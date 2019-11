Test: Behringer Pro-1 Monofoner Analogsynthesizer

Behringers Pro-1 - dem großen Vorbild würdig

Eigentlich muss ich diesen Bericht nicht schreiben. Dieser Synthesizer ist großartig, und wenn ich zum Vorbild von Sequential gehe, dann war er immer schon großartig. Ich wollte den Pro-One immer schon haben, seit dem ersten Tag, als ich ihn im Schaufenster des lokalen Musikalienhändlers sah – nur dass ich 1981 als armer “Zivi” das Geld nicht hatte. Aber mir war klar: Mit dem Pro-One hat Sequential alles richtig gemacht. Also Leute: KAUFEN!!!

Nun gut, so einfach will ich es mir nicht machen. Zum einen, weil es auch beim Pro-One doch einige Dinge gibt, die man unterschiedlich bewerten kann. Und zum anderen, weil ganz einfach über dreißig Jahre vergangen sind, in denen sich im Synthesizerbau einiges getan hat, sodass man so eine Wiederveröffentlichung doch auch an heutigen Maßstäben messen sollte. Das war schon beim Moogschen Model-D ReIssue so, galt genauso für den Arp-Odyssey von Korg und der Behringer Pro-1 entkommt dieser Betrachtung ebenfalls nicht.

Fangen wir erstmal mit den groben Rahmendaten an. Der Behringer Pro-1 ist genauso wie sein Vorbild ein einstimmiger subtraktiver Synthesizer. Es gibt zwei Oszillatoren, ein spannungsgesteurtes Tiefpassfilter (VCF) und einen VCA. Sowohl dem VCF als auch dem VCA ist jeweils eine eigene ADSR-Hüllkurve zugewiesen und zu guter Letzt gibt es auch einen niederfrequenten Modulationsoszillator für diverse Modulationen. Wie das Vorbild besitzt der Pro-1 einen einfachen Step-Sequencer sowie einen Arpeggiator. Das Keyboard und die Modulationsräder des Originals fehlen dem Pro-1 allerdings. Wobei das nur die halbe Wahrheit ist – doch dazu später. Sehen wir uns die Dinge im Detail an.

Rahmendaten

Der Pro-1 kommt in einem 80TE breiten, stabilen Eurorack Pultgehäuse daher und ist selbst auch Eurorack-fähig. Er kann also auch (!) über den dort üblichen 10-poligen Stecker mit Strom versorgt werden.

Im Gehäuse befindet sich noch eine kleine Platine für die USB-Buchse und den MIDI-Thru/Out-Anschluss plus DIP-Schalter für den Eingang fürs mitgelieferte Steckernetzteil und für eine 6.3mm Klinkenbuchse mit dem Ausgangssignal. Setzt man den Pro-1 als Modul in einem Eurorack-System ein, gibt es auf der Frontplatte eine 3,5mm Buchse mit dem Ausgangssignal.

Leider liefert das Platinchen im Pultgehäuse keine Spannungsversorgung für Eurorack, denn im eigenen Gehäuse wird der Pro-1 mit auf der Hauptplatine befindlichen Spannungskonvertern betrieben, die wiederum von einem üblichen 9V-Steckernetzteil versorgt werden. Es wäre natürlich fein gewesen, hätte man das Pultgehäuse gleich so, wie es ist, für Eurorackmodule verwenden können. Das wäre dann aber schon viel Luxus für den Preis gewesen.

Ein bisschen mehr nervt, dass für die Schrauben nur jeweils vier Einschubmuttern in den Schienen des Gehäuses sitzen. Zum einen gerät es zu einem Geschicklichkeitsspiel, den Pro-1 wieder ins Gehäuse einzuschrauben, wenn man ihn mal rausgenommen hat. Zum anderen muss man sich Einschubmutternleisten besorgen, wenn man das Gehäuse für andere Eurorackmodule verwenden will. Vermutlich ist das aber ein Problem, das nur für eine ganz kleine Anwenderanzahl relevant ist. Denn der überwältigende Teil der Pro-1-Besitzer wird gar nicht auf die Idee kommen, den Pro-1 anders als genau so einzusetzen, wie er aus der Schachtel kommt.

