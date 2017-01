Top News: Superbooth 17 im FEZ Berlin

(Teil 1 von 2) Pauline Oliveros, Eliane Radigue, Daphne Oram, Laurie Spiegel, To Nhan Le Thi von Dopplereffekt, Mariqueen Maandig bei How To Destroy Angels… dann noch im Techno-Bereich (egal ob Underground oder Kommerz): Miss Djax (u.a. Label-Ownerin, ne?), Monika Kruse, Marusha… ich denke ihr BEIDE schaut zu wenig auf den größeren Kontext: auf der einen Seite ja, Frauen sind stark in der Minderheit, auf der anderen Seite, das ist doch längst nicht nur bei Synths so, sondern an jedem Musikinstrument (außer Mikrophon^^) außerhalb der E-Musik und generell immer noch in der Mehrzahl der technisch orientierten Berufe/ Tätigkeitsfelder.

Weitere Beispiele: die Tochter von Stanley Kubrick hat (meine, auf einem Fairlight CMI) die Originalmusik zu „Full Metal Jacket“ gemacht – einer der besten elektronischen Soundtracks ever.

Und welcher Modularfreak kennt nicht „Forbidden Planet“? Bittesehr, Bebe (und Louis) Barron).

Mark Verbos scheint seine Firma mit Beteiligung seiner Frau zu betreiben (ohne Gewähr).

Cary Grace, die Wiard von Grant Richter übernommen hat und mit G. Hinton (Ex-EMS) zusammenarbeitet, ist auch Musikerin mit einigen Alben draußen.

Paula P-Orridge (Throbbing Gristle).

Anne Clark. …