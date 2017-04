Live – Musikmesse 2017: Clavia Nord Stage 3, Keyboard

Mit dem Clavia Nord Stage 3 Keyboard setzt Clavia einmal mehr auf seine Bühnenpräsenz, die sie sich in den letzten Jahren hart erarbeitet haben. Wo einst Yamaha und Roland auf den Bühnen der Welt standen, thront nun ein rotes Keyboard von Clavia und scheint so etwas wie „State of the Art“ geworden zu sein.

Die Klangerzeugung kennen wir schon aus dem Nord Stage 2, wurde aber durch einen kompletten Nord Lead A1 ergänzt. Dazu kommen allerdings dutzende von neuen Features, die wir hier erst einmal als Liste aufgeführt haben. Am späten nachmittag ergänzen wir diese News um die ersten Erfahrungen vor Ort. Angespielt ist eben spannende als PR-Texte übersetzen ;-)

PIANO SECTION HIGHLIGHTS:

Erweiterter Piano Memory auf 2GB

Erweiterte Polyphonie auf 120 Stimmen

Neue Layer Kategorien

Neues Piano Filter .. wird als „creative Piano Filter“ bezeichnet.

SYNTH SECTION HIGHLIGHTS

Komplette Synthesizer Engine des Nord Lead A1 mit Sample Playback

480MB Memory an Sample RAM

Neue Wellenformen für die Synth-Engine (Super Wave Category and Classic Waveforms)

Moog-Filter Emulation (inkl. Lowpass, Bandpass und Drive)

Erweiterte Morph Funktionen

ORGAN SECTION HIGHLIGHTS

Nord C2D BR Tone Wheel Simulation

Zwei Orgel-Modelle können gleichzeitig erzeugt werden

Beide Slots können mit voneinander unabhängigen Rotary-Speaker-Effekten versehen werden

Zwei komplett neue Pipe Organs

Physical Drawbar nun auch für die Compact Models

EFFECT SELECTION HIGHLIGHTS

Delay mit frei wählbarem Feedback-Filtern (HP,LP,BP) und Analog Modus

Filter Mode mit Resonanz

Separater Kompressor für jeden Slot mit neuem Fast Mode

Separater Hall für jeden Slot mit neuem Bright Mode

Erweiterte Morphing Funktionen

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Geräuschloser Übergang beim Umschalten von Soundprogrammen

Neue, erweiterte Slip-Funktionen mit optionalen Cropssfades bei der Splitpunkte

Song Mode Set

Physcal Drawbar nun auch für das Compact Model

Programm Change wird nun auch durch die Pedale möglich

Oled Display um auch auf einer dunklen Bühne stets das Display lesen zu können

Das Clavia Nord Stage 3 Keyboard wird es in drei Variationen geben:

Nord Stage 3 88 (88er-Tastatur mit voll gewichtete Hammer-Action Tastatur)

Nord Stage 3 HP76 (76er Tastatur mit leicht gewichtetem Hammer-Action-Portable Keyboard)

Nord Stage Compact (73er Tastatur mit leicht gewichteter Waterfall-Tastatur und Physical Drawbars

Ein erstes Video ist ebenfalls bereits im Netz: