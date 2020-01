Korg Wavestate Wavetable-Synthesizer geleakt

Die Wavestation kehrt in neuer Form zurück

Im Gearslutz-Forum wurde Ausschnitte des englischen FutureMusic-Magazins gepostet, in dem der neue Korg Wavestate vorgestellt wird. Es handelt sich offenbar um den Synthesizer, den Korg in einem Teaser-Video für den 7.1. angekündigt hat. Die Wavestation kehrt in neuer Form zurück.

Korg Wavestate Wavetable-Synthesizer

Ein paar Eckdaten stehen im abgebildeten Artikel: die Engine wird von Korg Wave Sequencing 2.0 genannt und erzeugt 64-stimmige Polyphonie. Mit dem Joystick lassen sich Sounds im Stil der Vector-Synthese mischen und es gibt anscheinend 12 Filter-Modi, darunter emulierte MS-20- und Polysix-Lowpass sowie einen Hochpass. Der Preis wird mit 699 britischen Pfund angegeben.

Wir werden morgen am 7.1. sicherlich die vollständigen Informationen und Specs zum Korg Wavestate bekommen.

Ab hier die ursprüngliche Meldung

Die NAMM Show (16.1. bis 19.1.) wirft immer weiter ihre Schatten voraus. Korg hat einen Teaser auf den Social Media-Kanälen veröffentlicht, in dem für den 7. Januar, also noch vor dem Start der NAMM, die Vorstellung eines neuen Synthesizers angekündigt wird.

Wie üblich kann man noch so gut wie nichts erfahren. Genau genommen wird noch nicht einmal verraten, ob es sich um einen Synthesizer der *logue-Reihe oder um ein kleines Keyboard à la Kross handelt. Es wird lediglich die Silhouette einer Ecke eines Keyboards gezeigt. Neben Tasten und einem Pitch-Wheel mag man einen Joystick erkennen. Das Audio dazu lässt ein paar nicht sonderlich spektakuläre Synthesizersounds sowie ein LoFi-Drumkit hören, das gefiltert wird. Gehören die Drums zum Synthesizer oder werden sie über einen externen Eingang eingespeist? Ist es ein digitaler Synthesizer, der wohlmöglich mehrere Multi Engine Oszillatoren wie die Korg Synthesizer Prologue, Minilogue XD bzw. NTS-1 besitzt? Das wäre immerhin ein logischer Schritt für die aktuelle Synthesizer-Linie von Korg. Beim Joystick denkt man im Bezug auf Korg-Klassiker vielleicht auch an die Wavestation, jedoch spricht das Audiobeispiel nicht unbedingt dafür. Diese und andere Spekulationen werden natürlich nun verbreitet, da selbst auf den Korg Websites noch nicht mal eine Ankündigung zu finden ist. Wir werden bis zum 7. Januar – oder einem möglichen Leak vorher – warten müssen, bis wir Klarheit über Korgs neues Produkt haben werden.

Der Teaser auf der Facebook-Seite von Korg USA (klicken):