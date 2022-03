Marktübersicht: Die besten Drummodule fürs Eurorack

Elektronische Beats und Grooves für Eurorack

Der Markt der Eurorack-Module hat sich in den letzten Jahren ungemein vergrößert. Auch wenn der Hype aktuell vielleicht etwas abflacht, ist das Interesse weiterhin groß und die Hersteller wollen möglichst viel davon mit den passenden Modulen bedienen. Auch im vergleichsweise kleinen Marktsegment der auf Drumsounds spezialisierten Module tummeln sich mittlerweile viele Hersteller. Von den größeren und weithin bekannten Unternehmen wie Erica Synths oder ALM Busy Circuits bis hin zu kleineren 1- oder 2-Personen-Unternehmen, deren Eurorack-Module nur in kleinsten Stückzahlen gefertigt werden, gibt es ein großes Angebot. In der folgenden Marktübersicht haben wir euch daher die wichtigsten Drummodule fürs Eurorack zusammengestellt.

Einzelne Eurorack-Drummodule oder mehrstimmiger Drum-Synthesizer?

Vor dem Kauf des ersten Drummoduls sollte man sich zunächst klar machen ob man sich ein Modul für die (nahezu) komplette elektronische Beats-Maschine oder sich lieber einzelne, dafür aber auch spezialisiertere Module ins Eurorack schrauben möchte. Einzelne Module haben den Vorteil, dass man sie – wie bei es von einem Modularsystem kennt – jederzeit neu verschalten und patchen kann. So entsteht auf Wunsch genau die Eurorack-Drummachine, die den persönlichen Klangvorstellungen am Nächsten kommt. Keine Kompromisse bei Kick, Snare, Hi Hat & Co. Natürlich gilt dies auch für alle darauf folgenden Module wie Mixer, Effekte und Dynamik-Tools.

Einfacher gestaltet sich dagegen ein Modul für das komplette elektronische Drumset, das mit unterschiedlichen Stimmen alles abdecken kann. Alternativ bieten einige Hersteller auch komplette Systeme bestehend aus mehreren, auf einander abgestimmten Eurorack-Modulen an.

Die besten Drummodule fürs Eurorack

Im Folgenden haben wir euch die wichtigsten Drummodule in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. Sofern wir diese bereits getestet haben, sind unsere Artikel mit Klangbeispielen, Fotos, einer detaillierten Beschreibung und Bewertung verlinkt. Zusätzlich findet ihr in der Übersicht die wichtigsten Infos zu den Modulen. Auch Drumsampler sollen in der folgenden Übersicht nicht zu kurz kommen.

2 HP Eurorack-Drummodule

2 HP Kick, Snare, HiHat

Von der Größe der 2 HP Module sollte man sich definitiv nicht täuschen lassen, denn alle sind von hoher Verarbeitungsqualität, sehr hohem musikalischen Gebrauchswert und benötigten dabei sehr wenig Platz im Modularcase. Und das bei absolut vernünftigen Preisen. Die dünnen Potis sind vielleicht nicht jedermanns Sache, lassen aber durch einen clever skalierten Reglerweg ein gut dosiertes Einstellen der Werte zu. Wie die Namen bereits verraten lassen, sind die Module auf Kick, Snare und HiHat spezialisiert.

ALM Busy Circuits Eurorack-Drummodule

ALM Busy Circuits Akemie’s Taiko und Tyso Daiko

Die beiden ALM Busy Circuits Module bieten eine enorme Soundpalette mit schnellem Parameterzugriff und guter Einbindung in das Eurorack über viele Möglichkeiten zur Spannungssteuerung durch Control-Voltage. Die elektronischen Standard-Drumsounds, wie Bassdrum, Snaredrum, HiHats und Toms, bieten beide Module in großer Vielfalt. Der Bonusbereich beider Module betrifft die tonal spielbaren Klänge, wobei sich die Module synthesebedingt in den erzielbaren Sounds unterscheiden. FM-Synthese mit dem ALM Akemie’s Taiko oder Wavetables mit dem Tyso-Daiko.

ALM Busy Circuits Squid Salmple

Beim Squid Salmple handelt es sich um einen 8-Kanal-Audio und CV-Sampler. Sampeln, editieren und durch die Mangel drehen, alles dazu in Echtzeit – so lässt sich schnell mit diesem Modul arbeiten. Ab Werk sind bereits vielfältige Sounds, von klassischen Drumcomputern bis hin zu Synthesizer-Klängen, an Bord.