Und das hat seinen Grund. Denn der Pro-1 beziehungsweise sein Vorbild, der Sequential Pro-One, ist der Standalone-Monosynthesizer schlechthin. Und er ist die perfekte Realisierung dessen, was sich Doug Curtis mit seinen Synthesizerchips vorgestellt hat (das merken wir uns fürs Fazit). Die Schaltung des Pro-One ist fast die 1:1 Umsetzung der Beispiel-Schaltbilder aus den Datenblättern der Curtis ICs. Sehen wir uns das im Einzelnen an.

Oszillatoren

Da sind zunächst die VCOs. Oszillator A liefert Sägezahn und ein pulsweitenmodulierbares Rechteck. Oszillator B bietet Sägezahn, modulierbare Pulsschwingung und Dreieck. Beide VCOs kann man mit einem vierstufigen Oktav-Schalter und einem etwa eine Oktave überstreichenden „Tune“-Regler stimmen. Oszillator A kann von Oszillator B hart synchronisiert werden. Der Tune-Regler ist übrigens beim Pro-1 so geeicht, dass die Normalstellung in der Mitte ist, und der Regler nach unten und nach oben etwa eine Quint verschiebt. Beim Pro-One ist der linke Anschlagpunkt des Potis die Ausgangsstellung und man kann eine Oktave nach oben stimmen. Der Bedienunterschied ist marginal. Ich persönlich mag die Behringer Lösung etwas lieber. Die VCOs sind übrigens nach kurzer Aufwärmzeit erstaunlich stabil, besser als beim hier stehenden Vergleichs-Pro-One. Auf der Platine erkennt man, dass die VCOs mechanisch und vermutlich damit auch thermisch möglichst vom Rest der Platine getrennt wurden.

Das alles können nun andere Synthesizer auch. Was hat es also mit den Curtis-ICs auf sich? Der CEM3340 beziehungsweise die Variante von Cool Audio der V3340 ist nicht nur ein sehr stabiler und über sehr weite Frequenzbereiche sauber trackender VCO. Er klingt auch in den Höhen strahlender als die meisten anderen VCOs. Woher kommt das? „Normale“ VCOs basieren im Kern darauf, dass ein Kondensator von einem Strom aufgeladen wird, bis die am Kondensator herrschende Spannung einen Schwellwert erreicht. Ist der erreicht, wird der Kondensator über einen elektronischen Schalter augenblicklich entladen. Dann geht das ganze von vorne los. Trägt man diesen Verlauf grafisch auf, so bekommt man den allseits bekannten Sägezahn. Die Stärke des Ladestroms bestimmt die Geschwindigkeit dieses Vorgangs und somit die Tonhöhe. So weit die Theorie.

In der Praxis ist der Entladevorgang zwar sehr schnell, aber nicht unendlich schnell. Vor allem ist er immer gleich lang, egal wie schnell oder langsam vorher aufgeladen wurde. Das bedeutet, dass bei tiefen Frequenzen die Entlade-Flanke zwar ein wenig geneigt ist aber immer noch quasi senkrecht im Vergleich zur Lade-Flanke ist. Bei hohen Frequenzen nimmt die Steilheit der Lade-Flanke zwar immer mehr zu, die Entlade-Flanke bleibt aber gleich. In der Relation zueinander beginnt der scharfe Sägezahn eine Dreiecks-Form zu bekommen. Und jetzt können wir Musiker wieder was dazu sagen, denn wir wissen, dass Dreieckschwingungen deutlich dunkler und obertonärmer sind als Sägezahnschwingungen. VCOs mit Sägezahn-Kern sind also potentiell in den Höhen etwas obertonärmer.

