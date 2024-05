Superbooth 24: Korg Minilogue XD inverted, Synthesizer

Auch der Korg PS-3300 wird da sein

Mit dem Korg Minilogue XD inverted bringt Korg wieder einmal eine limitierte Sonderversion eines erfolgreichen Synthesizers heraus. Das Keyboard wird aber nicht das Interessanteste sein, was der japanische Hersteller auf der Superbooth 24 am Stand E100 zeigen will.

Korg Minilogue XD inverted, Synthesizer

Die farblich umgekehrte 37er Tastatur des Korg Miniloque XD inverted ist tatsächlich der einzige Unterschied zum regulären Serienmodell. Das Design soll dabei an frühe akustische und elektronische Tasteninstrumente erinnern. Korg will damit Keyboarder ansprechen, die ein Instrument mit ungewöhnlichem Look auf der Bühne oder im Studio haben wollen.

ANZEIGE

Der Korg Miniloque XD inverted wird voraussichtlich ab Juni 2024 erhältlich sein, die UVP ist mit 929,- Euro angegeben. Der Ladenpreis wird aber wie beim Standardmodell vermutlich deutlich darunter liegen.

Die Eckdaten des Synthesizers: er ist vierstimmig polyphon, hat zwei analoge Oszillatoren und ein analoges Tiefpassfilter mit Overdrive sowie einen digitalen Multi-Oszillator (Noise / VPM / Wavetable / User) pro Stimme. Eine digitale FX-Sektion, Speicherplätze für User-Oszillatoren und User-Effekt (wofür es jeweils viele Erweiterungen von Drittanbieteren gibt) sowie ein polyphoner Step-Sequencer runden das Gerät ab.

Unseren Testbericht zum Korg Minilogue XD (Standard) könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

ANZEIGE

Korg PS-3300, Synthesizer

Korg wird auch den Prototypen des PS-3300, der erstmals auf der NAMM 2024 präsentiert wurde, auf der Superbooth 24 ausstellen. Ursprünglich wollte man die Neuauflage des Klassikers nur auf Bestellung produzieren, doch nach der NAMM gab es so viele Anfragen von Interessenten, dass Korg sich entschlossen hat, gleich mit einer limitierten Auflage in Produktion zu gehen. Preis und Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.