Green Box: Yamaha TX816, TX416, TX216, TF1 Synthesizer (1984)

Yamaha TX816 - King of FM

ANZEIGE

Der Yamaha TX816 im Einsatz

Der Yamaha TX816 – Europe „The Final Countdown“, Harold Faltermeyers „Top Gun“, der gesamte Jerry Goldsmith Soundtrack des Filmes Runaway, Queen, Michael Jackson, Chicago, Berlin, Mr. Mister, Richard Marx, Herbie Hancock, Chick Corea, Genesis, Alphaville, Ultravox, Elton John, Madonna, Toto, Tina Turner, Phil Collins, Tears For Fears, Depeche Mode, Whitney Houston, Alan Parsons Project, Rick Astley und die weiteren 70 Nummer-1-Hits von SAW/PWL, Level 42, REO Speedwagon, Luther Vandross, Steve Miller, Sting, Mariah Carey, Dire Straits, Kitaro, der japanische Fusion-Kult Casiopea – die Liste ließe sich schier endlos fortsetzen. Vielleicht wäre es leichter aufzuzählen, welche Stars der 80er und 90er ihn nicht irgendwann im Einsatz hatten. Der Yamaha TX816 aus dem Jahre 1984 genießt im heutigen Soul, R’n’B und Gospel immer noch hohes Ansehen, auch wenn die Geräte am Gebrauchtmarkt immer seltener werden.

Einordnung des FM Synthesizer-Expanders

Der Yamaha TX816 war und ist von seinem ersten Erscheinen bis heute eines der eindrucksvollsten Soundmonster digitaler Klangerzeugungskunst. Als Bestandteil der Yamaha „X-Serie“ (QX-1 Sequencer, KX88 Masterkeyboard, CX5M „Computer“, DX Synthesizer) stellte der TX816 seinerzeit das potenteste Klangerzeugungs-Werkzeug für den anspruchsvollen Einsatz dar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Funfact: Der TX-186 war der einzig wirklich „modulare“ Digitalsynthesizer – wenngleich die Formulierung etwas trügerisch sein mag, da jedes Modul identisch aufgebaut war. In vielen Universitätskellern stehen TX816 Modelle aus den Zeiten, in denen John Chowning, der Urvater der FM-Synthese, noch regelmäßige Vortragsreisen in wissenschaftlichen Kreisen unternahm. Der Yamaha TX816 ist ein modularer Rahmen für bis zu acht TF1 Einschübe – jeder TF1 entspricht technisch gesehen einem DX7 aus der ersten Generation (16 Stimmen, 6 Operatoren, 32 FM-Algorithmen), jedoch ohne dessen Bedienelemente und Cartridge-Einschub. Dafür aber mit einem symmetrischem XLR-Audioausgang pro Modul und einem für alle acht Slots gemeinsamen und zugleich leider unterdimensioniertem Netzteil. Ein vollbestückter TX816 bringt stolze 10 kg auf die Waage!

Unverständlicherweise verfügt der TX816 über keinerlei Performance-Mode, was bedeutet, dass jedes einzelne TF1 Modul separat mit Sounddaten versorgt sein will. Die bis zu acht einzelnen TF1 Module können auf unterschiedlichen MIDI-Kanälen empfangen oder auch auf einem gemeinsamen, was gigantische Stack-Sounds ermöglicht. Tatsächlich weist das Bedienhandbuch des TX816 explizit auf diese Möglichkeit des „Luxus-Chorus“ hin, nämlich denselben Sound in alle acht TF1 Module zu laden und leicht gegeneinander zu verstimmen.

Yamaha selbst empfahl als ideale Hardware-Ergänzung für den TX816 das Rack-Mischpult MV802 und die digitalen Multieffektprozessoren SPX90 (1985) und Rev5 (1987). Dieses Gesamtpaket wurde kurze Zeit an Highend-User unter dem Marketingtitel TX1 (nicht zu verwechseln mit dem samplebasierten Pianomodul TX1P) angeboten. Es finden sich dazu aber kaum Informationen.

