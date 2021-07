Behringer Pro-16, polyphoner Synthesizer auf halbem Weg

Prototyp ist fertig, Firmware in Arbeit

Grade erst hat Behringer die ersten Schritte zu einem Jupiter-8 Klon gezeigt, schon präsentiert man den Behringer Pro-16 – einem Klon des Sequential Prophet-5. Ach von diesem Klassiker unter den polyphonen Analog-Synthesizern gab es in der Vergangenheit schon mehrfach Emulationen, wie das Plug-in U-HE Repro-5 oder den DSP-Synthesizer Creamware Pro-12 bzw. dessen Nachfolger Sonic Core Pro-1200 ASB.

Der Prototyp des Pro-16 scheint Hardware-seitig ausgereift zu sein und so zeigt man schon mal zwei reale Fotos, die jedoch leider nur schlecht aufgelöst sind. Der Formfaktor des Keyboards entspricht den anderen polyphonen Synthesizer-Projekten, die Behringer seit einiger Zeit in der Entwicklung hat: eine 61er Tastatur und die Tiefe des Geräts kann anscheinend angepasst werden. Wie bei den Klonen der monophonen Synthesizer wird man auch hier aus Kostengründen jeweils auf die gleiche Grundkonstruktion zurückgreifen. Auf der Rückseite ist u.a. die Öffnung für den Lüfter zu sehen, wie man es auch von Behringers erstem Synthesizer, dem Deepmind 12, her kennt. Ansonsten ist der Pro-16 natürlich dem Layout des Originals angenähert.

Der Name, genauer gesagt die Zahl, lässt aufhorchen. Wird der Pro-16 tatsächlich 16-stimmig werden? Schließlich ist der Prophet-5 eben 5-stimmig. Nach dem 12-stimmigen Behringer Deepmind 12 wäre das nicht nur logisch, sondern offenbar auch im Bereich des Machbaren. Spannend wird außerdem die Frage sein, welche Revision man sich zum Vorbild genommen hat. Bei Prophet-5 gab es bekanntermaßen drei sich leicht unterscheidene Versionen. Der aktuell von Sequential gebaute Prophert-5 vereint alle Rev-Versionen und kann sogar mit Rev. 4, dem neuen, „perfekten“ Modus arbeiten. Dieses Feature wird Behringers Pro-16 höchstwahrscheinlich nicht besitzen.

Auf AMAZONA.de haben wir selbstverständlich eine Vintage-Story zum Sequential Prophet-5 und auch einen Testbericht zur Reissue-Version, dem Prophet-5 Rev.4

Der weitere Ablauf wird wie bei den anderen Prototypen, wie zum Beispiel dem Behringer Wave, von statten gehen. Nach Fertigstellung der Firmware, die sich laut Facebook-Mitteilung noch in der Entwicklung befindet, wird ein ersten Batch von eventuell 50 Geräten gebaut, die man zu Beta-Testern schickt. Nach deren Auswertung werden wir hoffentlich bald darauf erfahren, wann die Release für den Behringer Pro-16 zu erwarten ist.