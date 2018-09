Alle News zum Guitar Summit Mannheim

Mannheim rockt, die Zweite!

Nachdem ja die vergangene Musikmesse in Frankfurt nicht nur für uns Saitenartisten ziemlich ernüchternd ausfiel, schöpft die Szene weiterhin Hoffnung mit der Guitar Summit in Mannheim, die nun zum zweiten Mal nach 2017 ihre Pforten öffnet. Ein ausgedehntes Wochenende lang wird der Rosengarten in Mannheim wieder zum europäischen Mittelpunkt der Gitarrenwelt. Besucher können sich auf über 420 ausstellende Marken und ein umfassendes Bühnenprogramm mit vielen Workshops, Clinics & Konzerten auf sieben Bühnen freuen, bei denen sich alles zu 100% um Gitarren, Bässe, Pedale und Amps drehen wird. Der Guitar Summit ist somit die größte Veranstaltung seiner Art in Europa und scheint über kurz oder lang der Musikmesse Frankfurt den Rang abzulaufen.

Wir berichten live von der Messe

Ihr müsst einfach nur am Wochenende diesen Artikel anklicken, der sich dann im Anhang nach und nach mit den heissesten news von der Messe füllt.

Wer ist vor Ort auf der Guitar Summit?

Das Verzeichnis der Guitar Summit Mannheim umfasst 420 ausstellenden Marken liest sich wie das Who-is-Who der Gitarrenwelt, neben legendären und großen Namen sind auch die kleinen Customhersteller, Szene-Stars und viele namhafte Gitarrenbauer am Start. Auch die Themen in den mehr als 160 Workshops sind breit gesät, von Produktpräsentationen über Technik- bis zu Recording-, Marketing- oder Groove-Workshops reicht das Angebot.

Wie auch im letzten Jahr wird die Tube-Ampfinity, in der Gitarristen über ein Switching-System einfach per Tastendruck Amps und Boxen miteinander kombinieren können, ein Highlight der Guitar Summit Amp World sein. In diesem Jahr wird auch die Tieftonfraktion von dieser einzigartigen Schaltmatrix profitieren. In der eigens dafür eingerichteten Bass-Ampfinity werden Bassisten die Möglichkeit haben, verschiedene Bass-Amps mit verschiedenen Bassboxen auf Knopfdruck beliebig zu kombinieren und anzuspielen.

Weitere Highlights der Guitar Summit Mannheim

In der Do-it-Yourself-Area hat man die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung seine eigene E-Gitarre, seinen eigenen Gitarrenamp oder sein eigenes Effektpedal zu bauen.

hat man die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung seine eigene E-Gitarre, seinen eigenen Gitarrenamp oder sein eigenes Effektpedal zu bauen. Auch in diesem Jahr werden sich die European Guitar Builders e.V. (EGB) , bekannt durch die Holy Grail Guitar Show , wieder die Ehre geben. Die inernationalen Mitglieder werden auf dem Guitar Summit ihre Kreationen präsentieren und Interessierten mit Rat und Tat zur Seite stehen.

, bekannt durch die , wieder die Ehre geben. Die inernationalen Mitglieder werden auf dem ihre Kreationen präsentieren und Interessierten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch an die Anfänger wurde gedacht. So wird der „Gitarrenlehrer der Nation“ Peter Bursch auf dem Guitar Summit Kindern und Erwachsenen Gitarrenunterricht geben.

Und wem sechs Saiten zu viel sind, dem wird ein Ukulelen-Workshop geboten. Mehrmals täglich hat man die Möglichkeit, das „Gute-Laune-Instrument“ kennenzulernen. Jeder kann mitmachen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

auf dem Kindern und Erwachsenen Gitarrenunterricht geben. Und wem sechs Saiten zu viel sind, dem wird ein Ukulelen-Workshop geboten. Mehrmals täglich hat man die Möglichkeit, das „Gute-Laune-Instrument“ kennenzulernen. Jeder kann mitmachen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Am Samstagmorgen findet der Guitar- Summit Flohmarkt vor dem Rosengarten statt, auf dem ausschließlich gebrauchte Musikinstrumente und Tonträger verkauft werden. Infos & An- meldung unter www.guitarsummit.de/flohmarkt.

vor dem Rosengarten statt, auf dem ausschließlich gebrauchte Musikinstrumente und Tonträger verkauft werden. Infos & An- meldung unter www.guitarsummit.de/flohmarkt. Der Mannheimer Rosengarten ist rund um den altehrwürdigen Mozartsaal gebaut. Und genau auf dessen legendärer Konzertbühne wird am Freitag und Samstag jeweils ab 18.00 Uhr ein Feuerwerk an gitarrenmusikalischen Highlights abgebrannt. Am Freitag findet dort die Guitar Summit Acoustic Party statt, die komplett im Zeichen virtuoser Acoustic-Fingerstyler steht. Samstags wird’s laut und elektrisch – mit der Guitar Summit Electric Party!

Öffnungszeiten Guitar Summit Mannheim

07.09.18, Freitag: 11:00 bis 19:00, dann GUITAR SUMMIT ACOUSTIC PARTY

08.09.18, Samstag: 11:00 bis 19:00, dann GUITAR SUMMIT ELECTRIC PARTY

09.09.18, Sonntag: 10:00 bis 17:00