Superbooth 23: Korg microKORG Crystal, Synthesizer & Vocoder

Transparente Sonderauflage

Zum 20-jährigen Jubiläum (beinahe 21.) bringt Korg mit dem microKORG Crystal eine transparente Sonderversion des kompakten VA-Synthesizers mit integriertem Vocoder raus. Und die Marketing-Abteilung beweist dabei sogar Humor, indem sie eine durchsichtige Tragetasche obendrauf packt.

ANZEIGE

Wenige Synthesizer haben eine derart lange Produktionsdauer. Als der microKORG im Jahr 2002 erschien, wurde er teils abschätzig bewertet, doch Mini-Tastatur, Sound-Presets nach Musikstilen kategorisiert und ein eigenwilliges Editier-System haben der Beliebtheit und Verbreitung keinen Abbruch getan. Der microKORG ist ein verlässlicher vierstimmiger VA-Synthesizer, der gern als Live-Gerät genutzt wird. Für den internen Vocoder lässt sich das mitgelieferte Schwanenhalsmikrofon anschließen.

Unseren Testbericht von 2002 zum originalen microKORG könnt ihr unter diesem Link nachlesen. Und auch zu den Nachfolgemodellen microKORG XL und microKORG XL+ sowie der Sonderversion microKORG S (zum 15. Jubiläum) haben wir Testberichte für euch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Die Crystal-Editon ist nicht kristallklar, sondern eher halbtransparent. Durch das Gehäuse lässt sich das gleichgebliebene Innenleben erkennen. Man hat dieses Design auch auf die Drucktasten, Handräder und Drehknöpfe ausgedehnt, so dass es einen stringenten Look hat. Nur das „Mirror-finish“-Bedienfeld und die Seitenteile aus Aluminium sind blickdicht, was sich aber gut in das Gesamtbild einfügt.

Der Korg microKORG Crystal soll ab Juli erhältlich sein, der Listenpreis ist mit 649,- Euro angegeben. Korg könnt ihr auf der Superbooth 23 am Stand E100 antreffen.