Gerade das Rack-Mischpult MV802 scheint mir die Audiowerte des TX-816 nicht adäquat abzubilden. Es verzichtet auf symmetrische Eingänge und ist (trotz guter Dynamikwerte und geringen Grundrauschens) leider hinsichtlich THD und Frequenzgang nicht wirklich das, was wir heutzutage „studiotauglich“ nennen würden. Interessant: Der MV802 hatte vor seinem symmetrischen Summenausgang einen zuschaltbaren VCA. Ursprünglich für manuelles Ducking bei Alleinunterhaltern gedacht, ließe sich damit mittels heutiger Eurorack-Helferlein ein effizienter Expander zur Rauschminimierung der 12 Bit DACs des TX816 realisieren (keine Angst, jeder dieser DACs verfügt ohnehin schon über einen eigenen Compander). In Sachen Hall und Modulationseffekten kann ich auch nur sagen, dass mir mein älterer Yamaha Rev1 (1983) deutlich besser am TX816 gefällt als ein Rev5, Rev7 oder SPX90. Der Symphonic Chorus des SPX90 hingegen ist und bleibt ein Klassiker, der von keinem anderen Yamaha Serienprodukt übertroffen wurde. Lediglich der MN3009 BBD-basierte Symphonic-Effekt im GS1/2 und der BBD YM 35100 im CE20/25 (hier leider nur mono) ist klanglich noch überzeugender.

Unterschiede zwischen TX816, TX416, TX216 und TF1

Die modulare Yamaha TX-Reihe konnte man in ihrem Erscheinungsjahr in diversen Ausbaustufen käuflich erwerben: Zumeist in Form eines TX216 – sozusagen ein doppelter DX7 MkI oder als Vollausbau mit acht TF1 Modulen und damit seinerzeit unglaulicher 128-stimmiger Polyphonie! Die Quellenlage hinsichtlich weiterer kommerziell vertriebener Produktausbaustufen variiert stark: Ein Yamaha-Katalog listet gar ein Modell TX116 auf – in der Praxis ist dies aber wohl kaum jemals aufgetaucht. Viele Nutzer berichten von der Existenz eines vierfachen TX416 und fünffachen TX516 – diese beiden „logischen“ Modelle findet sich jedoch in den originalen Yamaha Werbebrochuren nicht. Viele Händler hatten aber wohl einen „TX416“ im Portfolio. Das war vermutlich ein TX218 mit zwei weiteren regional ergänzten TF1.

Der TX816 gehörte wie der DX7, TX7, DX1 und DX5 genau genommen zu Yamahas zweiter Generation der klassischen 6-Operator-FM-Synthesizer. Seine direkten Vorfahren aus den Jahren 1981/82 waren die Schlachtschiffe GS1/GS2 (4 Operator-Paare und 16 Stimmen) und die besagte kompakte CE20/CE-25 Serie (2 Operator-Paare und 9 Stimmen). Erst die dritte Generation brachte dann 16 Bit Wandler, jedoch bei fester 16-stimmiger Polyphonie (ein Fakt, der von Fans des TX802 gern übersehen wird).

Empfohlene Panoramazuordnung

In einem zusätzlichen Teil der originalen Dokumentation ist ersichtlich, wie Yamaha das Stereo-Panning der maximalen (und selbstverständlich empfohlenen) Ausbaustufe mit acht TF-1 Module ursprünglich empfahl:

Module 1 – 100 % left

Module 2 – 100 % right

Module 3 – 50 % left

Module 4 – 50 % right

Module 5 – 25 % left

Module 6 – 25 % right

Module 7 – center

Module 8 – center

Editierbar waren die Sound-Parameter des Yamaha TX816 via MIDI-SysEx entweder über einen angeschlossenen DX7 oder über dedizierte Editor-Software von Drittherstellern wie MOTU Unisyn oder Emagic SoundDiver. Extrem selten waren hingegen die beiden Hardware-Programmer von Drittanbietern, mit denen man den TX816 vollständig editieren konnte: Der Beetle PR-7 war eine 19“ Rack-fähige Oberfläche aus Kalifornien, die dem DX7 Layout mit seinen unbeliebten Folientastern mit Data-Entry-Fader und dem typischen LC-Display nachempfunden war und sogar über einen ROM/RAM-Cartridge-Port verfügte.

