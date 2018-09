Top News: Yamaha MODX6, MODX7 & MODX8 Synthesizer

Waschechter SY99 Nachfolger, oder?

Jetzt ist es amtlich, Yamaha bringt eine neue Synthesizer-Syerie mit AWM und FM auf den Markt, die Yamaha MODX Synthesizer.

Das große Display und der Super-Knob lassen keinen Zweifel, Yamaha MODX stellt offenbar eine schlanke Version des großen Montage dar und soll demnach die Mittelklasse-Serie MOXF ablösen.

Wie bei allen Yamaha-Workstations ist das Herz der Tonerzeugung die so genannte AWM2-Synthese (Advanced Wave Memory) mit akustischen und synthetischen Sounds und Drums. Ergänzt wird Klangerzeugung durch eine FM-X Sektion mit acht Operatoren. Dazu kommt eine flexible Filtersektion mit mehreren Filtertypen. Die AWM2-Sektion ist 28-stimmig, während die FM-X-Sektion 64 Stimmen erzeugen kann.

Spannend ist auf jeden Fall der Preis. Mit 1.199,-€ liegt die kleine Version Yamaha MODX6 fast 1.500,–€ UNTER dem Preis des vergleichbaren Yamaha Montage 6. Wir bemühen uns so schnell wie möglich um ein Testgerät. Ausgeliefert werden sollen die ersten Geräte bereits bis Ende September.

Yamaha MODX6, MODX7 und MODX8

Wie üblich gibt es bei Yamaha die neue MODX-Synthesizer-Serie in drei verschiedenen Ausführungen. Allen Dreien gemeinsam sind aber folgende features:

Die Sound Engine des MODX teilt ihre zugrunde liegende Technologie mit Yamahas Synthesizer Flaggschiff MONTAGE. Die komplexe AWM2 (Advanced Wave Memory 2) Sample und Synthese Engine sowie die ergänzende FM-X (Frequency Modulation) Synthese wurden speziell auf eine optimierte Soundwiedergabe und noch komplexere Sound Design Möglichkeiten hin modernisiert.

Die AWM2 Synthese der Yamaha MODX

Die Yamaha AWM2-Soundengine bietet weitaus mehr Möglichkeiten als ein simpler Sample-Player. Jeder einzelne der 16 möglichen AWM2-Parts kann bis zu 8 vollprogrammierbare Synthesizer in Verbindung mit einem von 18 möglichen Filtern, Amplituden, Pitch und Filter-Envelope Generatoren, neun LFOs, einem 3-Band-EQ und einem dedizierten Dual-Insert-Effekt samt Virtual Circuitry Modeling bereitstellen.

Die FM-X Synthese der Yamaha MODX

FM-X ist eine erweiterte FM-Synthese die wir noch vom Yamaha DX7 kennen. Sie ist in der Lage sowohl klassische 80er- als auch modernste EDM-Sounds mit einer beeindruckenden Dynamik und Power zu generieren. Der Yamaha MODX greift auf eine FM-Architektur mit insgesamt 8-Operatoren und 64-facher Polyfonie zurück, was in der Praxis ausgesprochen vielseitige Sound Design Möglichkeiten eröffnet.

192fache Polyphonie

Der Yamaha MODX besitzt eine 128-stimmige Stereo AWM2 Polyfonie gepaart mit einer 64-fachen FM-X Polyphonie. Auf Grundlage der einzigartigen Architektur der MODX- und MONTAGE-Plattform soll die genannte Stimmenanzahl jederzeit vollkommen latenzfrei und ohne dabei jemals andere Bereiche des Systems zu belasten bereit stehen. Wir sind gespannt wie sich das im Test verhält.

SSS – Seamless Sound Switching

Mit der Seamless Sound Switching (SSS) Technologie lassen sich Performances innerhalb des MODX nahtlos und ohne Abschneiden des Hüllkurvenverlaufs oder des vorausgewählten Effekts umschalten. Bei Live-Performances lässt sich auf diese Weise ohne Unterbrechung das Ende des einen Songs in den Anfang des nächsten überführen.

*Diese Funktion steht nur bei Performances mit maximal 4 Parts zur Verfügung.

Intergirerter Flash-Speicher

Der Yamaha MODX greift auf insgesamt 1 GB nichtflüchtigen Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher mit hohen Schreib- und Leseraten zurück. Dieser steht sowohl eigenen, als auch Libraries von yamahamusicsoft.com zur Verfügung.

