Superbooth 17 Movie: Rundgang & Impressions

Nachdem auch letztes Jahr unser kleiner Videorundgang ganz gut ankam, wagen wir es auch dieses Jahr, ein kleines Video zu veröffentlichen.

Statt umfangreicher Erklärungen und Interviews dient dieses Video nur dazu, Ihnen den Spirit der Superbooth 17 nahezubringen. All jene, die also nicht vor Ort waren, laden wir in den nächsten 20 Minuten ein, Mäuschen zu spielen. Wir nehmen Sie mit von Stand zu Stand, quer durch alle Ebenen – ohne irgendeine selektive Auswahl. Viel Spaß.