NAMM 2019: Arturia MicroFreak Synthesizer mit Touch-Keyboard

Arturia MicroFreak

Na, wenn das mal kein Volca ist? Nein, ist es nicht. Der kleine monophone Synthesizer kommt direkt aus der französischen Synth-Schmiede Arturia und hört auf den Namen MicroFreak (deshalb wahrscheinlich auch die verschwurbelten Graffitis auf der Oberfläche)

So sieht das Teil übrigens im hellen Studiolicht aus:

Na, dann kämpfen wir uns mal duch die Tech-Facts.

Das Auffälligste ist das „fehlende“ Keyboard am Arturia MicroFreak bzw. der Ersatz desselbigen duch eine ein sogenanntes PCB-Keyboard. Statt beweglicher Teile entscheidet hier Berührungspunkt und Druckstärke. Spanend dabei, der kleine Monophone besitzt doch tatsächlich polyphonen Aftertouch.

Ob sich der allerdings wirklich gut nutzen lässt bei gerademal zwei Oktaven, halte ich zumindest für „fraglich“. Arturia weißt vor allem auf den Einsatz der PCB-Tastatur in Verbindung mit „expressed-enabled“ Software-Instrumenten hin. Na, wir sind gespannt und freuen uns schon auf einen Test.

Anders als die Brute-Serie verfügt der Arturia MicroFreak über keinen analogen, sondern über einen digitalen Oszillator mit unterschiedlichsten Schwingungsformen (über die Menge und Art der Schwingungsformen ist uns noch nichts bekannt). Das Filter bleibt analog und bietet klassisch LP, aber auch BP und HP an.

Zwei Envelopes und ein Arpeggiator/Sequencer (mit Swing-Faktor) sowie ein LFO sind zumindest schon einmal über die Oberfläche der Unit erkennbar.

Wer genau hinsieht, erkennt in der rechten oberen Reihe eine Programmspeicherabteilung mit zugehörigem Mini-OLED-Display am Arturia MicroFreak.

Überhalb der berührungsempfindlichen Tastatur sind zudem 8 weitere sensitive Buttons, die dem „Gibbon-artigen“ Feld rechts daneben offensichtlich eine Realtime-Control zuordnet:

Über die Matrix im oberen linken Eck lassen sich Modulationsquellen und Ziele miteinander verknüpfen.

Zusammenfassend an dieser Stelle schon mal ein dickes Lob für die selbsterklärende und gut strukturierte Oberfläche, die doch einiges an Möglichkeiten parat zu haben scheint.

Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf die Schnittstellen auf der Rückseite des Arturia MicroFreak

Auch hier überrascht der Kleine mit:

einem analog Output im großen Klinkenformat (Danke!!!)

Headphone-Out

CV/Gate Out und Steuerspannung durch „Pressure“ des Keyboards

Analoge Clock In und Out

MIDI In und Out (leider nur als Mini-Stecker mit Adapter)

USB

und einem Netzteilanschluss

Worüber ich mich außerdem gefreut habe – einen Power-Schalter. Leider heute gerade bei den kleinen Units ja nicht mehr selbstverständlich.

Angepeilt sind 299,- Euro empfohlener VK. In dieser Preisregion tummelt sich einiges an Wettbewerbern. Trotzdem, das Teil scheint heiß zu sein und bietet einiges, was anderen fehlt. Also warten wir gespannt auf die ersten Videos von der NAMM und vor allem auf ein erstes Testgerät.