Hier schlägt die Stunde des 3340 VCOs. Denn der erzeugt im Kern keinen Sägezahn sondern eine Dreiecksschwingung; die Stromstärke, die erst zum Laden des Kondensators benutzt wurde, wird nach dem Erreichen des Schwellwerts invertiert zum Entladen benutzt. Laden und Entladen sind gleich schnell. Grafisch aufgetragen ist das ein Dreieck. Die Sägezahnschwingung wird nun aus diesem Dreieck erzeugt, indem vereinfacht gesprochen der Schwellwertschalter auch einen Inverter am Signalausgang aktiviert. Dieses Umschalten geht jedoch wirklich ohne jegliche relevante Verzögerung: Es gibt also keine Entladeflanke, der Sägezahn ist bei jeder Frequenz perfekt und somit immer gleich obertonreich. Deswegen klingt ein 3340 VCO so strahlend und durchsetzungsfähig.

Und wie sieht es unten rum aus? Der tiefste reguläre Ton liegt für beide VCOs im Normalmodus (für Osc B gibts eine Lo-Modus, aber dazu später) bei 32Hz, mit dem VCO-Tune-Regler, dem Gesamt-Tune-Regler und mit nach unten gezogenem Bender kommt man dann bis 16Hz. Diese 16Hz inklusive Tune-Reglern sind übrigens das absolute Limit. Je weiter man in der untersten Oktave nach unten kommt, um so weniger wirkt der Bender nach unten (nach oben ist es immer ein Oktave). Aber nach unten muss mit eingerechnet werden, dass ja der Osc-Tune-Regler selbst auch noch mal eine Quint und der Gesamt-Tune einen Halbton abziehen könnte, deswegen ist einfach beim G#0 Schluss mit Bender; der Rest bis zum C0 ist für Osc-Tune und gesamt-Tune reserviert. Der Sequential Ahn macht es sich da einfacher, er erlaubt dem Bender immer nur eine Quint.

Stört mich dieses Verhalten? Nicht wirklich. Denn Bendingeffekte im Bereich zwischen 30Hz und 15Hz nimmt man nur noch als undeutliches Gegrummel wahr. Auch wenn mich jetzt einige Technik-Puristen steinigen mögen: Mir ist es offen gestanden völlig egal, ob das jetzt 6 Hz mehr oder weniger ‚rumgrummelt. In den diversen Netzcommunities und Foren wurde allerdings bemängelt, dass 32 Hz doch etwas “weit oben” seien. Manche anderen Synthesizer mögen mit ihren Suboszillatoren noch weiter runter kommen, aber ich kenne – abgesehen von Modularsystemem – keinen anderen Synthesizer, der mit seinem regulären VCO tiefer agiert.

Filter

Beim Filter gibt es Regler für Kennfrequenz, Resonanz, Hüllkurvenintensität und Keyboard-Tracking. Das Filter macht bei den tiefsten möglichen VCO-Frequenzen „gerade mal so“ den ersten Oberton zu. Die Grundfrequenz des Oszillators ist immer noch zu hören (mein Frequenzzähler sagt 50Hz für die tiefste Filterfrequenz und 32Hz als tiefste VCO-Frequenz). Das ist schade, denn viele andere Synthesizer ermöglichen es, das Filter wirklich deutlich unter die Grundfrequenz des VCOs zu regeln. Der Pro-One von Sequential hat dieses Manko auch, aber es wäre mir schon lieb gewesen, wenn Behringer sich hier nicht sklavisch ans Vorbild gehalten hätte. Das finde ich schade, denn da gehen einem manche schönen subsonischen Überraschungseffekte verloren. Nach oben hin kennt der Pro-1 allerdings fast keine Grenze. Das Filter kann bis gemessene 32kHz(!) aufmachen, und auch die Hüllkurve kann das komplett geschlossene Filter bis komplett nach „oben“ hin öffnen. Das ist sehr, sehr gut.

Technisch ist das Filter im Pro-1 und Pro-One mit dem Filterchip V3320 beziehungsweise CEM3320 aufgebaut. Das Filter hat eine Flankensteilheit von 24dB pro Oktave. Weder das Original noch der Pro-1 kennen einen Pegelausgleich bei aufgedrehter Resonanz.

