herr Korg – und damit meine ich die oberste Führungsspitze – so intensiv Tuchfühlung mit seinem Zielpublikum aufnimmt.

Hut ab Uli, dafür hast Du meinen Respekt auf jeden Fall verdient. Nun mach aber auch was draus – und wenn es nach mir ginge, bitte keinen Klone, sondern eigenständige Produkte, die durch Produkte wie ARP 2600, OSC OSCar und PPG Wave „inspiriert“ wurden ;-)