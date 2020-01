NAMM 2020: Black Corporation Xerxes, ein Elka Synthex Klon

Hallo,

der 106 klingt dann halt langweilig ;-) So trocken, wie ein oller Rotwein „Silex“ aus Languedoc-Roussillon. Das muss man mögen. Wie eine rohe Polysix. Schwebungen kannst du schon erzeugen. Du hast ja den DCO und den Sub. Was ich an der „nackten“ Juno 106 mag und weshalb sie noch hier steht, ist das du das digitale Stepping der analogen Filter hörst. Mein Chorus rauscht etwas und mich stört etwas das ich den FX nicht regeln kann. Das ist aber egal, wenn du z.b. diese 80er Popstreicher brauchst, gibt der Chorus denen das Leben. Ohne diesen kannst du Hall zugeben wie du willst, passt nicht. Das ist wie bei den Richstrings von Jupiter 8, ohne Chorus, geht gar nicht. Das ist wie bei der Polysix Housechords ohne Ensemble geht nicht. Wobei ich die Korg Streicher aus der Polysix auch mag, sie können weniger charakteristisch klingen und man muss aufpassen nicht gleich bei den JMJ epischen Space Streichern zu landen. Im Studiolltag ist es okay beide zu haben. Wobei ich kommerziell die Polysix für überbewertet halte und die die 106 auch. Zur 106 gibts Boutique und System 8 als Alternative. Korg Polysix schwierig, am ehesten Prophet P12. Damit kriege ich zumindest die Sounds von der Polysix hin. Den Ensemble Effekt okay, CE1 oder Boss RCE-10 letzterer ist hybrid. Es bleibt abzuwarten wie sich die Neuauflage einiger Chips bei den Synthbauern niederschlägt.