Die Resonanz selbst ist beim Pro-1 sehr ausgewogen. Sie schwingt gleichmäßig ein und der Punkt, bei dem das Filter zu schwingen anfängt, ist über einen erstaunlich großen Frequenzbereich gleich. Da verhalten sich der hier zum Vergleich stehende Pro-One oder mein Doepfer A-122 (auch ein CEM3320-Filter) beide wackeliger. Ob sich hier der Cool Audio Chip besser verhält, oder ob Behringer intern da noch etwas mit dem Prozessor „zaubert“, kann ich nicht beurteilen.

Hüllkurven

Prozessor-Zauber steckt auf alle Fälle hinter den Hüllkurven. Der Pro-One von Sequential setzte für die Hüllkurven ebenfalls einen Curtis-Chip ein, den CEM3310. Dieser Chip ist nun nicht im Programm von Cool Audio, und die Beschaltung der Potentiometer auf der Behringer-Platine weist ziemlich eindeutig darauf hin, dass die Hüllkurven-Spannungen aus dem ARM-Prozessor des Pro-1 kommen. An dieser Stelle ist es Zeit den Hut vor den Entwicklern im Team von Peter Sadler von Musicgroup zu ziehen, denn die Hüllkurven sind wirklich eins zu eins vom Original adaptiert. Ich habe gleiche Potentiometerpositionen an beiden Synths eingestellt, dann über ein gemeinsames Gatesignal die Hüllkurven ausgelöst und mir das Ergebnis auf einem Speicheroszilloskop angesehen: kein Unterschied. Das bestätigte, was meine Ohren schon gehört hatten: Diese Hüllkurven knallen wie es sein muss. Der Regelbereich für die kurzen Zeiten ist sehr weit (bei der 12 Uhr Stellung des Reglers ist man besten falls bei einem Viertel der möglichen Zeiten) und trotzdem ist die Auflösung bei den langen Zeiten gut genug. Und da es ja im Kontext mit Hüllkurven steht: Als VCA ist ein V2164 Chip eingesetzt, der deutlich rausch- und verzerrungsärmer als der CA3280 des Originals ist.

Modulationen

Damit wären wir gänzlich im Modulationsgefilde. Der Pro-1 hat wie sein Vorbild zunächst nur einen einfachen LFO als Modulationsgenerator. Was soll jetzt dieses “zunächst”? Tatsächlich kann man nämlich den Oszillator B in einen “Lo Freq” Modus schalten. In diesem Modus errreicht das Tunepoti des VCO die schon erwähnte Quint nach oben, aber nach unten geht es in diesem Modus bis weit in langsame LFO Frequenzen – der Frequenzzähler in meinem O’Tool misst 0,5Hz. Zudem kann man den VCO B von der Tastatur abkoppeln, so dass er tatsächlich wie ein starrer Modulationsoszillator agiert. Das hilft aber noch lange nix, denn dieses Modulationssignal muss ja auch irgendwie zu den diversen Modulationszielen kommen. Und dafür ist der Reglerbereich am linken Rand zuständig: Dort finden sich Level-Regler für LFO, Oszillator B und die die Filter-Hüllkurve. Jedes dieser drei Signale kann dann entweder direkt als Quelle für verschiedene Modulationsziele genutzt werden, oder man schickt es nochmals über das Modulationsrad, und dann erst zu den Modulationszielen. Als Ziele kann man nun Pulsweite und Tonhöhe beider Oszillatoren sowie die Filterfrequenz setzen. Gerade die Möglichkeit die Hüllkurven-Intensität für Pulsweite oder Filterkennfrequenz über das Modulationsrad zu steuern erlaubt ein unglaublich variables und ausdrucksstarkes Spiel. Ähm, welches Modulationsrad? Es gibt am Pro-1 doch gar kein Modulationsrad?! Richtig. Aber im Pro-1 werkelt ein weiteres VCA, welches über MIDI vom ContinousController-Befehl #1 kontrolliert wird. Das ersetzt das das Modulationsrad des Pro-One. Das bedeutet aber auch, dass man die Modulationsintensitäten über MIDI kontrollieren kann. Prima!

