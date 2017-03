Musikmesse News 2017: MFB Nanozwerg Pro, Synth-Voice Modul

Die umfangreiche …zwerg-Serie wurde vor einiger Zeit zugunsten ambitionierterer Synthesizer eingestellt. Nun bringt Manfred Fricke das kleinste Modell als überarbeitetes Eurorack-Modul zurück: MFB Nanozwerg Pro.

Der MFB Nanozwerg Pro ist ein einstimmiger Analogsynthesizer in Modulform mit einer Breite von 24 TE. Es handelt sich um eine sogenannte Synth-Voice, da alle Elemente einer kompletten Synthesizerstimme in einem Modul vereint sind. Beim Nanozwerg Pro sind das: ein VCO, ein VCF, ein VCA, ein LFO und zwei ADSR Hüllkurven.

Die VCO-Sektion bietet nicht nur Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Nadelimpuls, sondern kann auch wahlweise einen Suboszillator in einer von drei Lagen oder Rauschen erzeugen. Ebenso lässt sich ein externes Audiosignal einspeisen.

Das 12 dB Multimodefilter verfügt über Tief-, Band- und Hochpass sowie Notch und kann mit ADSR Hüllkurve (positive und negative Auslenkung), LFO und Key Tracking moduliert werden.

Der LFO verfügt, wie von dem ersten Nanozwerg her bekannt, über eine One Shot Funktion, womit er zu einer Minihüllkurve mutiert. Außerdem lassen sich die ersten drei Schwingungsformen des LFOs stufenlos überblenden.

Für verschiedene Parameter des Nanozwerg Pro sind CV-Eingänge vorhanden, dazu kommen sechs Ausgänge für CV-Spannungen und Audiosignale. Außerdem gibt es einen MIDI-Eingang in Form einer 3,5 mm Buchse. Laut Herstellerangaben werden auch MIDI CC Befehle verarbeitet, für welche Funktionen genau, ist allerdings noch nicht zu erfahren. Parallel dazu versteht der Nanozwerg Pro auch den MFB-eigenen M-Bus, der zum Beispiel vom MFB SEQ01 Pro Sequenzer unterstützt wird.

Der MFB Nanozwerg Pro wird in Kürze auf der Superbooth 17 zu sehen und zu hören sein, erhältlich soll das Modul ab Ende April sein. Warten wir ab, ob auch andere Synthesizer der …zwerg-Serie in einer Pro-Version wieder aufgelegt werden, möglicherweise auch als Stand alone Geräte.