Befaco Eurorack-Drummodule

Befaco Kickall, Percall

Kickall ist ein analoges Kickdrum-Modul mit Einstellmöglichkeiten für Tune, Waveshshape (von Sinus zu Rechteck), Decay, Bend und Bend-Zeit.

Percall wurde dagegen für Percussion-Sounds entwickelt und ist als 4-Kanal-VCA mit Decay-Hüllkurven ausgelegt. Pro Kanal bietet das Modul einen Audio- und Trigger-Eingang, Decay-CV-Eingang und Envelope-Ausgang.

Endorphin.es Eurorack-Drummodule

Endorphin.es Blck Noir

Der Sound von Blck Noir geht natürlich klar in Richtung der klassischen Beatboxen, allen voran der CR-78. Aber auch ein Stück weit darüber hinaus. Mit dem veränderbaren digitalen Noise und dem markanten Filter lässt sich der Klang auch schnell in eine moderne Richtung verändern.

Endorphin.es Queen of Pentacles

Auf der positiven Seite des Queen of Pentacles Moduls steht ganz klar der unbändige Spielspaß, der bei Endorphin.es aufkommt. Einmal angefangen mit komplexeren Modulationen, wird der Besitzer mit einer Bandbreite an beinharten Beats belohnt, die sich sonst nur mit mehreren Modulen erreichen lassen würden. Das Modul ist nicht nur ein Drum-Kit, sondern auch Filter, Booster und Effektgerät in einem.

Erica Synths Eurorack-Drummodule

Die zahlreichen Drummodule aus dem Hause Erica Synths haben wir uns in zwei Tests näher für euch angeschaut. Alles ist vorhanden, was man für die Erzeugung von Drumsounds und Beats benötigt. Im Jahr 2021 erschien die zweite Version der Erica Synths Bass Drums, die wir uns in einem separaten Test gewidmet haben.

Erica Synths Bass Drum (Mk1), Bassline, Snare, Hi-Hats

Erica Synths Pico Drums, Sample Drum, Hi Hats A

Erica Synths bietet zahlreiche Eurorack-Module an, die auf den Drums- und Beats-Bereich ausgerichtet sind. Im zweiten

Erica Synth Bass Drum 2

Hexinverter Eurorack-Drummodule

Beim kanadische Hersteller Hexinverter hat man die Wahl zwischen der Mutant Machine, einer Art Drum-Chamäleon, das alle Bereiche von Drum- und Percussionsounds hinreichend abdecken kann und dabei auch noch satt klingt. Und das Modul ruft regelrecht danach, Sounds abseits der ausgetretenen Pfade zu erstellen – der Namenszusatz Mutant lässt dies bereits erahnen. Die vielen Ein- und Ausgangsbuchsen der Mutant Machine bieten eine perfekte Einbindungsmöglichkeit in bestehende Modularsysteme.

Alternativ bieten die Kanadier mit den Einzelmodulen der Mutant Serie klassische Schaltungen, die ebenfalls ordentlich verbogen werden können – also eigen- als auch einzigartig. Die Hexinverter Mutant BD9, Mutant Snare und Mutant HiHats sind verglichen mit anderen analogen Drum-Modulen mit ähnlichem Funktionsumfang ein wenig günstiger und somit auf jeden Fall eine Überlegung wert. Zusätzlich zu den bereits von uns getesteten Einzelmodulen bietet Hexinverter auch die Module Bassdrum, Clap und Rimshot an.

Hexinverter Mutant Machine

Hexinverter BD9, Snare, Hi Hats

Jomox Eurorack-Drummodule

Jomox ist seit vielen Jahr als Hersteller hochwertiger Drum-Synthesizer bekannt. Auch für das Eurorack-Format hat das Team um Jürgen Michaelis ein Modul gebaut. Die ModBase 09, die mittlerweile in einer MK2-Version im Handel erhältlich ist, bietet neben Kick Drums vor allem perkussive Klänge, Bässe und experimentelle Sounds, die sich dank der vier CV-Eingänge abwechslungsreich gestalten lassen. Der Sound ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal.

