Workshop: Mit der DAW das Modularsystem im Eurorack steuern

Viele CV-Pfade führen ins Modul

Für die Steuerung von Eurorack Modulen mit CV-Eingang gibt es mehrere Lösungen und mehr als einen Weg. Damit der Weg der Richtige ist und wir im Ziel landen, befassen wir uns in diesem Workshop zunächst noch einmal mit den Grundlagen der richtigen Hardware. Abschließend stellen wir Software und Plug-ins vor, mit denen wir CVs generieren können.

Was bedeutet CV?

CV ist die Abkürzung für „Control Voltage“, ein analoges Verfahren zum Steuern von Synthesizern, Drum-Machines und ähnlichen Geräten. Im Rahmen dieses Leitfadens werden wir jedoch speziell auf Geräte im Eurorack-Format eingehen. Weiterführende Informationen sind hier zu finden. Die Gründe, mit CVs zu arbeiten, sollten auf der Hand liegen.

Triggers & Gates

Trigger & Gates werden innerhalb eines modularen Systems verwendet, um binäre Ereignisse zu senden oder empfangen, ähnlich wie bei MIDI „Note On / Note Off“-Meldungen. Da diese Ereignisse nicht auf strengen DC-Werten beruhen, können Anwender diese Signale manchmal ohne die Verwendung eines DC-gekoppelten Interfaces an die DAW senden. Achte allerdings wie bei jedem anderen modularen Signal darauf, dass diese bis zu 10 Volt erreichen können! Stelle sicher, dass du das Signal auf Line Level (ca. 1 V max.) abschwächst, bevor du es an dein Audiointerface anschließt, um Schäden an der Hardware zu vermeiden.

Tick Tack – die Clock

Einen Schritt weiter stellt sich dann die Frage: Wie bekomme ich die Clock raus? Denn man möchte ja beispielsweise einen LFO oder einen Sequencer triggern. Auch hier gibt es – u. a. in der DAW FL Studio – eine Lösung. Aber was ist, wenn ich weder ein CV-Toolkit, Ableton, Bitwig oder FL Studio zur Hand habe? Auch hier naht die Lösung in Form des guten alten Clicktracks, den ihr in der DAW erzeugt. Diesen entsprechend eurer Song-BPM einstellen und ihn dann auf eine Audiospur „nageln“. Diese Audiospur bekommt einen extra Kanal und geht nicht über den Master-Output. Das Signal geht nun auf den Trigger-Eingang des LFOs oder Sequencers.

„Ich bin aber der König der Halftime, was nun?“ Auch hier gibt es eine Lösung. Songtempo 160 BPM, Halftime 80 BPM. EHX Clockworks teilt zuverlässig eingehende Klicks auf jeden beliebigen Teiler und kann sogar eventuelle Pegel-Offsets kompensieren. Oder ihr plant gleich ein Clockdivider-Modul mit ein. Generell sollte man hierüber nachdenken, wenn man z. B. Arpeggios mit abweichendem Tempo realisieren möchte oder Drums Halftime spielt.

Die Anforderungen

Die meisten Audiointerfaces können modulare Systeme in gewisser Weise mit DAWs verbinden und sollte es nur zur Aufnahme der Audioausgabe dienen. Da Control Voltage jedoch nur mit DC-gekoppelten Ein- und Ausgängen kompatibel ist (u. a. verfügen einige MOTU Interfaces über die Möglichkeit, pro Audioausgang des Interfaces ein CV-Signal auszugeben), fallen Audiointerfaces in der Regel in eine der folgenden drei Kategorien.

Konfiguration 1: Audiointerface mit DC-gekoppelten Ein- und Ausgängen. Diese Geräte senden und empfangen CV auf verlässliche Art und Weise.

Konfiguration 2: Audiointerface mit ausschließlich DC-gekoppelten Ausgängen sowie AC-gekoppelten Eingängen. Diese Geräte senden zuverlässig CV, können es aber nicht empfangen.

Konfiguration 3: Audiointerface mit AC-gekoppelten Ein- und Ausgängen. Diese Geräte können kein CV zuverlässig senden oder empfangen.

