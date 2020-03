Superbooth 20 – Alle Neuheiten trotz Absage

Superbooth 20: Alle News zum abgesagten Event

Zu unser aller Bedauern wurde die Superbooth 20 wegen des Coronavirus leider abgesagt.

Trotzdem kein Grund, nicht über all die Neuheiten zu berichten, die die Hersteller und Vertriebe auf der Superbooth präsentieren wollten. Wir stellen daher alle News zur Superbooth 20 ab sofort online zur Verfügung. Wir sammeln und ergänzen – und freuen uns auch auf Tipps aus der Community.

Natürlich kann so eine News-Rubrik niemals das reale Event ersetzen. Der Austausch mit Gleichgesinnten und das Wiedersehen von Freunden ist einfach unbezahlbar.

Vor allem können wir uns aber gut vorstellen, wie frustrierend die Absage für Andreas Schneider und sein tolles Team gewesen sein muss. Nicht nur wegen der oben genannten Gründe, sondern auch wegen des wirtschaftlichen Aspekts, der sicher nicht zu unterschätzen ist.

„Liebes Superbooth Team,

wir, und damit meine ich die Redaktion und ganz sicher auch die AMAZONA.de-Leser, drücken euch ganz fest die Daumen, dass es hoffentlich nur bei einem „blauen“ Auge bleiben wird. In Gedanken sind wir bei euch, wenn das auch nur ein kleiner Trost sein mag. Kopf hoch!!! Nächstes Jahr wird das Event noch besser, noch toller, noch genialer!“

Eure AMAZONA.de-Crew

Interview mit Andreas Schneider

Wir sind mit Andreas im Gespräch und planen am Samstag um 17 Uhr ein ausführliches Interview mit ihm zu veröffentlichen.

Superbooth 20, unser virtueller News-Report

Neuheiten aus den Bereichen Modular-Synthesizer, Desktop-Synthesizer, Synthesizer-Module, Keyboards oder Eurorack-Module werden wir hier genau so führen, wie Drumcomputer, Effektgeräte und Studio-Equipment.

Auch werden wir es uns nicht nehmen lassen, unsere geplante Mega-Verlosung auszuloben – doch da müsst ihr euch noch ein Weilchen gedulden.

Superbooth 20 News ab 23. April oder sofort?

Wir gehen mal davon aus, dass nun einige Hersteller mit ihren News nicht bis zum geplanten Eröffnungstag der Superbooth warten werden, sondern diese nach und nach in den nächsten Wochen lancieren. Es wird sich also lohnen, hin und wieder einen Blick in diese Hub-Story zu werfen, da man sich über die folgende Navigation alle News sofort anzeigen lassen kann.