Hardware-Editoren zum Yamaha TX816

Der deutsche Jellinghaus DX Programmer aus dem Jahr 1987 bot 148 Drehregler und Schalter. Nur 50 Exemplare wurden davon gebaut.

Seit etwa zwei Jahren ist der holländische DTronics DT-7 erhältlich – eine beeindruckende moderne Kopie des Jellinghaus mit einigen Detailverbesserungen, die ich jedem FM-Fan nur wärmstens ans Herz legen kann – eine Zierde meines Studios!

Der Yamaha TX816 kann im Übrigen auch über die aktuelle VST-Freeware Dexed oder die veraltete, aber auf aktuellen Rechnern lauffähige Editor-Software Midiquest 12 Pro editiert werden.

Klangfutter

Patches finden sich wie Sand am Meer – das Problem ist oftmals eher, unbeabsichtigte Dopplungen zu umgehen, da etliche Patches in mehreren Bänken parallel vorkommen. Manche Patch-Bänke sind inzwischen Freeware, andere sind nach wie vor an Urheberrechte gebunden und werden teils noch neu verkauft. Eine fast komplette Freeware-Sammlung findet sich hier: http://bobbyblues.recup.ch/yamaha_dx7/dx7_patches.html

Eine qualitativ besonders herausragende Sammlung inkl. Librarian mit ausgefuchsten Such-, Bewertungs- und Sortierfunktionen mit Editor und sogar einer Online-Vorhörfunktion gibt es hier: https://dx7.vstforx.de/

Die interessantesten Patches sind für mich dabei diejenigen, die ihre FM-Quelle nicht primär erkennbar werden lassen. „Dr. Synth“ Manny Fernandez hatte für die Firma Sound Source Unlimited sogar mit großem Erfolg Patches kreiert, welche die Werksklänge des Roland D50 (!) emulierten. Sound Source Unlimited Disketten werden auf eBay und Reverb.com zu teils absurd hohen Liebhaberpreisen angeboten.

Meine Lieblings-Patches sind demnach LA-Synthese, PPG- und Synclavier-Ähnliches. Wer einen FM-Synth mit Cartridge-Slot sein Eigen nennt, ist mit den modernen „HCards“ von Hypersynth gut beraten, denn sie werden bereits mit einer großen und sehr gut sortierten Library ausgeliefert.

Mein besonderer Dank gilt hier auf AMAZONA.de unserem Community-Mitglied Sudad G, der mich auf die Fährte eines kaum bekannten Ansatzes aus den späten 80er-Jahren gesetzt hat: Eine Softwarefirma hatte anscheinend an einem unveröffentlichten Konzept gearbeitet, mit Computers Hilfe aus AIFF-Samples FM-Patches nach der Component Synthesis Idee zu generieren. Wer seiner Zeit dahinter steckte und ob das jemals sinnvoll lief, kann nicht beantwortet werden. Selbst die FM-Insider Manny Fernandez und „Failed Muso“ Rob Puricelli wußten hier nicht weiter, obwohl mir Manny auf meine direkte Nachfrage bestätigte, davon auch schon mal gehört zu haben.

Audioqualität

In diversen Forendebatten erörtern etliche Anwender die angebliche audiotechnische Überlegenheit der dritten Generation der Yamaha FM-Synthesizer, explizit des TX802, gegenüber dem TX816. Als langjähriger Anwender beider Geräte kann ich dies persönlich nicht nachvollziehen. Klar rauschen die 16 Bit DA-Wandler etwas weniger, jedoch ist Rauscharmut kein absoluter Garant für Klangqualität. Ich habe mir erlaubt, mal nach zu messen: Mein TX816 rauscht bei -65 dBm im „Leerlauf“, ein großer Teil davon geht auf das Konto einer einzelnen, unhörbaren HF-Störspitze bei 50 kHz, die auch die moderneren FM’ler zeigen.