Verbindung DAW-Eurorack: Die Hardware

Wie schon geschrieben, gilt es bei der Hardware zu beachten, dass sie DC-gekoppelt ist und ebenso, dass wir für Interfaces mit symmetrischen Ausgängen spezielle Kabel benötigen. Dies haben wir am Ende des Artikels zusammengefasst.

Grundsätzlich werden für Eurorack auch Adapter von 6,3 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke benötigt.

Grundsätzlich sollten Patch-Arbeiten an CV/Gate, Trigger stromlos getätigt werden, Stichwort Kurzschluss. Denn die Anbindung stellt ja eine dauerhafte Verbindung dar. Demzufolge sollte ein Umpatchen nicht nötig sein.

Generell ist auch zu beachten: Jede Stimme benötigt zumindest eine CV für den Pitch. Gate kann so nötig aus einem Gate „multipliziert“ werden. Nachteil: Die Hüllkurven werden immer zusammen getriggert. Dies sollte man entsprechend im Kopf haben. Eine Hardware-Übersicht findet ihr am Ende des Artikels.

Welche Software wird für die Verbindung zwischen DAW und Eurorack benötigt?

Hier wird es nun spezieller, denn es gibt mehr als einen Weg – und mehr als eine Software-Lösung. Wer ein Korg SQ-1 oder Korg SQ-64 besitzt, ist zumindest mit CV/Gate und dem Logic External Instrument gerüstet. Allerdings hat dieser auch Einschränkungen: Clock fehlt, ebenso Trigger. Und nicht jeder hat einen Sequencer zu Hause, der Trigger-Noten versteht und die Logik und Schaltung mitbringt, dies in eine melodiöse Sequenz umzusetzen. Also eher die Lösung für statische Sounds.

Einer der einfachsten Wege sollte der über die DAW FL Studio sein. Hier erzeugt man zunächst eine neue Instrumentenspur vom Typ „Fruity Voltage Controller“ und ist damit schon fast fertig mit den Vorbereitungen. CV/Gate Systematik einstellen und einige Noten in der Pianorolle erzeugen. FL Studio erlaubt hier bis zu acht Channels. Somit ist man für eine Vielzahl von Szenarien gerüstet. Denn es kann nicht nur CV (Pitch)/Gate erzeugt werden. Trigger sind ebenso möglich, ebenso Clock uvm.

Workshop Praxis: DAW-Eurorack Verbindung mit FL Studio

Als Interface reicht uns heute ein MOTU M4. Hier zunächst noch einmal der eindringliche Hinweis: Ausgänge mit Gleichspannungen gehören nicht an Lautsprechereingänge. Ebenso Finger weg von TRS-Klinken (symmetrische Belegung, 2-Kanal). Das An- und Ausschalten kann die Lautsprechermembram final anheben. TRS-Klinken an Schaltungen ohne Kurzschluss-Sicherung können euer Equipment auch endgültig toasten.

Im ersten Szenario kümmern wir uns als ersten Schritt um die Verbindungen vom Interface zum Eurorack Modularsystem. Und wählen hier ein simples System mit einem Moog Mother 32.

Fortgeschrittene können auch einen (B) ARP 2600 nehmen. Entscheidend an dieser Stelle ist, welche CV-Systematik ist vorhanden und wo kommen CV und Gate raus und wieder rein. Hier die Empfehlung, mit verschiedenen farbigen Patch-Kabeln zu arbeiten. Rot ist die CV für die Tonhöhe und Gelb für Gate.

In FL Studio erzeugen wir nun einen entsprechenden Kanal und geben die Ausgänge an. Bei einigen Interfaces kann es vorkommen, dass immer zwei Outputs zusammen gehören (1-2, 3-4 etc.), hier bitte lieber vorab ins Handbuch schauen.

Der Kanal ist erstellt, nun weisen wir die Systematik der CV zu. Und wählen hierfür den passenden Gate-Typ aus. FL Studio bietet ab Werk eine Vielzahl an Gate-Einstellungsmöglichkeiten. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der aus CVs resultierende Tonumfang schwanken kann. Passt dieser nicht zu den Vorstellungen, muss der VCO entsprechend so eingestellt werden, so dass wir einen guten Kompromiss haben.

