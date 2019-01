Der NAMM Gitarre & Bass Report 2019

Viel Neues für die Saiten aus USA

Wie jedes Jahr trifft sich alles mit Rang, Namen und Spaß an der Musik in Anaheim, Kalifornien, um die Produkte und Trends für das kommende Jahr vorzustellen und zu diskutieren. Als eine der größten Messen der Musikindustrie werden vor allem hier die größten Neuigkeiten vorgestellt und natürlich brennen wir darauf zu erfahren, was es im kommenden Jahr 2019 für uns Gitarristen Neues gibt. Wir geben euch einen Überblick über die News aus dem Bereich Gitarre und Bass und nehmen euch mit an die sonnige Westküste für einen Blick auf die NAMM 2019!

Blackstar Superfly Amp – NAMM 2019

Los geht es mit der kleinen eierlegenden Wollmilchsau aus dem Hause Blackstar, dem Superfly Amp. Die kleine, schwarze Kiste ist nicht nur ein kompakter Gitarrenverstärker für E- und Akustikgitarren, sondern schon so etwas wie eine Mini-PA für Straßenmusiker. So lässt sich auch separat ein Mikrofon anschließen und Musik über Bluetooth streamen. Eingebaute Effekte und ein umfangreiches optionales Zubehörpaket komplettieren den Tausendsassa, dessen Preis bei momentan 199,- britischen Pfund liegt.

Sundragon Jimmy Page – NAMM 2019

Mit weniger modernen Funktionen, dafür aber mit einem ganz besonderen Sound ist der neu vorgestellte Sundragon Amp vom Led Zeppelin Gitarrist Jimmy Page ausgestattet. Die Replik eines Supro Coronado, der einmal erheblichen Schaden genommen, dadurch aber seinen speziellen Sound gefunden hatte, will nun der 50 Jahre währenden Legendenbildung um Pages kleines Wunder ein Ende bereiten und den Amp für jedermann zugänglich und erfahrbar machen.

Passend dazu präsentiert der Fender Customshop die neuen Jimmy Page Telecaster Mirrored und Dragon. Die Repliken seiner heiß geliebten Fender Telecaster von 1959 sind mit besonderen Finishes aus der Hand des Led Zeppelin Gitarristen veredelt und sämtlich von Master Builder Paul Waller gebaut. Die Customshop-Modelle kosten zwar so viel wie ein Neuwagen der Mittelklasse, aber es ist auch nicht jedes Jahr 50 Jahre her, dass Led Zeppelin ihr erstes Album veröffentlichten!

Wem das Ganze zu teuer ist, der kann auf die Standard-Serie zurückgreifen, in der ebenfalls neue Jimmy Page Modelle erschienen sind.

Gibson mit neuem Lineup – NAMM 2019

Nachdem Gibson für einige Zeit der NAMM ferngeblieben war (vielleicht fühlte man sich in der Höhle des Fender-Löwen nicht mehr sicher), waren die Jungs und Mädels aus Nashville dieses Jahr wieder dabei und stellten ihr Lineup für 2019 vor. Der Trend ist klar: Retro! Man konzentriert sich wieder auf die alten Werte und baut eine Menge klassischer Modelle nach. Aber auch neuere Modelle mit Weight-Relief und splitbaren Humbuckern sind zu haben und Fans dürfen sich über ein großes Repertoire an Farben und Finishes freuen.

Neue Bässe von Cort – NAMM 2019

Die stylischsten Bässe für das kleine Portemonnaie stellt dieses Jahr Cort in seinem neuen Lineup für 2019 vor. Aktiv/Passiv-Schaltungen, geröstete Griffbretthölzer und atemberaubende Farben winken den Kunden im kommenden Jahr. Modelle aus der Action, der Plus- und der Gig-Reihe wurden überarbeitet und mit neuen Features ausgestattet.

Traveller Guitar Vaibrant Serie – NAMM 2019

Auf ähnlich schmalem Fuß ist auch die Vaibrant Serie unterwegs, die brandaktuell von Traveller Guitar vorgestellt wurde. Allerdings bezieht sich das eher auf die Dimensionen der neuen Gitarren: Wer unterwegs nicht auf seine Steve Vai Gitarre verzichten möchte, kann jetzt ein Modell im Reiseformat haben! Vom markanten Farbmuster über die Pickups bis zum Floyd Rose Vibrato ist alles dran, was man braucht, um überall loszulegen.

Music Man John Petrucci Majesty 2019 – NAMM 2019

Music Man und Dream Theater Gitarrist John Petrucci haben sich wieder zusammengesetzt und eine neue Majesty für König John zusammengezimmert. Wenn wir von unseren Erfahrungen der letzten Jahre ausgehen dürfen, wird das neue Modell nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch eine Gitarre der absoluten Spitzenklasse, was Klang und Bespielbarkeit angeht. Bisher hält sich Music Man mit Details noch zurück, wir haben über die nächsten Tage aber ein Auge darauf!

Walrus Audio Lillian Phaser – NAMM 2019

Walrus Audio stellt 2019 mit Lillian die Cousine von Julia und bietet hier auch wieder analoge Effekttechnik vom Feinsten. In dem edel designten Phaser-Pedal stecken ein dreistufiges Filter und wahlweise 4 oder 6 Phaser-Stufen sowie natürlich auch eine True-Bypass-Schaltung. Für knapp unter 200 USD wechselt der Lillian den Besitzer und liefert besten 70er Vibe aus Handarbeit.

