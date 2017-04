Superbooth 17: Syntonovo PoP Analog, Synthesizer

Bevor ihr euch zu früh freut: den Syntonovo PoP Analog wird es NICHT geben! Jedenfalls nicht in dieser Form. Es handelt sich nur um eine Studie, doch der Hintergrund dafür ist überaus interessant.

Der Syrinx von Synton aus dem Jahre 1982 ist der wohl berühmteste Vintage-Synthesizer aus Holland (deswegen gibt es natürlich auch eine Blue Box-Stoy über den Syrinx auf Amazona). Sein eigenwilliger Sound, bedingt durch sein spezielles Filter, der ungewöhnliche Bender und seine „Exklusivität“ (es wurden nur rund 250 Stück gebaut) haben den Syrinx zum Kultobjekt erhoben – lange nach seiner Produktionszeit und zu spät für Synton.

Bert Vermeulen, der Entwickler des Syrinx, baute dann in den 90ern unter dem Namen Fenix mehrere semi-modulare Synthesizer.

Felix Visser, der Gründer von Synton, beschäftigte sich lange Zeit mit neuen Möglichkeiten für Interfaces, die mehrfache Ansprache eines Gerätes bzw. Parameters erlauben.

Nun haben sich die beiden Entwickler wieder zusammengetan und wollen unter dem Namen Syntonovo wieder Synthesizer bauen. Die erste Konzeptstudie ist der PoP Analog (mit dem schönen Slogan „ The Proof of the Pudding is in eating it“).

Der PoP Analog erscheint zunächst als ein „gewöhnlicher“ Analogsynthesizer, der dank des Benders sofort eine Assoziation zum alten Syrinx herstellt. Doch auch die Struktur mit zwei VCOs, die in ein Dualfilter mit mehreren Routings geschickt werden können erinnern an das Konzept des Syrinx. Die Signalführung ist mit Fader-Mixern an mehreren Stellen der Oberfläche etwas dezentral gestaltet, kommt einem aber seit ARP durchaus nicht unbekannt vor.

Der eigentlich Clou, und er ganze Stolz des vorführenden Felix Visser, am PoP Analog ist jedoch seine Tastatur mit Auswertung von X-, Y- und Z-Achse. Es wird also neben der Velocity auch eine seitlich und eine vertikale Bewegung einer gedrückten Taste ausgewertet. Was man mit diesen drei Parametern ansteuert, lässt sich vom Anwender selbst bestimmen. Mit einer Reihe von Fadern weist man die drei Achsen Tonhöhe, PWM, Cutoff, Resonanz, LFO Speed oder VCA. Dabei kann eine Achse auch anteilig mehrere Parameter steuern. Visser meint selbst, dass dadurch der alte Bender im Grunde überflüssig geworden ist.

Auf der Superbooth wurden fleißig Meinungen zum PoP Analog gesammelt und die werden von Syntonovo sicherlich in die Entwicklung einfließen. Es gibt noch keinen Fahrplan, was, wann und wie wir ein Produkt von Syntonovo zu sehen bekommen werden, doch der PoP Analog macht uns definitv neugierig auf das, was da kommen wird.

(Fotos: Peter Grandl)