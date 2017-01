NAMM NEWS 2017: Rolandcloud, Software Service

Kaum bemerkt zeigte Roland auf der NAMM einen neuen Service für Plug-ins und Sample-basierte Instrumente, die Rolandcloud.

Abo-Services kennt man inzwischen zur Genüge aus der Softwarewelt. Statt für einen Vollpreis zu kaufen, kann man für eine monatliche Pauschale diverse Softwaren und Dienste nutzen. Roland will dieses Modell nun auch für die hauseigenen Plug-ins einführen.

Die Rolandcloud befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase. Wahrscheinlich hat man deswegen noch kein großes Tamtam darum gemacht.

Das Angebot gliedert sich momentan in drei Bereiche: Acoustic Sampled Instruments, Anthology Series und Plug-Out Software Synthesizers.

Bei den Plug-Out Synthesizers findet sich die AIRA ACB-Serie, die man als System-1 Erweiterungen bzw. als eigenständige Plug-ins für VST und Audio Units kennt. Derzeit sind SH-101, SH-2, Promars, System 100 und System-1 gelistet. Die neuen Plug-Outs des System-8, Jupiter-8 und Juno-106 fehlen noch.

In der Anthology Series wird es Roland-Klassiker geben, allerdings nicht als Software-Emulation, sondern als aufwendig gesampelte Instrumente. Den Anfang macht der D-50 (wobei die Website lustigerweise den Namen nicht ein einziges Mal erwähnt). Es gibt 64 Patches, die mit vier Velocity Layern pro Note aufgenommen wurden. Über Filter, Effekt und Hüllkurve des Players können die Klänge noch ein wenig modifiziert werden.

Die Acoustic Sampled Instruments verfolgen einen anderen Ansatz. Hier stehen extrem aufwendige Samplesets von Instrumenten in der Cloud bereit, während man für die Studioanwendung eine „Local Version“ bekommt. Diese Version liegt im GB-Bereich, während in der Cloud das gleiche Instrument in Terabyte-Größe vorhanden ist. Man kann mit der Local Version sein Arrangement einspielen und dann über ein MIDI-File die entsprechenden Spuren mit den Tera-Instrumenten rendern lassen und diese dann importieren.

Das erste Instrument ist das Tera Piano mit einem Umfang von 8 Terabyte und einem Convolution Reverb mit acht IR-Räumen. Als nächstes ist ein akustisches Drumset angekündigt, das nach dem gleichen Prinzip arbeitet.

Die Rolandcloud soll monatlichen Zuwachs erhalten. Es bleibt abzuwarten, ob das Konzept angenommen wird. In der Beta-Phase kostet die Rolandcloud 19,95 Dollar im Monat, später sollen es dann 29,95 Dollar im Monat sein. Derzeit gibt es zur Einführung eine einmonatige Testphase, in der man das Angebot kostenlos (Registrierung erforderlich) testen kann. Wohl der beste Weg um herauszufinden, ob man mit diesem Konzept arbeiten kann.