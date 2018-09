Top News: Behringer VC340, String Synthesizer & Vocoder

Bestätigt: Der VC340 wird produziert

Nachdem wir tatsächlich immer wieder von Lesern zum geplanten Behringer VC340 befragt wurden, haben wir uns das nochmals angesehen und nachgehakt:

Es stellt sich einfach die Frage, wie realistisch ist denn nun die Realisation des Behringer VC340 tatsächlich? Anfang des Jahres gab es ja bereits ein wunderbares YouTube-Video von Fairchild, dem Behringer offensichtlich einen Prototypen zur Verfügung gestellt hatte. Klanglich hat uns zumindest dieses Video absolut überzeugt.

Gleichzeitig hat Uli Behringer aber auch ganz offen über ein Forum kommuniziert, dass der Nachbau des Roland VP-330 doch deutlich aufwendiger und kostspieliger ist als alle anderen von ihm in Angriff genommenen Synth-Projekte:

„As we have often explained to you, our pricing model is defined by a straightforward “bottom up” calculation, which means we multiply our manufacturing cost by a factor of approximately 3 in order to arrive at the US MAP (Minimum Advertised Price).

This will allow us to pay for our development and manufacturing cost but also enable distributors and retailers to distribute the product to you and equally pay for their staff. In terms of the Vocoder VC340 we are struggling a bit. This is a pretty exotic synthesizer and many people told us that we’re totally crazy to invest so much time and effort to bring it back to life. People who are familiar with technology understand that this is a very complex analog product as it contains over 3,000 components of specified with very low tolerances. While we have not decided to actually manufacture the product, I personally like to bring it back as it’s such a beautiful instrument. In fact it’s a synthesizer I feel very sentimental about as it was one of those synths I always wanted but could not afford when I was a kid! Now here’s where we are:1.) If our order book covers at least 1,000 units, it would allow us to sell the VC340 for US$ MAP 999.99.

2.) If we can collect orders for more than 5,000 units, we could actually lower the price to US$ 799,99.

3.) If we cannot gather at least orders for 1,000 units, we unfortunately would have to abandon the project as we would loose too much money. In this case I have at least my own prototype:-).

Please share with us your level of interest. Thanks for your help – I truly hope we can make this happen:-)

Uli Behringer“

Zusammengefasst: Wenn die weltweite Marktrecherche nicht mindestens die Sicherheit ergibt, dass sich 1.000 Stück verkaufen lassen, wird es das Ding erst gar nicht geben. Inzwischen ist über ein halbes Jahr vergangen. Und während von anderen Synth-Projekten immer wieder Zwischenmeldungen kamen, hielt man sich zum Behringer VC340 doch sehr bedeckt.

Nun haben wir nachgehakt – konnten soeben mit Pete Sadler sprechen und erhielten auch eine schriftliche Nachricht von Uli persönlich „Wir werden das Ding machen“.

Es gibt zwar noch immer keinen festen Release-Termin, aber ja, das Ding geht in Produktion. Die Umfragewerte sahen also sehr positiv aus. Demnach müsste der angepeilte VK irgendwo zwischen 700,- und 1.000,- USD liegen. Wir sind also gespannt. Für alle, die mehr über das berühmte Vorbild wissen wollen, hier ein Link und ein paar Infos:

Das Vorbild zum Behringer VC340

Der Klassiker Roland-Vocoder VP-330 stand Pate für den Behringer VC340, den Roland ja bereits selbst als Boutique-Version VP-03 geklont hatte. Leider ist dieser Mini-Klon aber nur 6-stimmig ausgelegt. Hier bietet sich also für den Behringer VC340 Vocoder die Chance, den Roland-Klon gleich zweifach zu schlagen. Zum einen, weil der Behringer VC340 analog ausgelegt sein wird und zum anderen, weil er ihm in der Polyphonie überlegen sein könnte.

Behringer VC340 Bedienung und Gehäuse

Der Behringer VC340 ist gegenüber dem Roland VP-03 nicht nur als Keyboard (mit großen Tasten) ausgeführt, sondern hat eine nahezu identische Anordnung der Bedienelemente wie das Original. Daher vermuten wir, dass auch der Funktionsumfang nicht viel anders ausfallen dürfte. Natürlich gibt es die obligatorischen Neuerungen MIDI und USB-Anschluss, wie es ein Blick auf die Rückseite des Keyboards verrät.

Doch was die genaue Polyphonie, erweiterte Klangmöglichkeiten oder womöglich Speicherplätze angeht, gibt es nur vage Spekulationen.

Von all den angekündigten Behringer-Synth-Projekten finde ich persönlich übrigens dieses am interessantesten. Ein VP-03 ist mir zu minimalistisch, das Original zu sperrig und zu teuer und der STVC von Waldorf ein klein wenig zu weit weg vom Vorbild.

Aber wie üblich bei Behringer wird auch dieses Produkt polarisieren. Bin jetzt schon gespannt auf die Diskussionen…