Die Effekte der Yamaha MODX-Serie

Angefangen bei Reverb- und Virtual Circuit Modeling (VCM)-Effekten bietet der MODX eine wahre Fülle an DSP-Effeken. Darunter auch Effekte wie Beat Repeat, Vinyl Break oder Bit Crusher für EDM-Sounds oder den Spiralizer für die akustische Illusion stetig steigender oder fallender Tonhöhen, ohne dabei die selbigen zu verlassen.

Per Sidechain lässt sich auf diese Weise sogar ein Kompressor für dynamische Ducking-Effekte einbinden. Darüber hinaus stehen klassische Vintage Effekte wie Analog Delay, VCM Phaser oder eine Reihe an Amp Simulatoren für die Extra Portion Retro-Charme bereit. Pianisten werden sich außerdem besonders über spezialisierte Effekte wie einstellbares Dämpfer-Resonanz-Verhalten und die integrierten HD-Hallräume für ein überzeugendes Klaviererlebnis freuen.

A/D Eingang

Der Yamaha MODX ist mit zwei A/D-Eingängen für den professionellen Studiobetrieb oder live auf der Bühne, ausgestattet.

Sidechain

Damit lässt sich das dynamische Verhalten eines Parts durch einen anderen Part kontrollieren. Sidechaining wird oft in der Electronic Dance Music eingesetzt um etwa eine Fläche oder einen Sustain-Sound an die Kick Drum zu koppeln. Dies erzeugt in Verbindung mit einem Kompressor den sogenannten Ducking-Effekt, bei welchem zum Beispiel die Schläge der Bassdrum den gehaltenen Sound durch rhythmische Dynamikänderungen bereichern.

Mehrkanal USB-Audio-Interface

Die Yamaha MODX-Synthesizer verfügen über über ein mehrkanaliges Audio Interface mit USB-Anbindung und 4 Eingangs- sowie 10 Ausgangskanälen.

Super Knob

Der Super Knob erlaubt die simultane Kontrolle über bis zu 128 Einzelparameter in einer einzigen Performance. Dies bedeutet man kann nahezu alles, angefangen bei Mix-Funktionen wie Lautstärke, Panorama oder Effekt-Sends bis hin zu detailreichen Synthesizer Parametern wie Filter, LFOs oder Operatoren, mit einem einzigen Handgriff steuern.

Der Super Knob kann auch einem zweiten FC7 Fußcontroller zugeordnet werden, so lassen sich Sounds aufwändig manipulieren ohne die Hände von den Tasten zu nehmen.

Motion Sequenzen

Bei Motion Sequenzen handelt es sich um tempo-synchrone und komplett anpassbare Controller Sequenzen, welche virtuell zu jedem verfügbaren Parameter des MODX zugeordnet werden können. Auf diese Weise ergeben sich vielseitige Möglichkeiten der Klanggestaltung.

Motion Sequenzen sind außerdem über die dafür vorgesehenen Controller auf der Gehäuseoberfläche in Echtzeit manipulierbar

Envelope Follower

Mit dem Envelope Follower lassen sich Audiosignale in echte Steuerungsquellen zur Kontrolle beliebiger Synthesizer Parameter konvertieren. Auf diese Weise wäre zum Beispiel ein Drum Loop in der Lage die Effektparameter für einen Flächen-Groove anzusteuern oder ein Vocal-Track die Kontrolle über multiple Parameter zu übernehmen und den MODX damit in einen „sprechenden“ Synthesizer zu verwandeln.

Audio Beat Sync

Das ABS (Audio Beat Sync) System erkennt und analysiert Beats und Grooves externer Geräte wie etwa Elektronischen Drum-Kits, Drum Machines oder auch am A/D-Eingang des MODX angeschlossenen Audiosignalen und synchronisiert damit wahlweise den integrierten Arpeggiator, den Motion Sequenzer oder bei Bedarf auch das Tempo eines ganzen Songs. Der MODX Synthesizer ist dadurch nicht nur in der Lage live gespielte Musik zu „hören“, sondern auch in Echtzeit dazu zu spielen.

Cubase Bundle

Der MODX wird mit Cubase AI, der professionellen Musikproduktions-Software von Steinberg für Recording und Audio-Editing, ausgeliefert.

Technische Daten Yamaha MODX