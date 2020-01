NAMM 2020: Korg Opsix – Ist ein FM-Synthesizer geleakt?

Ja wenn der kommt wäre das echt n Hammer.

Mit dem Wavestate, den Nutube Sachen, dem Stage Piano, der Mixer sowie der MS 20 und der ARP 2600 FS schießen Sie echt den Vogel ab.

Wenn ich da so an manche Jahre denke, wo dann halt mal n Synth in neuen Farben die „Neuheit“ war.