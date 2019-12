Jean-Michel Jarre: Korg bringt ARP 2600 Anfang 2020

JMJ „verrät“ im Interview Korg ARP-Klon

Der ARP 2600 ist ein unbestrittener Klassiker unter den Analogsynthesizern und Spekulationen um eine Neuauflage sind nicht neu. Halbgare Gerüchte nerven natürlich immens, doch wenn Jean-Michel Jarre höchstpersönlich konkret davon spricht, dass Korg einen ARP 2600 Anfang nächsten Jahres bringen wird, dann möchte man es schon glauben, zumal es bereits früher diesbezügliche Vermutungen gab.

In einem kurzen Interview-Ausschnitt auf YouTube, den der niederländischer Nutzer CreOn, der sonst überhaupt keine Musik- oder Synthesizer-bezogenen Clips zeigt, hochgeladen hat, antwortet Jean-Michel Jarre auf eine Frage nach dem Sound von „Equinoxe 7“ und ob es möglich sei, ihn heutzutage reproduzieren zu können. Er erwähntden den ARP 2600 und sagt ungefähr ab 0:30 „… the really good news is actually … Korg is going to release a real clone of the ARP 2600, beginning of next year … and real size, not like the first ARP Odyssey they did in the smaller version … real 1:1-version of the ARP 2600 …“

Der neue Korg ARP 2600 soll auch in Zusammenarbeit mit den Entwickler des Originals entstanden sein. Jarre erwähnt, dass der Klon viel günstiger sein soll als die Gebrauchtgeräte („crazy expensive“), die man zum Beispiel auf eBay findet. Übrigens schwärmt Jarre von dem Filter der grauen Version, die er besser findet als die der orange-beschrifteten Version. Ob Korg auch hier das Filter umschaltbar machen wird wie beim Odyssey? Mehr zum Original könnt ihr in unserem Blue Box-Artikel zum ARP 2600 nachlesen. Und auch zu diversen DIY-Projekten gibt es eine Übersicht, die ihr in diesem Artikel findet.

Es ist nicht ersichtlich, woher der Ausschnitt stammt oder wann das Video aufgenommen wurde, doch die Synth-News-Gemeinde teilt diese Info freudig.

Angesichts der bislang nur als DIY-Projekte erhältlichen 2600-Klone würde nun endlich eine in Stückzahlen produzierte Variante des ARP 2600 sicherlich von vielen nicht lötenden Synth-Freaks freudig begrüßt werden. Wie groß das ungebrochene Interesse am ARP 2600 ist, sieht man achon an der Anzahl der Artikel allein auf AMAZONA.de, die es zu diesem Synthesizer und seinen Hard- und Software Rekreationen gibt.

Wir warten aber natürlich auf eine offizielle Bestätigung, die möglicherweise zur neuen Synth Showcase auf der NAMM (16. bis 19. Januar ) erfolgen könnte.