Zugleich liegt der maximaler Ausgangspegel einer einzelnen Sinusschwingung des TX816 bei -4 dBm. Mein TX7 hat eine deutliche Brummstörung bei 50 Hz und zugleich einen niedrigeren Maximalpegel. Das niedrigste Grundrauschen zeigt tatsächlich der TX802, jedoch zugleich auch den leisesten Maximalpegel. Die Differenz aus Grundrauschen und Maximalpegel-Sinus liegt bei allen Kandidaten zwischen 60 und 65 dBm. Daraus lässt sich zwar keine gültige SNR ableiten, da man sich in der Praxis selten auf monophone Sinus-Sounds beschränken wird. Aber es zeigt, dass die Vorurteile gegen die frühen FM-Synths unberechtigt sind. Wer die klassischen FM-Sounds von Whitney Houstons „Greatest Love Of All“ oder Matt Biancos „Summer Song“ sucht, wird mit dem cleanen und leicht grell-tönenden DX7 MkII oder TX802 ohnehin nicht glücklich werden. Aus klangästhetischen Gesichtspunkten ist der Yamaha TX816 für mich die erstrebenswerteste Lösung auf der Suche nach dem archetypischen FM-Sound der 80er. Seine Klarheit, sein dynamischer Punch und seine Direktheit sind auch heute noch absolut beeindruckend. Der TX816 „müllt“ nie einen Mix zu, seine Ausgänge klingen immer aufgeräumt, professionell und souverän. Durch seinen lebendigen und extrem dynamisch spielbaren Grundsound weiß er auch an der Seite akustischer Instrumente zu gefallen, vgl. Steve Millers Song „Just A Little Bit“.

Obwohl MIDI-Timing nicht gerade die Stärke früher Digitalsynths war, erscheint mir mein TX816 kaum aus der Ruhe zu kommen – zumindest solange man ihn nicht während einer schnellen MIDI-Sequenz mit zusätzlichen SysEx-Daten bombardiert.

Der Yamaha TX816 lässt sich sehr gut mit externen Effekten verfeinern. Ein netter Chorus (Roland Dimension-D Hardware oder der erwähnte Yamaha SPX90) plus ein stilistisch passender Hall (z. B. Roland SRV-2000, Lexicon 200 oder Quantec QRS) werten die ausdrucksstarken Klänge des TX816 deutlich auf.

Alternativen zum FM-Synthesizer TX816

Versuche, das Soundmonster in die virtuelle Gegenwart zu retten, gibt es wenige. Die Schweizer Anbieter Audiolounge-pro haben mit Rhodes Affair 3 Classic Blend einen klanglich sehr überzeugenden samplingbasierten Ansatz im Programm, der allerdings systemimmanent kaum editierbar ist und nur über wenige Grundklänge verfügt. Plogue haben mit ihrem Chipsynth OPS7 eine der bislang präzisesten virtuellen Implementationen der DX7-FM-Synthese in Plug-in-Form veröffentlicht.

Rhodes Affair 3 Classic Blend:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

FM Plug-in Dexed:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Plug-in Arturia DX7V:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Plogue Chipsynth OPS7:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im klanglichen Direktvergleich mit dem Yamaha TX816 schlagen sich sowohl Dexed als auch Arturias DX7V oft ganz wacker. Dexed hat dabei leider etwas Probleme mit der Interpretation der Hüllkurvenzeiten und Verläufe – es klickt und schmatzt bei vielen klassischen DX-Patches, wo der TX816 bei Weitem kontrollierter und souveräner und gemächlicher tönt (vergleiche Klangbeispiel 05 vs. 01 oder auch 10 vs. 08). Auch scheint mein TX816 im Bassbereich ausgewogener und vor allem im Ausklang fetter zu tönen, während Dexed eher etwas zum Nasalen neigt.