Was macht nun das Gate? Wir drücken eine Taste. Das Gate ist nun solange offen oder zu (Kurzschlusstrigger) und löst die Hüllkurve aus. Auch hier verweise ich auf die entsprechenden Artikel auf AMAZONA.de, am Ende des Artikels habe ich einige davon aufgelistet. Hier muss man wissen, dass die Trigger-Spannungen pro Hersteller auch variieren können.

CV Toolkit

Im Zuge der Recherche für diesen Artikel flatterte eine E-Mail ins Haus mit dem Hinweis, dass es einen Ersatz für MOTU Volta gibt und dass dieser in etwa dien gleichen Funktionsumfang hat. Wermutstropfen, CV Toolkit gibt es derzeit nur in einer Standalone-Version. Dafür ist diese Software sowohl für einfache als auch komplexe Setups geeignet.

In Summe können pro Instanz acht Snapshot mit 12 Modulen angelegt und gespeichert werden. Die Kommunikation zum Host kann über Ableton Link oder MIDI erfolgen. Über die Taste M können die einzelnen Module angepasst werden. Darüber lassen sich zur Basisversion noch weitere Packs hinzukaufen. Generell ist CV Toolkit eine Ressourcen sparende Software. Aber dennoch mächtig.

Ableton Live Suite ab Version 10.1

CV Tools ist ein kostenloses Pack und beinhaltet CV-fähige Instrumente, Geräte zur Synchronisation und Modulationswerkzeuge, mit denen es möglich ist, Ableton Live problemlos mit Modular-Equipment im Eurorack-Format zu kombinieren.

Wer eine AKAI Force im Setup hat, sollte diesen Weg geht, auch wenn es beim Export von Projekten auf die Force hier und da mal hakt.

Native Instruments Reaktor

Einen komplett anderen Weg verfolgt Reaktor. Zwar kann man hier mittels I/O-Block innerhalb der DAW Noten als CV/Gate ausgeben. Auf der anderen Seite hat man hiermit aber ein komplettes Modularsystem mit allen Vor- und Nachteilen.

Reaktor darf hier nicht fehlen, setzt aber die Bereitschaft voraus, sich eingehend mit den Blöcken zu befassen, denn Reaktor kann hier auch helfen. Interessant erscheint hierbei das Handbuch ab Seite 112 zu sein, das einen grundlegenden Überblick zu einem möglichen Setup liefert. Sowohl standalone als auch als Plug-in. Mac M1, M2 Besitzer sollten allerdings im Blick haben, dass im Hintergrund noch Rosetta2 werkelt. Definitiv nur für Kollegen mit starken Nerven und hoher Frustrationstoleranz zu empfehlen.

Bitwig

Bitwig als Underdog zu bezeichnen, wäre eine schlechte Untertreibung. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Lösungen, ist Bitwig auch nur bedingt Einsteigern zu empfehlen. Zumindest unter Linux.

VCV

Unser letzter Vorschlag für diesen Workshop ist auch gleichzeitig der komplexeste. Anfänger begeben sich zum Studium der Kern Module von VCV hier lang.

Hier können wir uns unter anderem ein virtuelles Traum-Rack individuell zusammenstellen. Oder eben hybrid arbeiten.



Übersicht über die gestesteten DC-gekoppelten Audiointerfaces

Arturia

Motu

PreSonus

Universal Audio

Apogee

RME

Expert Sleeperz

Die richtigen Kabel

Hier aufpassen und zunächst die Rückseite des Interfaces bemühen. Sofern symmetrische Ausgänge vorhanden sind, benötigen wir ein Floating Ring Cable. Dies bitte nicht mit einem symmetrischen vs. unsymmetrischen Kabel verwechseln. Ebenso werden wir von 6,3 mm Klinke auf 3,5mm Klinke umsetzen müssen. Hier bitte wirklich nur „Monoklinken“ nehmen.



An dieser Stelle auch ein Sicherheitshinweis: Kurzschlüsse sind zu vermeiden. Das Audiointerface kann dies übel nehmen.

Zusammenfassung

Kurzum, mit ein bisschen Planung und den richtigen Kabeln ist es nun gar nicht so schwer, sein modulares System von der DAW aus zu steuern oder im Takt zu halten. Weitere Informationen zu diesem Thema haben wir euch hier zusammengestellt: