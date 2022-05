Superbooth 22: Erica Synths Syntrx II, Matrix-Synthesizer

Ein "günstiger" Syntrx

Mit dem Erica Synths Syntrx II stellt der lettische Hersteller auf der Superbooth am Stand O235 eine neue Version des Syntrax vor.

Von der ersten Version des Syntrx wurde laut Erica Synths 1.056 Einheiten produziert. Basierend auf den dabei gewachsenen Erfahrungen wurde für die Entwicklung des Nachfolgemodells der Fokus mehr auf moderne Komponenten gelegt. Als Nebeneffekt wurde der Synthesizer dadurch günstiger als sein Vorgänger.

Syntrx II besitzt zwei zwei stimmstabile Oszillatoren mit integrierten Waveshapern sowie einen Modulationsoszillator. Das Filter besteht aus getrennt regelbarem Hoch- und Tiefpass. Es gibt zwei External Inputs, einer davon mit Envelope Follower. Der zweite Audioeingang kann auf Mic-Level umgestellt werden. Weiterhin sind ein Noise Generator, ein Ringmodulator, der berühmte Trapezoid und eine FX-Sektion mit Reverb und Delay vorhanden.

Die Bewegungen des Joysticks können aufgezeichnet und als Modulationsquelle verwendet werden.

Herzstück des Syntrx II ist natürlich die Matrix für die Verbindung von Modulationsquellen und Zielen. Anstelle von Pins, wie beim Vorbild von EMS, werden die Verbindungen hier über beleuchtete Tasten hergestellt, wodurch die Patches auch speicherbar sind. Auch ein „Piano Roll Sequencer“ ist hier mit integriert.

Erica Synths Syntrx II soll ab dem Sommer 2022 erhältlich sein, der Preis beträgt 1.800,- Euro, zzgl. VAT, Shipping und Importkosten.

Erica Synths Syntrx II Features

• Two perfectly stable main oscillators with CV controlled waveforms

• Modulation oscillator with variable waveforms

• Highpass and Lowpass filters in series

• Free running or gate synced sample and hold circuit

• Multi-colour noise generator

• DC coupled instrument inputs with signal inversion and envelope follower

• Ringmodulator of unique design

• Looping trapezoid envelope generator and VCA

• Two output VCAs

• Signal meter with a dedicated audio/CV output

• FX section with great sounding Delay and Reverb

• Recordable Joystick Analogue patch matrix with 3 attenuation levels in each patch point

• 254 patch memory

• Piano roll sequencer

• Two CV inputs

• Gate input

• DIN5 MIDI Input (CV and Gate) and MIDI Thru

• Two assignable outputs

• Headphone output