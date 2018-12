Green Box: E-Mu ESI-4000, ESI-32, ESI-2000, Sampler

Der Emulator III im Taschenformat

Vom Emulator III zum ESI-32

Die E-Mu ESI-Sampler sind direkte Nachfahren des legendären E-MU Emulator III. Sie sind nicht nur voll kompatibel mit diesem, sondern auch die Bedienung und Menüführung ist fast identisch. Selbst das vierzeilige Display wurde übernommen.

Wie kam es dazu? Nachdem der E-Mu Emulator III 1987 auf den Markt gekommen war, setzte er zwar Meßlatte in Bedienung und Vielseitigkeit auf ein neues Niveau, aber die japanische Konkurrenz namens AKAI PROFESSIONAL, hatte ein Jahr zuvor mit dem AKAI S900 einen preisgünstigen 12-Bit Rack-Sampler präsentiert, der sich schnell in den namhaften Musikstudios der Welt etablierte. Als dann 1989 der 16-Bit-Sampler AKAI S1000 seinen Siegeszug antrat und sich zum Studiostandard jener Zeit etablierte, hatte der knapp 28.000,- DM (8 MB Version) teure Emulator III endgültig ausgespielt.

Die E-Mu Emax Serie sollte im unteren Preissegment verlorengegangen Boden wieder zurückgewinnen, war aber ein Downgrade zum Emulator III. Erst 1992 – und damit deutlich zu spät um den Vorsprung von AKAI einzuholen – erschien eine rein digitale Variante des Emulator III unter der Bezeichnung EIIIXP und EIIIXS (Ausführung ohne Analog-Eingang). Features und Bedienung der EIIIX waren nahezu identisch zum EIII, das Speichervolumen hatte sich vervierfacht auf 32 MB und der Preis lag unter 10.000,- DM.

Aber auch dieser erneute Versuch mit dem EIIIXP, die Vormachtstellung der AKAIs zu brechen, scheiterte kläglich.

Erst mit dem E-Mu EMU IV, der ab 1994 erhältlich war und in verschiedensten Modellvarianten schließlich in die EIV Ultra-Serie 1999 mündete, gelang es E-Mu nach und nach, AKAI das Leben richtig schwer zu machen (ich weiß das, da ich genau zu jener Zeit das Marketing für AKAI in Europa verantwortete). Die E-Mu E IV Serie war jedoch kein weiterentwickelter EIII, sondern eine komplette Neuentwicklung.

Allerdings zielte die E-Mu EIV Serie auf den Profibereich ab und war mit ca. 10.000,- DM nicht geeignet, um eine breite Masse an Musikern zu erreichen.

Offensichtlich erinnerte man sich zu dieser Zeit erneut an den einstigen Boliden Emulator III und packte ihn nun in ein verschmälertes 2 HE hohes 19″-Gehäuse und brachte ihn gleichzeitig 1994 mit der E-Mu IV Serie als Low-Cost-Sampler auf den Markt. Und obwohl damals alles nach grafikfähigen und immer noch größeren Displays verlangte, wurde der ESI-32 mit seinen 32 MB und seinem vierzeiligen Textdisplay ein großer Erfolg. 1998 folgte der E-Mu ESI-4000 mit bis zu 128 MB RAM, 128 Stimmen, FX-Prozessor und neuen Filtern.

1999 kam schließlich als Einsteigervariante der E-Mu ESI-2000, der im Prinzip identisch war mit der 4000er Version, aber nur mit einem 64-stimmigen Voiceboard und 4 MB RAM in der Grundausstattung ausgeliefert wurde. Er ließ sich aber zu einem vollwertigen ESI-4000 aufrüsten.

Der ESI-4000 ist damit auch heute noch die preisgünstigste Variante, um sich einen originalen Emulator ins Studio zu stellen. Seine Bedienung ist vorbildlich und sein Klang extrem vielseitig. Aber das Beste, er liest die Formate seiner Vorgänger wie EMU III, EMU IIIXP, EMAX 1 und EMAX 2, aber auch Fremdformate wie AKAI S1000.

Abschließend noch eine Empfehlung: Welche klanglichen Unterschiede es gibt zwischen EMU III analog und EMU III digital, haben wir in einem eigenen Vergleichstest aufgezeigt, den ihr HIER findet.

