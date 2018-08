Einfach die Produkte, die geil sind!



Die besten DJ-Produkte 2017/2018

Hinter uns gelassen haben wir bereits die erste Jahreshälfte des Jahres 2018 und anstatt am Ende des Jahres im Stile irgendwelcher Jahrespolls einen Rückblick zu geben, schaffen wir einfach einmal im Hochsommer den Rückblick auf das vergangene Jahr. So circa. Die besten Produkte im DJ-Bereich, die wir getestet haben in den vergangenen Monaten, seit Sommer 2017 bis Sommer 2018.

Über 50 Produkte sind bei uns durch den Test gegangen in der Zeit, vom Einsteiger-Modell über das absolute Profi-Produkt bis hin zu uniquen Produkten aus Handfertigung. Die Spanne war breit und so soll sie auch sein. Nicht jedes Produkt konnte im Test überzeugen, nicht jedes Produkt dem Preis gerecht werden. Viele Produkte haben uns aber überrascht und auch überzeugt, viele Produkte haben für lebhafte Diskussionen gesorgt. Der (Pro-) Audio-Bereich hatte auch in den vergangenen Monaten einige interessante Produkte für uns, die einen Jubeln, die anderen schütteln ungläubig den Kopf und fragen, wie man für einige Dinge so viel Geld ausgeben kann. Ist das nicht aber auch das Geile? Dass es regelmäßig auch Entwicklungen gibt, die nur eine kleine Masse ansprechen, aber genau deren Bedürfnisse und Wünsche erfüllen?

Diskutabel und diskutiert oder nicht, wir haben einmal einen kleinen Rückblick zusammengestellt mit den für uns besten Produkten, die heiß Diskutiertesten, die Ungewöhnlichsten vielleicht auch.

Vielleicht hat der ein oder andere ja tatsächlich sogar etwas übersehen oder damals übersehen wollen und findet nun Zeit für einen Blick auf etwas, was irgendwo noch als Lesezeichen im Browser versauert. Oder wir haben etwas übersehen? Fehlt euch etwas? Haben wir einen Knaller verpasst?

Das ist passiert seit dem Sommer 2017 …

Juni 2017 …

Teile Elektronik Teil 1

Geile Teile! Aus einer fixen Idee im Hause des Berliner Labels Keinemusik ist ein ziemliches fixes Effektgerät geworden. Die Grundidee bestand eigentlich darin, ein Boss DD-7 ein wenig zu modifizieren mit einigen Funktionen, wie z. B. Tap-Tempo. So entstand das Keinmusik Delay KD1. Die Geschichte danach? Das Teil bekam Aufmerksamkeit, immer mehr Interessierte, Käufer, mehr Produktion. Gregor aka Rampa und Benjamin haben sich hingesetzt, das DD-7 als Grundgerüst weggelassen und alles neu entwickelt. Das Teile Elektronik Teil 1 ist das Ergebnis. Ein Delay auf klanglicher Basis eines Tape-Delays, mit Tap-Tempo. Momentary-Funktion, Mix/Wet-Auswahl (das Delay ist digital) sowie analogem oder digitalem Klangcharakter. Mit einem Preis von rund 330,- Euro liegt es über dem Boss DD-7, kann aber auch deutlich mehr. Vor allem tight sein und geil klingen.

Denon DJ SC5000 Prime

Prime-Player vs. Standard-Player. Auf den Markt, der fest in der Hand von Pioneer DJ ist, hat Denon einen weiteren Media-Player geworfen. Nach SC-2500 und Co war es lange ruhig, doch dann wurde die Prime-Serie angekündigt. #changeyourrider. Große Worte. Fazit? Der SC5000 Prime ist bei uns in der Charts der Media-Player auf Platz 1. Kein CDJ-2000NXS2. Der Prime-Player bietet verdammt viel. Nicht nur, dass man mit ihm auf zwei Decks gleichzeitig spielen kann, das Touch-Display ist sehr gut integriert und voll nutzbar, die Engine Prime Software bietet ähnlich Rekordbox Vor-Analyse und Vorbereitung von Tracks und Playlisten, der Player bietet viele Funktionen, teils steuerbar über 8 Pads unterhalb des Jog-Wheels, deaktivierbar wohlgemerkt. Man hat mitgedacht. Tracks sind vollkommen vorgepuffert, keine Sorge also, falls jemand aus Versehen den Stick zieht. An vielen Stellen merkt man, hier wurden Ideen gesammelt und umgesetzt. Gute Ideen. Denon hat mit dem SC5000 verdammt viel richtig gemacht und liefert das Ganze zum Preis deutlich unter 2000,- Euro.

Denon DJ X1800 Prime

Zu den Prime Playern kam auch der Prime-Mixer. Der schwere 4-Kanal-Mixer bietet wie ein DJM zwei Effekt-Sektionen, allerdings mit separatem Filter pro Kanal, wie auch ein duales Interface zur Einbindung in digitale Systeme.

Dazu gibt es ein Hub mit 4 Ports, über das bis zu vier Prime Player verbunden werden können, mehr noch Farbkonzepte vom Player werden am Mixer in den Kanalzügen übernommen und machen so auch farblich die Kanalzuweisung sichtbar.

Das Menü erlaubt viele Einstellungen des Mixers, der so sehr gut personalisierbar ist.

Preislich schlägt das Model mit 1800,- Euro (UVP) zu Buche, der Straßenpreis liegt derweil bei knapp unter 1600,- Euro.

Faderfox PC44/UC44

Faderfox, die kleine Schmiede aus dem Norden von Hamburg. Die One-Man-Show hat schon diverse MIDI-Controller entwickelt und entworfen, die teils für sehr spezielle Zwecke perfekt geeignet waren. Schon früh haben große Acts mit den Controllern gespielt, sei es als Steuerung für Traktor oder Ableton. Perfekte Verarbeitung, dazu leicht und handlich, perfekt abgestimmt auf das Einsatzgebiet, so könnte man Faderfox Controller beschreiben. PC44 und UC44 sind erneut perfekt abgestimmte Controller, sehr flach, in Kofferform perfekt transportabel. Der eine bietet sehr viele Drehregler (68 an der Zahl), der andere primär Fader, 16, plus Tasten und eine Reihe Fader. Das Ganze natürlich frei mapbar und auf verschiedenen Ebenen.