L.E.P. Eurorack-Drummodule

Auch beim italienischen Hersteller L.E.P. hat man die Wahl zwischen einem vollumfänglichen Modul und diversen Einzelmodulen. Von L.E.P. hatten wir bisher nur die Groovebox Leploop im Test, wobei es da einige Gemeinsamkeiten zwischen den Sektionen von Leploop und den Einzelmodulen gibt. Die Drummodule fürs Eurorack werden wir aber zeitnah testen und hier verlinken.

L.E.P. Multicassa

Das Multicassa Modul besteht prinzipiell aus drei Bassdrum-Stimmen sowie einem analogen Rhythmusgenerator. Klanglich geht es druckvoll und zum Teil auch recht dreckig zu. Dabei basiert Multicassa auf dem gleichen Schaltungsdesign wie die kleineren Cassa-Module.

Aktueller Preis: 249,- Euro

Herstellerseite L.E.P.

L.E.P. Cassa (CV), Bongo (CV), Legno (CV), Piattino

Aktuelle Preise: 89,- Euro (Bongo), 135,- Euro (Bongo CV), 95,- Euro (Cassa), 135,- Euro (Cassa CV), 95,- Euro (Piattino)

Herstellerseite L.E.P.

Michigan Synth Works Eurorack-Drummodule

Michigan Synth Works SY0.5

Mit dem SY0.5 Modul holt Michigan Synth Works den analogen Percussion-Klassiker Pearl Syncussion SY-1 ins Eurorack. Einige Originalbauteile sind verbaut, daher klingt es (fast) so gut wie beim Original. Das Klangrepertoire reicht von Kicks über tonale FM-Percussion bis hin zu Snare- und Zapp-Sounds.

Aktueller Preis: 309,- Euro

Herstellerseite Michigan Synth Works

Mosaic Eurorack-Drummodule

Für einen festen Preis von 122,- Euro pro Modul bekommt man bei Mosaic die drei wichtigsten Bestandteile eines Beats: Bass Drum, Snare und Hi Hat. Dabei verbrauchen die drei Module aufgrund ihrer geringen Größe (Intellijel 1U) kaum Platz im Rack. Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon machen:

Aktuelle Preise: 122,- Euro (pro Modul)

Herstellerseite Mosaic

Noise Engineering Eurorack-Drummodule

Mit dem Basimilus Iterias Alter hat auch Noise Engineering ein Drummodul fürs Eurorack im Programm. Dank sechs tonaler Oszillatoren sowie einem Rauschgenerator lassen sich mit dieser digitalen Drumstimme vielfältige Sounds erzeugen.

Noise Engineering Basimilus Iteritas Alter

Aktueller Preis: 388,- Euro

Herstellerseite Noise Engineering

Quanalog Eurorack-Drummodule

Quanalog BouBou

Fünf analoge Drumstimmen erzeugen beim Quanalog BouBou alles was das Herz begehrt: Kicks, Snares, Toms, Rimshots und HiHats. Aufgeteilt ist es in vier Sektionen. So klingt es:

Aktueller Preis: 518,- Euro

Herstellerseite Quanalog

Patching Panda Eurorack-Drummodule

Mit BD-Z, Punch 3 und Hatz 2 hat Patching Panda drei interessante Module für den Drums-Bereich im Programm. BD-Z konzentriert sich dabei auf Kick-Drums und ist in der Lage eine breite Palette an Sounds zu erzeugen, die weit über typische 808/909-Sounds hinausgeht.

Punch ist dagegen auf dynamische perkussive Sounds spezialisiert, kann aber auch Basslines oder Leads erzeugen. Der VCA verfügt über eine integrierte Decay-Hüllkurve, die über Trigger, Gates oder CVs von sanft bis hin zu aggressiv eingestellt werden kann.

Das zweikanalige Hatz-Modul kann zwei Arten von Soundquellen kombinieren und ist so konzipiert, dass man eine geschlossene Hi-Hat auf einem Kanal und eine offene auf dem anderen erstellen kann. Dazu verfügt jeder Kanal über einen 2-poligen spannungsgesteuerten BP-Filter

Aktuelle Preise: 268,- Euro (BD-Z), 238,- Euro (Hatz2), 179,- Euro (Punch)

Herstellerseite Patching Panda

Steady State Fate Eurorack-Drummodule

Brandneu ist das Eurorack-Drummodul Entity Ultra-Kick. Der Name verrät es bereits, hier dreht sich alles vornehmlich um Bass Drums. Aber auch perkussive Sounds und Synthesizer-Klänge lassen sich aus dem Modul herausholen.