Nun übergebe ich an Toby FB, der für uns den E-MU ESI 4000 durch die Mangel genommen und auf die technischen Unterschiede zwischen ESI-32 und ESI-4000 ausführlich eingehen wird.

Viel Spaß, Euer Peter Grandl

Ein kurzer Abriss

Nachdem wir in der letzten Folge der Reihe über E-MU im Jahr 1989 gelandet sind, springen wir nun ins Jahr 1994 und widmen uns der E-MU ESI Familie. Hier sind wir schon in der Zeit nach der Übernahme durch Creative Labs und verzeichnen den Abgang von Scott Wedge. Gleichzeitig waren die Jahre ab 1990 gekennzeichnet von einer zunehmenden Digitalisierung im Studio. Hier hatte E-MU als Vorreiter und Pionier auch einen mehr oder minder großen Anteil am Siegeszug der digitalen Technik im Studio. Hier sei an die Bemühungen von Rossum und anderen bei der Entwicklung analog klingender digitaler Filter erinnert (Siehe Artikel HIER), was für E-MU immer das Alleinstellungsmerkmal war. Hier seien der G- und H-Chip besonders hervorgehoben, da dieser Anfang der 1990er Jahre der Gipfel war. Dies kam aber bei E-MU nicht aus dem luftleeren Raum, sondern war die logische Weiterentwicklung aus der Arbeit mit Solid State Musik (SSM). Das alleine macht aber noch keine Musik. E-MU war auch einer der ersten Hersteller, der das Potential im Einsatz von Prozessoren und CPUs in ihren Geräten sah. So wundert es nicht, dass ab 1976 ein Z80 in verschiedenen Geräten von E-MU werkelte. Und dies die nächsten zehn Jahre lang.

Dennoch, die Revolution frisst ihre Kinder. Deshalb wurde trotz widriger Umstände und ökonomischer Misserfolge mal Potential des Samplings und analog klingender digitaler Filter festgehalten. Und brach sich im EIIIX mit der ersten High-End-Implementierung des G- und H-Chips Bahn. High End waren allerdings auch die Preise. E-MU musste mit dem Morpheus eine Low-Cost-Variante auskoppeln. Und hier sind wir dann bei der Geburt der ESI-Sampler angekommen. Denn auch das erste Modell, der ESI-32, war eigentlich eine Low-Cost-Variante des EIIIX. Neu waren hier nur die Hardware und die Portierung der Firmware auf ebendiese. Der ESI-32 von 1994 kam mit 32-facher Polyphonie und 32 MB RAM daher. Die Soundlibrary wurde seinerzeit als „huge“ gefeiert und war sicherlich ein Grund für den Erfolg. Der ESI-32 wurde der erfolgreichste E-MU Sampler aller Zeiten und die Sounds seiner Library waren ein Eckstein über Jahre und sind in etlichen Produktionen zu hören.

Dennoch stand die Welt nicht still und die Entwicklung ging weiter, für die ESI-Modellreihe gipfelte diese in der Auflage des ESI-4000. Jener war auf den ersten Blick ein aufgewerteter Nachfolger. Nur stimmt dieses eben nur zum Teil. Denn ab Werk kam dieser mit 64-facher Polyphonie, ließ sich auf 128 MB RAM ausbauen und kam mit einer Turbo-Option genannten Zusatzkarten daher. So konnte man das Diskettenlaufwerk gegen ein ZIP-Drive austauschen und das Gerät auf 8 Outputs, Stereo-FX-Ausgänge, digitaler I/O erweitern. Und da durchgängig Standardkomponenten verbaut wurden, hat ein gut ausgebauter ESI-4000 auch heute noch seine Berechtigung.

Hier muss man sich noch einmal das Umfeld vor Augen führen, in dem wir uns gerade befinden. Die Akai S-Modelle waren für die britische Dance-Musik stilprägend. Jungle, Break Beat, Drum and Bass würden komplett anders klingen ohne die S-Modelle.

Und auf der anderen Seite E-MU, mit ihrem ESI-32. Dieser wurde von Musikern wie Alan Wilder (DM/Recoil), Daft Punk (Album Homework) und Orbital eingesetzt.