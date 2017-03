Musikmesse News 2017: Zylia, Multitrack-Mikrofon

Tausend Euro und danach einfach mal schnell eine Profi Aufnahme machen am besten ohne Vorkenntnisse, Mikrofon in Raum stellen und Recorder anschalten. Da springt meine natürliche Skepsis sofort auf mir nieder.

Sowas ging bisher schon immer in die Hose. Allein die Vorstellung die Phasenverschiebungen all dieser schönen Mikros in Griff zu bekommen. Na da bin ich ja mal sehr gespannt. Das Ergebnis klingt mir wie Googles automatischer Übersetzungen, etwas spanisch. Bin ja gespannt auf den Test. Natürlich gibt es Bedingungen bei denen das Ding funktionieren kann, aber diese müssen sehr genau vorgegeben sein. Also nichts für die breite Masse da die Anwendung eingeschränkt sind.