Aktueller Preis: 388,- Euro

Herstellerseite Steady State Fate

Thomas Henry Designs Eurorack-Drummodule

Thomas Henry Designs Mega Percussive Synth

Den Mega Percussive Synth gab und gibt es bereits in diversen Formaten, darunter auch eine Eurorack-Version. Aus drei Synthesizer-Elementen besteht das Modul. Diese können sowohl zusammen als auch getrennt voneinander abgegriffen werden. Dadurch ergibt sich eine große Spielwiese an Drum- und Beats-tauglichen Sounds.

Aktueller Preis: 440,- Euro

Herstellerseite Thomas Henry Designs

Tiptop Audio Eurorack-Drummodule

Tip Top Audio teilt seine Eurorack-Drummodule in die beiden Serien 808 und 909 auf. Entsprechend bilden die Modulfamilien den Klassiker-Sound der TR-808 und TR-909 nach.

Tiptop Audio 808 Module

Tiptop Audio 909 Module

Tubbutec Eurorack-Drummodule

Tubbutec 6m0d6

Auf der Superbooth 21 stellte Tubbutec sein Drummodul 6m0d6 vor, mittlerweile sind auch die ersten Module im Handel erhältlich. Das Drummodul stellt auf einer Breite von 24 TE das gesamte Drumkit der TR-606 bereit. Die Schaltungen basieren zwar auf dem Original, wurden jedoch modifiziert und um zahlreiche Parameter erweitert. Für Bass Drum, Snare, Low Tom, Hi Tom, Cymbal, Open Hihat und Closed Hihat gibt es neben Volume, Tune und Decay auch Instrumenten-spezifische Parameter wie Snappy, Tone, Click und Noise Amount. Man kann zwischen allen drei Klangquellen für Snare, Cymbal und die HiHats individuell wählen. Das White Noise wird digital erzeugt und kann in der Bit Rate reduziert werden. Der Oszillatoren-Mix Metal lässt sich tunen und mit Spread im Stimmverhältnis ändern. Über CV und MIDI kann Metal sogar tonal gespielt werden.

Ein Test zum Tubbutec 6m0d6 werden wir zeitnah veröffentlichen. Bis dahin findet ihr im folgenden Video einige Informationen dazu:

Aktueller Preis: 649,- Euro

Herstellerseite Tubbutec

Vermona Eurorack-Drummodule

Vermona TwinCussion

Eine interessante Alternative zu dem vielfältigen Angebot an Drummodulen ist Vermonas TwinCussion. Mit seiner dualen Struktur ist es für zwei einfache Sounds (Kick + Hihat) ebenso gut einsetzbar wie für eine variable Snare oder Percussion. Einige Sounds gelingen besser als andere, insgesamt aber bewegt man sich im vom Vermona DRM gewohnten Kosmos. Doch mit dem Vorteil, dass man hier die Vorzüge der CV-Einbindung in einem Modularsystem genießen kann.

VPME Eurorack-Drummodule

VPME Quad Drum Voice

Mit seinen 22 TE ist das QD-Modul (Quad Drum Voice) von VPME zwar ein ordentlicher Platzhirsch im Case, aber eben auch ein echter Eyecatcher. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit geht die Arbeit mit dem tollen und wertigen Modul flink von der Hand. Das QD klingt bei entsprechend gutem Quellmaterial sehr gut und hat zudem am Output ordentlich Druck und Durchsetzungsvermögen. Für den erfolgreichen Start ist mit der gut gefüllten SD-Card alles an Bord. Die Bedienoberfläche ist sehr gut strukturiert und wirkt in allen Details der Benutzerführung gut durchdacht.

WMD Eurorack-Drummodule

Aktuell bietet WMD fünf Eurorack-Drummodule mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Die beide von uns bereits getesteten Module Fracture und Chimera sind auf elektronische Percussion-Sounds spezialisiert, Crater und Kraken (Test folgt in Kürze) sorgen für die passenden Bass Drums und Snares. Hinzu gesellt sich Crucible (Cymbals) so dass man mit den WMD Modulen prinzipiell das komplette elektronische Set abdecken kann.

WMD Chimera

WMD Crater

Aktueller Preis: 298,- Euro

Herstellerseite WMD

WMD Crucible

Aktueller Preis: 278,- Euro

Herstellerseite WMD

WMD Fracture

WMD Kraken