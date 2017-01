Superbooth 2017 im FEZ Berlin

Ich finde, du verzerrst in Rekordtempo, was ich grade eben geschrieben habe. Es sind nicht nur die Extrem-Musikgenres, die du genannt hast, wo Frauen extrem in der Minderheit sind. Z.B. Reggae? mit ganz wenigen Ausnahmen nur Backgroundvox und Live-„Animation“ (sexy Hüftschwingen, Shaker-Shaken und Lippenschürzen) in Dreiergruppen am rechten Bühnenrand. Metal? Generell, nicht nur Death- u.ä. – Hip Hop, also nicht R’n’B/ Soul? Jazz – am Instrument, nicht am Mikro? Wetten, dass es bei all dem ähnlich aussieht wie bei Synths. Aber vor allem: darum ging es mir doch gar nicht – meine Aufzählung war doch nur der Bonus, um zu zeigen, dass wenn man schon damit anfängt, man auch gründlich sein sollte. Aber der Hauptpunkt war, dass man erst mal nach dem Kontext schaut, bevor man leicht autistisch einfach Dinge aufzählt. Und der ist nicht so schwarzweiß.