E-RM Polygogo, komplexer Shaping-Oszillator

Polygonale Synthese - was ist das?

Der E-RM Polygogo ist ein komplexer Shaping-Oszillator, der so neu ist, das es kaum Informationen dazu gibt. Doch die Ankündigung ist so vielversprechend, dass wir diese interessante Ankündigung euch nicht vorenthalten wollen.

Mit dem E-RM Polygogo stellt das Erfindungsbüro RM nicht geringeres als eine neuartige Form der Klangerzeugung vor. Der Stereo-Oszillator arbeitet mit der so genannten Polygonal Synthese, die sich als eine Art komplexer Amplitudenmodulation umschreiben lässt. Dem liegen verschiedene graphische Formen zu Grunde, die auf einem DIsplay zur visuellen Unterstützung dargestellt werden. Mit Hilfe interner Modulationsquellen lassen sich die Shaping-Formen dynamisch verändern. Neben vertrauten Funktionen wie einem exponentiellen FM-Eingang sowie Fold und Sync erkennt man weniger geläufige Parameter, die für die Steuerung der neuartigen Funktionen zuständig sind.

Der E-RM wird gerade erst in Berlin in einem Workshop in Zusammenarbeit mit Schneiders Laden und Stromkut vorgestellt. Wir hoffen, dass E-RM in Kürze weitere Informationen und Klangbeispiele online bereitstellt. Sicherlich wird es das Modul zur Superbooth 2019 zu sehen und zu hören geben.