NAMM 2019: Elektron nun mit Model:Samples Groovebox am Start

Volca Keys und FM haben Velocity über MIDI bzw. der FM über einen Controller, beim Bass und Sample weiß ich’s nicht, Beats und Kick haben keine, da kann man sich über Umwege mit Stutter/Effekten behelfen.

Einschränkungen fördern die Kreativität. Wenn man alles haben/machen kann, verschnarcht man irgendwann.

Zum Produkt: Hört sich interessant an, Elektron hatte ja mit der Monomachine schon mal eine Art Groovebox am Start, die wollte ich damals sehr gern haben, war mir aber zu teuer. Das neue Teil werde ich mir mal ansehen, Elektron hat schon immer viel Wert auf umfangreiche Sequenzer gelegt, damit geht bestimmt was.

Man sollte es der Firma nicht vorwerfen, daß sie den unteren Preisbereich bedient, ist doch schön, wenn man sich auch als Musikmensch mit wenig Knete was Nettes leisten kann. Es ist ja nicht so, daß ich so manche Synths über 1500.- Euro nicht auch gerne haben würde, aber es geht halt nicht, da kann ich sparen, wie ich will, also bleibt nur der oft geschmähte „Tischhupenmarkt“ und Gebrauchtgeräte.

Hab mich bisher trotzdem nicht eingeschränkt gefühlt, im Gegenteil, so viel tolle Sachen für kleines Geld wie heute gabs noch nie, das darf gerne so weitergehen.