Superbooth 17: Behringer DeepMind 6 und DM12-Desktop

zum rackdesign is klar da schrifzug links .stimmenlichter links…dazu 2 höheneinheiten am regler..( wenn man das so sagen darf) das ist der grund…eigentlich keiner aber design ist meist persönlich…mode..oder funtionalität..oder alles drei.und ohne keys ist er nur halb so kreativ..zum beispiel schnell ins bett mitnehmen (frau kocht:-)und sounds, sequencen erstellen etc..und dann is das rack doch auch etwas zu teuer…zum dm6 naja also 6 stimmen ist weniger als 12 sehr störend bei gewaltige klangteppichen.( die nicht jeder mag) behringers sollten den dm 12 ( super gerät !! wers immer noch nicht wahr haben mag)splitable machen aber anscheinend ist das zu schwer mit der software..zu lösen.hätten sie das miteingebaut ( zudem 2 stereo ausgang) ..ähnlich wie dave smith rev 2 oder prophet 8 oder mks 80 usw ..wär der 12 er ein meistersynth..dennoch ein sehr musikalisches gerät.das rack sollte 700 euro kosten..der dm6 ?? auch aber da gibts ja noch den donald dollar..etc..