Kaufempfehlung: Die besten Module für dein Basis-Eurorack

Echte Kaufempfehlungen für deine ersten Eurorack-Module

Wenn es euch auch wie mich gepackt hat und ihr in die modulare Welt einsteigen wollt, aber von der unglaublichen Vielfalt der Module überfordert seid, ist dieser Artikel genau das Richtige.

In diesem Artikel geht es um ein konkretes Basis-Setup, das ihr braucht, um Sequenzen zu erzeugen und Rhythmen zu programmieren.

Ihr findet hier gezielte Kaufempfehlungen, die ich aufgrund meiner Erfahrung geben kann – ich werde nicht von einer der hier aufgelisteten Firmen gesponsert.

Während einer Tour im Herbst 2018 schaute ich mir abends auf meinem Hotelzimmer ein 4-stündiges Video von Colin Benders aus Holland an, der an seinem turmhohen Modularsystem Patch-Kabel nach Patch-Kabel steckte und dabei langsam ein Kunstwerk schuf, das sich aus vielen einzelnen Sequenzen, Delays, Hall und Rhythmen zusammensetzte. Das wollte ich auch!

Ich war so inspiriert (buchstäblich geschockt) von diesen Möglichkeiten des Modularsystems, die sich da bieten würden, dass ich anfing, mir mein eigenes System zusammenzustellen.

Aber schnell tauchen viel Fragen auf, die aber bereits in zahlreichen Workshops hier auf AMAZONA.de behandelt wurden:

Mit ganz konkreten Empfehlungen versuche ich diese Menge an Fachartikel nun zu ergänzen:

Ein paar Tipps zu Cases

Da alle Module ein Zuhause brauchen und gut versorgt werden wollen, benötigen wir zuerst ein gutes Case mit der dazugehörigen Stromversorgung (Audio Mantis, Eowave Case 6U, Arturia Rack Brute 6U). Ihr solltet lieber etwas mehr Platz einplanen, als nachher ein zweites Rack dazukaufen zu müssen. (6U bedeutet hier, dass ihr dann 2 Reihen für eure Module habt – 3U = eine Reihe)

Welche Module sind wichtig für das Basis-Setup?

Sequencer Eurorack Modul

Das erste und wichtigste Modul war und ist bei mir der Sequencer, da er alle Informationen wie Tonhöhe (CV) und Impulse (Gate) für die Sequenzen und die Drum-Module erzeugt und man damit seine Sessions startet. Der Sequencer, der für mich alle wichtigen Funktionen bietet, ist der Eloquencer von Winter Modular.

Ihr könnt 8 Tracks mit jeweils 16 Steps programmieren, die sehr übersichtlich in zwei 8er-Reihen als leuchtende Buttons angeordnet sind. Pro Track habt ihr CV- und Gate-Out – d. h. ihr könnt z. B. Bassdrum, Snare, HH, Claps, einen Bass-Track und noch 3 Sequenzen parallel abspielen lassen. Dazu sind 2 LFOs integriert, mit denen ihr z. B. die Tonhöhe eurer Melodien im Zufallsmodus modulieren lassen könnt.

Er läuft sehr sicher und eignet sich perfekt als Masterclock, wenn ihr noch weitere Sequencer-Module einbaut. Außerdem lässt er sich über ein weiteres Expansionmodul mit MIDI nachrüsten und man hat dann noch 4 weitere Buttons zur besseren Bedienung.

Klangerzeuger: Oszillatoren, VCO-Sektion

Als VCOs würde ich erst einmal 2 simple Oszillatoren kaufen, mit denen ihr experimentieren könnt. Dann könnt ihr einen für Bass-Sounds nehmen und den anderen für Sequenzen. Hier ein ausführlicher Test zu vielen verschiedenen Modulen des Doepfer A-100 Systems.

Der Doepfer A110-1 VCO (oder der teurere A111-2) haben alle üblichen Schwingungsformen wie Sägezahn, Dreieck, Sinus etc und sogar noch ein paar andere Möglichkeiten z. B. Crossmodulation, PWM, mit denen man ganz außergewöhnliche Efx und Noisesounds bauen kann. Und ich mag daran, dass beide über einen Oktavschalter verfügen, mit dem man schnell die Oktavlage wechseln kann. Das ist in der Praxis beim Experimentieren sehr hilfreich.

Filter fürs Eurorack

Holt euch ein paar gut klingende Filter und zwar gebe ich euch konkret zwei zur Auswahl, die sofort Spaß machen und einen eigenen Character haben. Ich empfehle euch ein Filterpaar aus dem Grund, da ich gerne stereo höre – mit zwei VCFs könnt ihr z. B. von einem Oszillator zwei verschiedene Schwingungsformen abgreifen und dann separat durch die zwei Filter schicken. Dadurch bekommt ihr einen tollen (stereo-) breiten Sound.

Das Wasp Filter hat einen tollen Resonanz-Sound, wenn man den Parameter dazumischt. Ansonsten klingt er schön harsch, wenn man die Frequenz weit aufdreht (Siehe auch den Test/Workshop von Theo Bloderer zum A124 Wasp Filter)

Von diesen EMS Filtern besitze ich zwei Exemplare und mag den britischen (etwas knarzigen), aber trotzdem warmen Sound. Hier müsst ihr nur bitte unbedingt auf die Höhe des Moduls achten. Es passt nicht in jedes Case, da es über 6 cm Einbauhöhe hat!

