Superbooth 21: Retrokits RK008, Multitrack-MIDI-Recorder

Taschenrechner als "Sequencer"

Mit dem Retrokits RK008 wird nichts Geringeres als „the next small BIG thing in real-time multitrack midi recording“ angekündigt. Auf der Superbooth 21 wird man sich am Stand W430 überzeugen können, ob die selbstbewusste Ankündigung gerechtfertigt war.

Der RK008 ist noch nicht auf der Website des Spezialisten für MIDI-Tools zu finden. Nur ein Foto und eine kurze Beschreibung auf Instagram zeigen das neue Gerät im Taschenrechner-Look. Es scheint sich jedoch nicht um einen Nachfolger des RK007 MIDI Commanders zu handeln.

Die Beschreibung mit Multitrack MIDI Recording, das auch noch in Echtzeit möglich sein soll, weist auf einen echten Hardware-Recorder, oder wenn man so will Sequencer, hin.

Die Darstellung zusammen mit einem MIDI-Keyboard, das wohl zum Einspielen dient, und einem Synthesizer-Modul, zeigen auch, dass hier offenbar nicht nur Program Changes und Controller wie beim RK007 verwaltet werden. Mit Quantize, Loop, Transpose, Length und Co. wird man Noten-Pattern nicht nur aufzeichnen, sondern auch editieren und wohlmöglich für kreatives Performances live einsetzen können.

Die MIDI-Buchsen sind im TRS-Format. Retrokits hat bei Bedarf verschiedene Adapter dafür im Programm.

In gut einer Woche kann man sich der Retrokits RK008 auf der Superbooth 21 in Ruhe anschauen und wir werden natürlich diese News um die Features und Spezifikationen ergänzen.