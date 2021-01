NAMM 2021: Behringer BCR32 Controller, Zaquencer nach BCR2000

Behringers BCR2000 Comeback

Behringer BCR32 Controller mit Zaquencer

Konnte man in den letzten Monaten in die Versuchung kommen zu glauben, Behringer würde nur noch Synthesizer bauen, kommt heute eine Meldung, mit der man so eher nicht gerechnet hat. Behringer möchte seinen eigenen BCR2000 Controller neu aufleben lassen und ihn in neuer Form und unter dem Namen BCR32 neu auf den Markt bringen. Doch das ist nicht alles: Offensichtlich hat man sich mit Zaquencer zusammengetan und dieser soll – entgegen der ersten Version – nun fester Bestandteil des Controllers werden.

Zum Hintergrund: Mit Hilfe einer speziellen Firmware kann man den BCR2000 Controller von Behringer als MIDI-Step-Sequencer nutzen, was dem Controller zu einem nochmals größeren Bekanntheitsgrad verholfen hat als ohnehin schon. In Kombination mit einem Overlay, das man auf den Controller legt, entsteht so ein komplett neues Produkt. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Zaquencer Website.

Die Wiedergeburt des Behringer BRC2000

Doch bis der Behringer BCR32 das finale Licht der Welt entdeckt, wird es wohl noch etwas dauern. Denn auf seiner Facebook Seite gibt Behringer zwar bereits einen Preis von 149,- US-Dollar an, doch final entwickelt werden soll er erst nach Einholen von User-Meinungen. Die beiden offiziellen Bilder sind somit nur als Entwürfe anzusehen, wenn auch schon weit fortgeschritten. Und da die Entwicklung des BCR32 vermutlich nicht so lange dauert wie die Entwicklung eines Synthesizers, könnte der BCR32 tatsächlich bald im Handel erhältlich sein.

Stand der Dinge scheint zu sein, dass der BCR32 über 32 Encoder mit LED-Ringen und zahlreiche Buttons verfügen soll. Auch ein kleines Display sowie ein (Push-?) Controller und LEDs sind zu erkennen. Mit Hilfe eines Buttons (oben rechts, neben den LEDs) wird vermutlich zwischen Controller- und Sequencer-Funktion umgeschaltet und die Encoder werden sich aller Voraussicht nach in vier Gruppen A-D umschalten lassen.

Die Rückseite des BCR32 Entwurfs offenbart weitere Details: Jeweils vier CV- und Gate-Outputs soll es am Controller geben, hinzu kommen Sync Ein-/Ausgang, zwei Footswitch-Anschlüsse und drei MIDI-DIN-Buchsen. Zwei Ausgänge, wovon Ausgang B auch als Thru-Port dient, und ein MIDI-Eingang sind zu erkennen. Über USB wird der BCR32 an einen Computer angeschlossen bzw. mit Strom versorgt.

Alles in allem scheint das ein sehr interessantes Produkt zu werden und sollte Behringer den Preis von 149,- US-Dollar hinbekommen (wovon auszugehen ist), wird das eine schöne Kombination aus Controller und Sequencer.

2 Videos zum Behringer BCR2000 Controller und Zaquencer