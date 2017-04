Superbooth 17: Nachlese & Picturebook

Die Superbooth 17 ist nun zu Ende gegangen und alle Beteiligten sind glücklich – und geschafft. Es gab wahnsinnig viel zu sehen und zu hören.

Das Beste haben wir für Euch übrigens in zahlreichen Einzel-Meldungen gebracht. Diese Diese findet ihr direkt verlinkt unterhalb dieses Artikels.

In dieser kleinen Nachlese bringen wir nun eine Zusammenfassung all jener Highlights die es bislang nicht in eine Einzelmeldung geschafft haben. Zusätzlich vervollständigen wir das ganze noch mit einer Impression-Gallery aus dutzenden von Schnappschüssen, die Peter und ich in den 3 Tagen zusammen getragen haben.

Die zweite Superbooth-Messe war deutlich größer als der Event im letzten Jahr. In dem weitläufigen FEZ-Gebäude fanden über 150 Aussteller Platz, daneben die Events und Vorführungen verschiedenster Couleur. Man mag sich streiten, ob es DAS eine Highlight gab, aber es gab eine ganze Reihe von sehr interessanten Neuvorstellungen, die wir in den letzten Tagen bereits als separate News vorgestellt haben. Das waren aber nur die verschiedenen Spitzen vom Eisberg. Speziell im Modularsektor gab es so viel zu sehen, dass es unmöglich ist, eine auch nur annähernd sinnige Übersicht zu geben. Deswegen versuchen wir es auch erst gar nicht. Aber ein paar einzelne Geräte wollen wir dennoch hier kurz vorstellen – zusammen mit einigen Impressionen von der Superbooth 17.

AFA – Animal Factory Amps ist in Indien ansässig und war bisher auf Gitarrenpedale spezialisiert. Nun stellt der Entwickler Aditaya Nandwana, mit dem man sich ausgezeichnet auf Deutsch unterhalten kann, seinen ersten Synthesizer vor: Primordial Synth Theory. Es handelt sich um einen semi-modularen Analogsynthesizer mit umfassenden Patchmöglichkeiten und einem 4-Step Sequencer. Anstelle von Miniklinke werden hier allerdings die einadrigen Steckkabel verwendet, die man auch beim Moog Werkstatt 01 oder Anyware Minisizer vorfindet. Beim ersten Antesten klang Primordial sehr gut und scheint stärken bei rauen und etwas schrägen Klängen zu haben. Als Preis werden ca. 350 Euro anvisiert.

Auch Kilpatrick Audio hat sich des berühmten Tracker Sequencers angenommen (siehe Nerdseq). Das Handheld-Gerät Tungsten wird auch Samples laden sowie selbst aufnehmen können, so dass man hier mit seine Grooves mit Steuerkreuz und Funktionstasten wie an einem etwas zu groß geratenen Gameboy basteln kann. Tungsten besitzt für den autonomen Betrieb ein internes, via USB aufladbares Akku. Der Preis soll voraussichtlich unter 500 Euro liegen.