Fender American Acoustasonic Telecaster – NAMM 2019

Fender will es noch mal wissen und lässt beim Heimspiel NAMM 2019 die neuen Gitarren der Acoustasonic Serie auflaufen. Die Hybrid-Telecaster verfügen neben einem Resonanzkörper auch über einen magnetischen Pickup, ein Piezo-System und ein eigenwilliges Styling. Die neuen Gitarren sollen ganz neue Töne produzierbar machen und sind in vier Farbvarianten zu haben.

Die Gitarren der Ibanez Prestige-Serie sind so ziemlich das Beste, was der japanische Hersteller zu bieten hat. Für 2019 werden die RG5000 Gitarren noch einmal aufgewertet, indem sie nicht nur neue Farben mit Effekten, sondern auch neue Hölzer für die Griffbretter und Piezo-Pickups. Trotz Vogelaugen-Ahorn und Markenmechaniken bleiben selbst die 8-saitigen Modelle mit knapp unter 2000 Euro noch in der Mittelklasse und setzten so allem Anschein nach die Ibanez Tradition eines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses fort.

Mooer GE300 – NAMM 2019

Mooer machen in diesem Jahr den Modeling-Platzhirschen wie BOSS und Line 6 ordentlich Konkurrenz. Sie stellen mit dem GE300 einen wahren Alleskönner mit über einhundert Amp-Simulationen, 146 Effekten, einem polyphonen Gitarrensynthesizer und einer eingebauten Loop-Station im Floorboard-Format vor. Das neue Flaggschiff kann aber noch vieles mehr und macht mit seinen vielen Farben auch optisch eine gute Figur. Wir sind gespannt!

Neunaber Audio Neuron – NAMM 2019

Viel kompakter kommt da das Neuron von Neunaber Audio daher! In dem Gerät mit der Größe einer handelsüblichen Stompbox stecken unzählige Funktionen wie Amp-Simulationen, Effekte, Kompressoren und Lautsprechersimulationen. Das Ganze soll sich ähnlich wie ein herkömmlicher Amp steuern lassen und dabei so nah am Spielgefühl sein wie das Original. Digitale Technik at it’s best!

Eventide Rose Delay – NAMM 2019

Eventide wollen uns ein wenig umschmeicheln und tun dies zuallererst mit einem sehr ihrem schnörkelig gestalteten pinken Pedal, das passenderweise auf den Namen Rose hört. Darin verbirgt sich ein analoges Delay mit digitaler Steuerung der Extraklasse mit allen Tricks und Reserven. So bietet es neben bis zu 10 Sekunden Delay-Zeit eine Steuerung über ein Expression-Pedal, MIDI-Konnektivität und ein analoges Tiefpassfilter. Sechs Bedienelemente und ein frei zuweisbarer Multifunktionsschalter geben die volle Kontrolle und das Rose kann sich sogar eigene Presets merken. Und schön ist es sowieso!

Ik Multimedia iRig Micro Amp – NAMM 2019

Wem der iRig Nano Amp gefallen hat, jetzt aber etwas mehr möchte, der wird sich sicher über den neuen iRig Micro Amp aus dem Hause IK Multimedia freuen. Wie der Name schon sagt, ist beim iRig Micro Amp alles um eine Größenordnung gewachsen und die immer noch recht kompakte Kiste ist mit neuen Funktionen nur so zum Bersten gefüllt. Neben der Funktion eines kleinen Übungsamps bietet er noch die eines Audiointerfaces für Apple-Geräte und einer mobilen Box.

Taylor Grand Pacific – NAMM 2019

Taylor gehen mit der Grand Pacific Serie einen Mittelweg zwischen Dreadnought und kleineren Bodytypen und setzen dabei auf X-Style Verstrebungen unter der Decke, die einen neuen und dabei eher ungewöhnlichen Klang für Taylor hervorbringen sollen. Neben edeln Hölzern für die etwas teureren Builders Editions, haben diese Modelle auch ein variables Hals-Shaping und sind wahlweise mit Piezoabnehmern ausgestattet.

Spirit Animal Spirit Animal – NAMM 2019

Mit der Sprit Animal stellt Lucem Custom eine Gitarre vor, die halb akustisches Instrument und halb Synthesizer ist und das ganz ohne, dass man selbst den Lötkolben schwingen müsste. Im Inneren sorgt ein auf dem Raspberry Pi basierender Synthesizer von BioTek 2 für die Übersetzung der Signale ins Digitale und die entsprechende Modulation. So kann man mit der Spirit Animal einen ganzen Fundus an Sounds kreieren und sich immer noch auf dem heimischen Instrument bewegen.

Fender Powercaster – NAMM 2019

Is it a bird? Is it a plane? Die neue Powercaster von Fender kommt einem irgendwie bekannt vor und doch sieht so ganz anders aus als die gewohnten Kandidaten des Herstellers. Optisch irgendwo zwischen Jazzmaster und Stratocaster liegend, macht die neue Gitarre jedoch keinen Hehl um ihre Bestimmung. Dank der Bestückung mit einem Humbucker an der Brücke, einem Stoptail sowie der für Fender recht kurzen Mensur von 628 mm wird sofort klar, dass die Reise hier Richtung Rock geht.