Der Arturia DX7V klingt hingegen mit identischen Einstellungen immer weitaus dunkler und bedeckter als mein TX816 (vergleiche Klangbeispiel 06 vs. 01). Die Umschaltung der Velocity-Sensitivity im Arturia DX7V zwischen dem DX7-Mode (Velocity 1-100) und dem modernen Standard bringt eine kleine Verbesserung in der „modernen“ Stellung. Ein tolles Feature des Arturia DX7V ist hingegen die unkomplizierte Möglichkeit, in der unteren Menü-Leiste einen Unisono-Modus zu aktivieren (vergleiche Klangbeispiel 07 vs. 06). Diesen eben mal kurz auf vier Voices gestellt, rechts in Overview-Panel bei Unison-Detune 50 % angewählt und fertig ist der TX816 für Arme! Im Direktvergleich verliert der virtuelle Versuch hinsichtlich Charakterstärke freilich sofort – im Gegensatz zur Hardware tönt hier einfach so gar nichts nach „fertig produced“.

Die Aliazing-Emulation ist bei Arturia viel näher am Original als bei Dexed: Mein Yamaha TX816 ist weit von moderner Perfektion entfernt – aber das macht schließlich auch einen Teil seines Charmes aus. DX7V zirpt ähnlich offensiv, vielleicht sogar einen Tick zu prominent (vergleiche Klangbeispiel 12 bis 14). Ein weiteres Problem liegt bei Arturias Interpretation noch beim modellierten Grundrauschen: Dieses ist auf einen einzelnen DX7 der ersten Generation abgestimmt. Acht davon rauschen unnatürlich arg. Bei meinem TX816 erhöht sich der gleichmäßige und nahezu brummfreie Noisefloor nur minimal, je nachdem wie viele TF-1 Module man einsetzt.

Plogue Chipsynth OPS7 tönt wirklich sehr überzeugend, kann aber weder die cineastische Breite noch die Lebendigkeit des TX816 erreichen. Sein Höhenbereich wirkt zwar entspannt, aber leider auch recht statisch – und das unabhängig von den zahlreichen Optionen im Setup-Menü (vergleiche Klangbeispiel 20 vs. 15).

Native Instruments FM8 ist zwar schon ein wenig in die Jahre gekommen, kann aber mit manchen Patches immer noch mit einem interessant dreidimensionalen und fast vokalem Grundklang punkten (vergleiche Klangbeispiel 19 vs. 15). Er neigt in den Höhen allerdings zu einer seltsamen Brüchigkeit, die im Klangbeispiel auch deutlich dokumentiert ist.

Auch andere digitale Hardware-Synthesizer nach der DX7 MkII Generation konnten in manchen Fällen auf mehr oder weniger komplexen Umwegen die alten Original-Sounds importieren. Leider ließen die klanglichen Ergebnisse oft zu wünschen übrig:

Yamaha SY77

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kurzweil K2700

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Korg Kronos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Korg OPsix

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Freilich eignen sich auch alle modernen Synthesizer mit FM-Möglichkeiten zu einem Vergleich: Kodamo Essence MkII, Yamaha Montage, ASM Hydrasynth, Clavia Nord Modular G2, Yamaha Reface DX; Elektron Digitone, Korg Volca FM, Waldorf Quantum und Iridium – die Liste ließe sich lange fortsetzen. Aber wie ein vintage FM-ler der ersten Generationen klingt keiner von diesen.

Bitte allerdings stets beachten: Wir hören alle Vergleiche auf YouTube immer mit Datenkompression – im wahren Leben liegen die Klangunterschiede im Tonstudio noch weitaus deutlicher auf der Hand. Erschwerend kommt hinzu, dass wir selten etwas über die verwendete umgebende Tontechnik erfahren: Einen Klangvergleich, der die letzten 0,5 % Unterschied hörbar machen soll, sollte man besser nicht auf einem Mittelklasse-Audiointerface durchführen. Meine Klangbeispiele habe ich mit einem älteren (2016) Lynx Aurora 16 Interface über meine RME AES32 Karte bei 48 kHz Samplingrate aufgezeichnet, der TX816 war dabei symmetrisch mit acht einzelnen Eingängen des Lynx-Wandlers verbunden.

Eine Hardware-Alternative für Geduldige besteht in einem gebrauchten Yamaha TX7, quasi die Budget-Version eines einzelnen TF-1 Moduls. Wenn man diesen einfach fünf- bis achtmal nacheinander leicht verstimmt aufnimmt, erhält man auch ziemlich exakt den TX816 Sound. Allerdings brummte mein TX7 im Direktvergleich deutlich mehr als mein TX816 und der TX816 erschien mir in den Höhen eine Spur unangestrengter und offener. Der TX7 wirkt klanglich dafür einen Hauch wärmer und näher (vergleiche Klangbeispiel 04 vs. 01). Schaltungstechnisch ähneln sich die beiden stark, jedoch gibt es auch Unterschiede, wie hier in der Ausgangsstufe erkennbar:

Ein DX7II oder TX802 erscheint mir hingegen kein valider Vergleichspartner, zu unterschiedlich klingen doch die höher auflösenden Wandler der zweiten Generation und zeigen damit mehr Parallelen zu Native Instruments FM8 (vergleiche Klangbeispiel Nr. 16 und 19).

Aber wie steht es mit Einzelklängen, die nur ein TF-1 Modul nutzen? Auch dies habe ich untersucht. Erwartungsgemäß fallen hier die Klangunterschiede kleiner aus. Dexed clickt wieder auffällig hell am Tonansatz, Arturia trifft die Note ganz gut mit leichtem Hang zur Dunkelfärbung. TX7 Hardware und TX816 tönen sehr ähnlich, TX7 wirkt dynamisch sprunghafter, TX816 ist wieder gleichmäßiger und durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Witziges Detail: Wenn man sich auf das Clicken des Hüllkurvenstarts konzentriert, so hört man deutlich, wie die Hardware-Geräte recht „lebendig“ agieren – es klingt fast, als würde ein Bassist beim Zupfen den Pickup streifen. Arturia und Dexed knacken dagegen konstant grell, eher wie ein technischer Schnittfehler (vergleiche Klangbeispiel 08 bis 11).

FM bis der Arzt kommt



In meinem vollbestückten Yamaha TX816 werkeln acht TF-1 Module tapfer vor sich hin. Der Zahn der Zeit ging auch an ihnen nicht vorüber: Oft fallen bei mir eines, zwei oder drei davon aus. Alle Kondensatoren sollten dringend getauscht werden und das akustisch im Gehäuse vor sich hin pfeifende Schaltnetzteil verträgt auch dringend ein Upgrade. Die problematische Bedienung am Gerät ohne Performance-Memories tut ihr Übriges, um dem Anwender oft den Spaß zu vermiesen. Wäre da nicht dieser umwerfende Klang. Viele moderne User belächeln heute vielleicht die veraltete Technik mit ihren 12 Bit Wandlern. Aber 12 Bit ist nicht gleich 12 Bit. Yamaha hat einiges an Schaltungstricks angewendet, um eine wirklich beachtliche Gesamtdynamik zu zaubern. Und die interne Samplingrate liegt bei außergewöhnlichen 50 kHz! Die Sinusschwingungen für die FM-Synthese sind in dieser frühen Generation noch in sehr großzügig dimensionierten Tabellen gespeichert – kein Vergleich zu späteren günstigeren FM-Implementationen. Der größte Charme des TX816 besteht aber in seiner Multitimbralität. Und damit meine ich nicht, acht verschiedene Sounds auf acht verschiedenen MIDI-Kanälen abzufeuern, um das ultimative Mockup eines Frühachtziger-Gaming-Soundtracks ins heimische Bedroomstudio zu ballern. Alle acht auf denselben Kanal gestellt, leicht unterschiedlich gestimmt und dann mit gleichen Patches beladen – das nenne ich mal nen Choruseffekt! Oder auch die höheren Weihen der Component-Synthesis, also wenn man die einzelnen Bestandteile eines Klanges großzügig auf mehrere Patches verteilt. Das klingt dann plötzlich recht modern und vor allem extrem ausdrucksstark. Die Stärken der FM-Synthese in Potenz.

Meine Erfahrung zeigt, dass ein einzelner DX7 oft etwas dünn und cheesy klingen kann. Das wurde schon beim DX7II besser, als man zwei Patches simultan spielen konnte (dann aber bei halber Gesamtstimmenzahl). Diese Idee ist schon sehr alt – Rolands Jupiter-8 und MKS-80, aber auch der JX-10 respektive MKS-70 machten hiervon eindrucksvoll Gebrauch. Spätere Synths wie Roland D-50 bis hin zu moderneren wie dem JV-2080 boten dann bis zu vier diskrete „Tones“ (in der Roland Sprache), die gemeinsam ein Patch bilden. Mit dem TX816 waren bis zu acht Komponenten möglich und das ohne Einschränkungen der Polyphonie! Einige User nutzten ja aus Kostengründen nur den mit zwei TF-1 Modulen bestückten TX216. Das war dann klanglich so etwas wie ein direkter Vorläufer des DX7II (wenngleich ohne Fractional-Scaling und Performance-Memories). Ich finde meinen persönlichen klanglichen Sweetspot meist bei Einsatz von vier oder fünf leicht verstimmten und im Stereofeld gespreizten TF-1 Modulen. Wer also versuchen möchte, wie in meinen Klangbeispielen, typische TX816 Sounds virtuell am Rechner zu emulieren, braucht vermutlich gar nicht acht Instanzen seiner Lieblings-FM-Schleuder (vergleiche Klangbeispiel 03 vs. 02).

Ausblick

An einem Yamaha TX816 kann man sicherlich noch einiges verbessern. Einerseits an der Hardware, wie z. B. das bereits genannte überfällige Upgrade des Netzteils oder der Tausch der Speicherbatterien und Elkos im Signalweg. Aber auch an der Grenze zwischen Hard- und Software – hier findet sich eine pfiffige Anleitung, um sich nicht jedes Mal die Finger auf der Frontplatte des TX816 wund zu tippen, wenn man allen acht Modulen unterschiedliche Sysex-Daten schicken möchte:

http://m.bareille.free.fr/synlibdxtx/midiswtx/midiswtx.html

Ein weiteres enorm großes Feld künftiger Chancen ergibt sich aus möglicher Drittanbieter-Software, die sich aus Erkenntnissen der künstlichen Intelligenz (KI) Forschung ergeben könnte. Frequenzmodulation ist und bleibt eine sehr potente Syntheseform, die noch lange nicht vollständig erforscht sein wird. Und das, obwohl ihre Erfinder seinerzeit schon sehr weit und abstrakt gedacht hatten, wie in Chownings epochalem und oft nicht leicht verständlichem Meisterwerk „FM Theory and Applications“ auf über 190 gedruckten Seiten ersichtlich wird (Link siehe unten).

Component-Modeling ist dabei nur eine von vielen und gar nicht mal so neuen Ideen, mit dem sich manche vermeintlichen Korsette der FM-Synthese leicht überwinden lassen. Andere spannende Forschungsfelder wären auch die klassische Resynthese oder die KI-gestützte Library-Optimierung (Links siehe unten).

Wer jetzt immer noch nicht genug hat, sei einfach auf die zahlreichen und herausragenden Arbeiten von „Power DX7“, „12OP“ und Dr. Manny Fernandez verwiesen. Das Internet ist voll von Artikeln und Video-Kollektionen dieser renommierten Demi-Götter der zeitgenössischen FM-Synthese und ein kurzer Click auf meine zahlreichen Hyperlinks in diesem Artikel offenbart viele Stunden lehrreicher Unterhaltung.