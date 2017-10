TOP NEWS: Teenage Engineering OP-Z

Teenage Engineering haben ein Preview zu ihrem neuem Multimedia-Synthesizer Teenage Engineering OP-Z veröffentlicht. Bis auf den Preis und einen Liefertermin scheinen die Eigenschaften des Ausnahmegerätes festzustehen.

Auch wenn man sofort die Verwandtschaft zum OP-1 erkennt, unterscheidet sich der Teenage Engineering OP-Z deutlich von seinem Vorgänger. Zur Erinnerung, der OP-1 wurde 2011 vorgestellt und war eine Kombination aus Synthesizer mit 10 Synthese-Engines, 24-Slot-Instant-Sampler, 4-Track-Recorder und Effektmixer. Das alles in einer Größe und Farbgebung, die viele fälschlicherweise als Spielzeug interpretierten. Doch der Erfolg des OP-1 spricht für sich. Wer mehr über den OP-1 erfahren möchte, kann unseren Test von Holger Gerdes lesen.

Was ist nun der Teenage Engineering OP-Z? Er ist erst mal nur halb so groß wie der OP-1 und hat kein Display. Dieses wird per Bluetooth 5.0LE auf ein iOS-Gerät ausgelagert und kann von dort z.B. über eine HDMI-Adapter an einen Beamer weitergegeben werden. Die iOS-App ist kostenlos über iTunes erhältlich.

Sie soll jedes iOS-Gerät kompatibel sein, das Apples Metal-Grafik-Framework unterstützt.

Der Grund ist, dass der Teenage Engineering OP-Z ein VJ-Synthesizer ist, der Video-Sequenzen und Effekte mit der Audio-Engine synchronisierten kann. Dazu gleich mehr.

Klangtechnisch beschreiben TE den OP-Z zwar als einen Synthesizer, doch sind die 16 Tracks bestimmten Funktionen wie Kick, Snare, Bass, FX-Slot, MIDI, CV, zugeordnet, das ließe eher auf einen Rompler / Sampler in Richtung Groovebox schließen, als auf eine Workstation wie den OP-1. Von einer limitierten Synthese-Engine ist auszugehen.

Zum Komponieren stehen jedem Instrumenten-Track ein 16-Step-Sequencer zur Verfügung, wobei für jeden Schritt noch 14 Step-Komponenten (Parameter) bietet, z.B. für Mikro-Timing und -Tuning oder zur Synchronisation mit der Video-Engine. Außerdem kann jeder Track untschiedliche Geschwindigkeiten und Längen haben. Es können bis zu 160 Pattern programmiert werden. Step-Recording wird dabei genauso unterstützt wie Live-Recording, Parameter-Locks und Audiomitschnittfunktion.

Die Effektsektion besteht aus modularen, erweiterbaren Effekten. Zu Beginn stehen Standardeffekte wie Delay, Filter, Hall oder Tremolo zur Verfügung.

Die Video-Engine ist voll Unity 3D Game-Engine kompatibel, sodass eigene Shader/ Renderer und 3D-Objekte und Sequenzen und Virtual Reality-Projekte erstellt werden können und der individuellen Visualierung quasi keine Grenzen gesteckt sind. Die Funktionen des OP-Z sind dabei völlig in der Video-Engine offengelegt. So kann jeder Bediengriff oder Parameter zur Videoerzeugung benutzt werden. Ein Programmierer-Toolkit wird mit Erscheinen des OP-Z erhältlich sein.

In dem nur 213 x 58x 10 mm großen Teenage Engineering OP-Z arbeitet ein 70X DSP von Blackfin zusammen mit einem Cirrus Logic Audiokoprozessor, sowie 1250 MMACS (Modular Multiplication and-Accumulation Modules). Die Samplingfrequenz wird mit 24 Bit @ 48 kHz mit einem Rauschabstand von 122 dB angeben.

An Anschlüssen gibt es den erwähnten USB-C, eine 4-polige 3,5 mm Klinkenbuchse, über die Audio, CV-Spannung und Triggersignale ausgegeben werden können.

Der OP-Z ist akkubetrieben und TE sprechen von einer Standby-Zeit von 2 Jahren und 4 Transatlantikflügen“ Betriebszeit. Über die USB-C Buchse wird der OP-Z mit dem beigelegten Ladegeräte auch wieder geladen.

Wie wird sich das Konzept in der Praxis bewähren? Das „Outsourcing“ des Displays auf ausschließlich iOS-Geräte wird sicher ein Hauptkritikpunkt werden.

Dennoch ein Synthesizer mit enormen Potential.