MIDI

Wo wir gerade bei MIDI sind: Der Pro-1 gibt die Regler der Hüllkurven sowie den Glide Regler als ContinousController-Befehle aus und empfängt die entsprechenden Daten. Die Kennfrequenz des Filters lässt sich leider nicht über MIDI ansteuern. Natürlich gabs das auch beim Vorbild von Sequential nicht, aber irgendwie wäre es schon nett gewesen. Allerdings hinge man dann wieder in der 127-Schritt-Rasterung von MIDI und das widerspricht dann doch etwas den Qualitäten dieses wirklich analogen Synthesizers. Empfangsseitig gibt es nach meinen Experimenten Note-On/Off ohne Velocity und die obengenannten ContinousController für Envelopes und Portamento. Der MIDI-Kanal wird über eine Mikroschalterreihe auf der Rückseite ausgewählt. Ein ausführliches Handbuch gibt es noch nicht, deswegen war ich auf die im Karton beiliegende Kurzanleitung und schlichtes Ausprobieren angewiesen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie die rückseitige “Out/Thru”-MIDI-Buchse beschickt wird, beziehungsweise, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, die eine der beiden Funktionen zu deaktivieren. Leider auch ohne Handbuch bekommt man heraus, dass das MIDI-Interface noch einen Bug hat: extern per MIDI ankommende Noten werden nicht gehalten, sondern brechen irgendwann nach ein paar Sekunden ab. Da wird hoffentlich demnächst eine Firmware-Version mit Bug-Fix kommen.

Per USB angeschlossen präsentiert sich der Pro-1 im Rechner als “class-compliant MIDI Device”. Audio wird nicht übertragen. Sehr positiv bewerte ich, dass die USB-Buchse die große und stabile Variante ist – nicht einer dieser unsäglichen Mikro-USB-Anschlüsse, die bei etwas kräftigerem Abwinkeln gleich die Buchse aus der Platine hebeln.

Sequencer und Arpeggiator

Wer sich jetzt die Bilder der Frontplatte angesehen hat, wird feststellen, dass es an der unteren Längsseite eine Reihe von Schaltern gibt, die ich noch nicht erwähnt habe. Der Pro-1 hat – wie sein Vorbild – einen einfachen Stepsequencer und einen Arpeggiator eingebaut, und es gibt noch ein paar Einstellungen dafür, wie der Synthesizer auf Noteneingaben reagiert. Der Sequencer kennt zwei Sequenzen. Dafür gibt es einen Dreipositionsschalter mit Seq-1, off und Seq-2; daneben einen Schalter für Play- oder Record-Modus – ohne Mittelstellung. Die Bedienung erfolgt so: Modus-Schalter auf Record, den Sequenzschalter von “off” auf die aufzunehmende Sequenz, dann gibt man am Keyboard die gewünschten Notenschritte ein und zum Schluss stellt man den Sequenzschalter wieder auf Off. Danach Modus-Schalter auf Play und der Start erfolgt, indem man den Sequenzschalter wieder auf die gewünschte Sequenz stellt. Das muss unbedingt so eingehalten werden. Zum Beispiel Umschalten von Record direkt auf Play klappt nicht, dann ist die Eingabe verloren. Das ist aber auch beim alten Pro-One so. Insofern ist das in Ordnung. Das Tempo bestimmt der LFO. Gibt man von außen ein Triggersignal auf den Gate-In, so wird bei jedem Triggersignal ein Schritt abgespielt. Das ist natürlich großartig. Im Zusammenspiel mit den Roland-Rhythmusmaschinen wurden damit hunderte von Hit-Sequenzen gemacht. Leider nicht so prima ist, dass bei Betrieb mit externem Trigger das Einschalten des Sequenzschalters im Playmodus sofort den ersten Schritt aufruft, obgleich noch gar kein Trigger gekommen ist. Defacto beginnt eine Sequenz bei externer Triggerung also immer beim zweiten Schritt. Das ist Mist und war auch beim Original nicht so. Da muss also auch nochmal ein Firmware-Patch her.

