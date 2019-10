News: MFB SYNTH PRO – achtstimmiger Analogsynthesizer

Momentan kommt so viel geiles Zeugs raus, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich noch so alles auf meine Beschaffungs-Agenda setzen soll…………zugleich ist das zulässige Maximalfassungsvolumen meines Studios auch schon lange überschritten.

Ja ok, ich weiß schon, runter vom GAS und mehr kreativ schaffen heißt die Devise…….ist aber verdammt schwierig, wenn der Tisch doch so schön und so reichlich gedeckt wird :-)