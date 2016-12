Preview & Interview: Behringer DeepMind 12, Analogsynthesizer

Fazit: Matrixbrute und DeepMind kommen sich allenfalls dort in die Quere, wo der etwas undifferenzierte Wunsch nach einem analogen „größeren“ Synth da ist, aber die Portokasse nicht beide hergibt. Ansonsten richten sie sich m.E. schon an zwei unterschiedliche Gruppen:

DeepMind an die Tastenvirtuosen, die ELP und Toto nachspielen wollen, und der Matrixbrute an die sequenzsüchtigen Knöpfchendreher, die auch noch das eine oder andere Modulrack rumstehen haben.