Analoge VCAs fürs Eurorack

Einen oder mehrere VCAs benötigt ihr sozusagen als Vormischer, mit dem ihr eure Oszillatoren verbindet. Danach geht es aus den VCAs raus in die Filter. In meinem System habe ich 2 mal 5 Kanäle, da ich alles stereo ausspielen möchte, d. h. ich habe einen VCA für jede Seite zur Verfügung und kann über die verschiedenen Ausgänge der VCAs auch jeweils unterschiedliche Filter anwählen.

Der Doepfer 135-2 hat vier Inputs und jeweils einen CV in (z. B. für LFOs oder andere Module wie Envelopes etc.) und jeweils einen Output pro Kanal.

Envelope Generator

Envelope Generators oder Hüllkurvengeneratoren sind wichtig für die Lautstärkeformung unserer Soundkurve, wenn man so will. Sie bestimmen, ob der Sound eher perkussiv klingt oder lange anhält, wie z.B. eine Orgel.

Ich habe gute Erfahrungen mit einem EG von TipTop Audio, dem Z4000 gemacht. Er ist extrem snappy – d. h. er macht sehr schnelle Transienten, also sehr perkussive Sounds, wenn man möchte und hat viele Möglichkeiten, alle Werte (Attack, Decay, Sustain und Release) über CV zu beeinflussen, d. h. man kann einen LFO anschließen und hat dann eine Hüllkurve, die in einer bestimmten Zeit andauernd automatisch moduliert. Mal weniger Attack, mal mehr etc.

Außerdem ist die Intensität, mit der man die Hüllkurve modulieren lassen möchte, über ein Poti einstellbar. Das ist extrem praktisch. Ich steuere z. B. hierüber die Cutoff-Frequenz des Filters.

Ich würde mir hier zwei anschaffen, einen benutzt ihr für die Filter und einen für den VCA.

Vom Sequencer geht es aus dem Gate-Ausgang des jeweiligen Tracks raus in den Gate-Eingang des Z4000. Der Out geht dann in den Mod.-Eingang des Filters oder in den CV-Eingang des VCAs.

Drum-Module

Hier kann ich euch die BD- und SD-Module von MFB empfehlen, die AMAZONA.de ebenfalls schon getestet hat HIER KLICKEN. Sie sind nicht teuer (liegen so bei ca. 100,- Euro) sind einfach strukturiert und klingen sehr gut! Manfred Fricke aus Berlin baut seit 40 Jahren Drum-Maschinen und sein Know-how macht sich hier bemerkbar.

Effekte/Reverb/Delay

Mit Reverb und Stereo-Delay klingen manche Sachen sofort etwas schöner. Meistens gehe ich aus zwei VCA-Ausgängen direkt in das Delay und dann in meinen Mixer. Das Stereo Verb schleife ich als Aux Send/Return ein (hier der Test zum Erica Synths Spring Reverb). Ihr könnt aber auch direkt beide hintereinanderschalten.

Eurorack Mixer

Solltet ihr bereits einen Desktop-Mixer mit minimal 8 Inputs besitzen, dann kämt ihr damit schon zurecht. Ihr braucht dann nur das linke Modul unten:

Ein Utility-Modul von Erica Synths, („LINK“), das eure 3,5 mm Patch-Kabel auf 6,3 mm Neutrik adaptiert. Von da aus könnt ihr dann in euren Desktop-Mixer gehen.

Solltet ihr keinen Mixer besitzen, könnt ihr euch den recht günstigen Mini-Stereo-Mixer von Doepfer besorgen (siehe Bild o. r.).

Multiples (unbuffered und buffered)

Diese kleinen Hilfsmodule sind im Setup extrem wichtig. Ich habe sie zu Beginn unterschätzt und musste mir nach und nach welche dazukaufen. Multiples sind Verteilermodule, um z. B. ein Gate-Signal, das vom Envelope zurückkommt, abzugreifen und auf mehrere Ausgänge weiterzuleiten. Ich habe von mehreren Quellen gehört, dass man für Gate-Signale passive Ausführungen nehmen kann, man aber für CV-Signale aktive (buffered) benutzen sollte, weil sie die unterschiedlichen Spannungen für die Tonhöhen etc. genauer wiedergeben und verteilen (z. B. an andere Oszillatoren).

Meine beiden Favoriten sind bis jetzt diese hier:

Ich würde zwei passive und zwei gepufferte am Anfang in euer Setup integrieren.

LFOs

Zu guter Letzt solltet ihr euch einen oder zwei LFOs zulegen. Ein LFO ist ein Low-Frequency-Oscillator, mit dem ihr über sehr niedrige Frequenzen und verschiedene Schwingungsformen alle Arten von Modulationsziele ansteuern könnt (Filterwerte oder Envelopes automatisieren, Vibrato erzeugen etc.). Hier sei erwähnt, dass ihr ja im Eloquencer schon 2 LFOs verbaut habt und nutzen könnt. Ich finde hier einfach die haptische Komponente sehr wichtig, um zu sehen, was man gerade moduliert. Mein Tipp Eowave Zone:

Patch-Kabel

Ich möchte euch die Patch-Kabel von Black Market Modular empfehlen.

Die bekommt man bei Schneidersladen in Berlin. Sie behalten ihre Form und knicken nicht. Holt euch am besten längere Kabel zwishen 75 cm und 2 m Länge. Die könnt ihr später zusammenbinden und sie hängen dann nicht quer über den Modulen herum und behindern euch beim Stecken.

Meine Eurorack YT-Videos für Einsteiger

Und weil ich für Eurorack-Liebhaber einen eigenen YT-Channel produziere, hier eine Kostprobe.

In diesem Video zeige ich euch, wie ich mit einem ähnlich aufgebauten Setup die ersten Patches mache und Sounds bzw. Sequenzen baue:

Viel Spaß und Inspiration beim Patchwork!

Auf bald!

Euer Maik