Neben dem Sequencer gibt es einen Arpeggiator, dieser kann entweder Aufwärts oder Auf-/Abwärts spielen. Spannenderweise finden sich auf der Platine des Originals zwei Lötpunkte mit der Beschriftung “Optional (Arp Down)”. Beim Pro-1 meinte ich diese auch ausgemacht zu haben, ich habe aber der Versuchung widerstanden, am Testgerät herumzulöten. Doch ich vermute, dass es potentiell die Möglichkeit gibt, den Arpeggiator auch nur abwärts laufen zu lassen. Sowohl der Sequenzer als auch der Arpeggiator übertragen ihre Noten per MIDI. Super! Der Sequenzer gibt zudem das Tempo als MIDI-Clock und die dazugehörenden Start- beziehungsweise Stop-Befehle. Das ist um so erstaunlicher, als der LFO als eigentlicher Clock-Generator genauso wie beim Vorbild mit einem analogen 3340 Oszillator-IC ausgeführt ist. Offensichtlich wird dessen 16tel-Clock vom Prozessor gelesen und dann im Prozessor werden dann die für MIDI-Clock nötigen 96tel hochgerechnet.

Algorithmik

Neben dem Arpeggiator finden sich dann vier Schalter, die grob gesagt das Verhalten des Synthesizers in Bezug auf das Keyboard beziehungsweise die eingehenden MIDI-Noten bestimmen. Da ist zunächst ganz rechts ein “Drone / Off”-Schalter, der einfach eine Dauer-Gate auf die Hüllkurven gibt. Dann folgt ein Schalter “Repeat/Ext / Normal”. In der Repeat/Ext Stellung wird die Gate kontinuierlich vom LFO getriggert, oder eben vom externen Gatesignal. Diese Schalterstellung ist auch nötig, damit der Sequencer oder Arpeggiator vom externen Analog-Clock angesteuert wird. Der dritte Schalter ist mit “Retrig / Normal” beschriftet. Er schaltet zum einen vom klassischen Legato-Modus (=gebunden gespielte Noten erzeugen keinen neuen Hüllkurvenablauf) auf einen Retriggermodus um (=jede neue Taste löst die Hüllkurve erneut aus, auch wenn legato gespielt wurde). Zum anderen wird von Lowest-Note-Priority im Legato-Modus auf Last-Note-Priority im Retrigger-Modus umgeschaltet.

Diese drei Schalter gab es auch beim Sequential Pro-One schon. Der vierte Schalter ist aber neu und er könnte eine kleine Sensation sein: die Beschriftung lautet “Mono / Poly” und tatsächlich ist es möglich, den Pro-1 zweistimmig zu spielen. Ja, sogar der Sequencer nimmt zweistimmig auf (und gibt das auf MIDI aus). Wer den Arp 2600 oder Odyssey oder den Roland SH-7 kennt, bekommt jetzt vielleicht schon spitze Ohren, denn gemeinsam mit der Hard-Sync kann man da ganz tolle bitterböse Sachen machen. Ich verweise da immer gerne auf die großartige Hard-Sync-Sequenz im Track “Rez” von Underworld. Doch leider, leider hat Behringer hier die Firmware vermasselt: Die obere der beiden Stimmen ist dem Oszillator B zugeordnet. Das ist der Sync Master und damit fallen die ganzen tollen sequenzierten Obertonspiele flach. Hier muss unbedingt ein Fix über ein Firmware-Update her!

Den Rundgang durch die Möglichkeiten des Pro-1 beende ich bei der Buchsenreihe am oberen Rand des Gehäuses. Hier findet sich alles was sich so auf den ersten Blick anbietet, wie CV und Gate Ein- und Ausgänge, Hüllkurvenausgänge, CV für Filter und Resonanz, LFO-Ausgang und LFO CV-In (wie vorhin erwähnt: der LFO besteht ja auch beim Original aus einem 3340-VCO-Chip; CV-In für den LFO bietet sich also an). Leider gibt es keine Einzelausgänge für die VCOs oder individuelle Modulations-Eingänge. Sehr gut hingegen ist, dass es einen CV-Eingang für das Modwheel-VCA gibt. Wer noch die Modulations-Matrix im Hinterkopf behalten hat, weiß jetzt, dass man die Modulationstiefe auch bei Steuerspannung regeln kann. Das kann zum Beispiel mit dem entsprechenden MIDI-CV-Interface auch für Anschlagsdynamik bei der Hüllkurvenmodulation oder bei Crossmodulation genutzt werden. Sehr gut!

Klingen

Tja, und wie klingt er nun? Ich vermute, dass es vielen Leuten so gehen wird wie mir: Die ersten Stunden am Pro-1 kommt man sich vor wie in einer Zeitmaschine in die Achtziger Jahre. Mit einem Pro-1 (oder Pro One) unter den Fingern wird einem erst klar, wie viele Bands große Teile ihres Soundcharakters diesem Synthesizer verdanken. Es ist mir fast peinlich, aber ich habe tatsächlich eine ganze Stunde damit verbracht, “Don’t Go” von Yazoo nachzuspielen. Der Pro-1 kommt mit einer unglaublich breiten Brust aus den Boxen. Es macht richtig Spaß, mit offenem Filter zu arbeiten, die volle Pracht der Oszillatoren zu genießen. In den nächsten Tagen dann aber habe ich auch die feinen Seiten des Pro-1 entdeckt. Die weichen und lyrischen Solostimmen, die organisch nach Holz klingenden Filter-FM Perkussionsklänge, Cello-artige Klänge, die einem kalte Schauer über den Rücken laufen lassen ob der Ausdrucksstärke, die über sanft per Modulationsrad gesteuerte Hard-Sync-Modulation möglich ist. Natürlich kann man all diese Klänge auch mit anderen Synthesizern machen, die die gleiche Klangerzeugungs-Struktur bieten. Aber der Pro-One und der Pro-1 drängen einem diese Klangwelten geradezu auf.

Das Verdienst für diesen “Sound”-Reichtum muss einem Mann zugesprochen werden, der leider nicht mehr lebt: Doug Curtis. Der Pro-One war die reinste Inkarnation dessen, was Doug Curtis mit seinen Synthesizer Chips erdacht hatte. Erst das Zusammenspiel der Qualitäten der einzelnen Chips ermöglicht diesen Sound: die unglaubliche Präsenz der VCO-ICs, das sehr sauber Tracking und die toll Resonanz des Filters und nicht zu unterschätzen die Brachialität der wirklich gnadenlos schnellen und sagenhaft gut regelbaren Hüllkurven. Also überhaupt kein Verdienst von Behringer? Nein, im Gegenteil: Zum einen hat die zur Music-Tribe gehörende Chipfirma Cool-Audio die VCO- und VCF-ICs in wirklich herausragender Qualität wieder herausgebracht (und das müssen sich die Erben und Nachfolger von Doug Curtis gefallen lassen: jeder hätte ihnen den Erfolg gegönnt, wenn sie das selbst gemacht hätten, aber sie haben sich jahrzehntelang geziert). Zum anderen haben die Software-Leute aus der Synthesizerabteilung von Behringer die Hüllkurven wirklich exzellent in der CPU emuliert. Und nicht zuletzt darf ich Behringer lobpreisen, dass sie den großartigen Pro-One mit der MIDI-fizierung und der Zweistimmigkeit behutsam und geschmackvoll um einige kleine Aspekte erweitert haben, ohne die Hauptqualitäten anzurühren.

Gibt es etwas, das mir nicht gefällt? Ich hatte letzthin einen Prophet 5 in der Werkstatt, der ja der fünfstimmige Vorgänger des Pro-One war. Dessen Modulations-Sektion behandelt den LFO einerseits und den Oszillator B und Filter Envelope andererseits unabhängig von einander. Da stecken noch einige feine Klanggestaltungsmöglichkeiten drin und es wäre eine Chance gewesen, dieses Konzept auch auf den Pro-1 zu übertragen. Aber das ist wirklich nur ein Randgedanke, und ich befürchte fast, dass ich selbst vielleicht dann diesen Bruch mit dem Original kritisiert hätte.