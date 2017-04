Superbooth 17 Preview: Novation Peak

Als Redakteur von AMAZONA.de wird einem hin und wieder ein Schweigegelübde abverlangt. Zuletzt am 21.03.2017 als sich Alex Franz (Novation Marketing Manager Deutschland & Österreich) und Chris Calcutt (Novation EMEA Produktexperte, der extra aus England anreiste) in der AMAZONA.de-Redaktion ankündigten und uns den achtstimmigen Hybrid-Synthesizer PEAK vorstellten.

Mit purem Understatement und super sympathisch knallten uns Alex und Chris einen polyphonen Mega-Wurf auf den Tisch und demonstrierten mit viel Liebe und Leidenschaft einen Synthesizer, der mal nicht ein Clone von irgend etwas ist.

Erfunden und designt hat den NOVATION PEAK Synth-Legende Chris Huggett, der schon der geistige Vater des Electronic Dream Plant Wasp, dem OSC OSCar und dem Akai S1000 war. Und ein klein wenig erinnert mich der PEAK auch an den OSCar. Denn eines haben Beide gemeinsam, eine Auswahl an digitalen Schwingungsformen sowie eine analoges Filter.

Beim NOVATION PEAK handelt es sich also um einen „hybriden“ Synthesizer, dessen VCO-Imitate extrem lebendig und warm klingen. Chris … hat zwar versucht mir diesen Umstand technisch detailliert nahe zu bringen, aber bei mir kam nur „Marketing-Geschwurbel“ an. Umso erstaunter war ich dann allerdings beim Hörtest. Die gesamte Klangerzeugung kann, wenn sie will, enorm breit, warm – durchsetzungsfähig – eben analog klingen. Und zwar überzeugend analog!!!

Aber das Schöne: Der NOVATION PEAK kann auch ganz anders und zeigt mit Vorliebe auch seine digitale Seite, die nicht weniger beeindruckend war.