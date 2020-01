NAMM 2020: Behringer System 100 Eurorack Modularsystem

11 Module wie Roland System 100M

Behringer stellt nun mit einem Video System 100 offiziell vor – obwohl es ja schon seit einem Jahr bekannt ist, dass Behringer an einem Klon des Roland Modularsystems 100M arbeitet.

Behringer System 100, Klon des Roland System 100M

Das Behringer System 100 besteht derzeit aus folgenden 11 Modulen, es wurde aber gleich eine Umfrage gestartet, welche Module sich die User noch wünschen.

112 dual oscillator with 3 waveforms, PWM and two sync modes

121 dual filter with 3-channel mixer per filter

130 dual VCA, again with dual 3-channel mixers

140 dual envelope has 3 outputs per ADSR plus a built in LFO that can be triggered and phase synced

173 gates module comes even with four gates that can switch audio and 6 quad buffered multiples

297 has a dual portamento controller plus two independent CV mixers

150 brings a ring modulator, 2 noise generators, syncable LFO and a sample and hold generator

172 module delivers a 6-step phase-shifter, an analog delay, an LFO and a gate delay

305 is an output module a four-band parametric EQ, a 4-channel mixer, line and separate headphone output and even a tuning oscillator

182 there is a powerful analog sequencer with either dual 8 steps or 1-16 steps and tempo, portamento and gate time controls

110 is a complete synth voice with VCO, VCA and filter in a single module

Hier die Meldung vom April 2019 zum Behringer System 1oo

Bereits am 25. April 2018 hatte Behringer die erste Ankündige gemacht, das berühmte Roland System 100M im Eurorack-Format kopieren zu wollen.

Leser „penishead“ hatte damals für uns einen interessanten Leserbeitrag dazu beigesteuert, den ihr hier findet.

Das Statement vom April 2018 von Uli Behringer dazu lautete:

” I like to share with you the initial drafts of our M100 Eurorack Series. These are 13 MID’s or concept documents we create for every single product as part of our PLM (Product Lifecycle Management) process before we hand them over to our R&D departments for development. We haven’t decided yet which of these modules we will actually produce as it is important that we achieve a certain production volume. As usual do we appreciate your valuable feedback which will give a better indication of validity of these products.All are based on the popular Roland 100M modular Synthesizer from the past and should cost less than 100€ per module”.

Soeben hat uns Uli Behringer folgendes Update und Bilder zukommen lassen:

Uli Behringer 5. Januar 2019 zum System 1oo

„We now have completed the prototype of the first Module, the 110 VCO, VCF, VCA and there are 5 more in the immediate pipeline. We’re currently doing the testing and will hopefully be able to release it for production soon. We’re planning to launch close to 40 modules over the next 2 years at a suggested retail price between US$ 49 and 99 each. We would love to see lots of people get into Eurorack and enjoy modular synthesis.

Fun stuff!

Uli“

Dazu hat uns Uli Behringer folgende neuen Fotos gesendet:

Die angekündigten Module des Behringer System 100: